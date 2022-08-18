香港人到異地，才發現原來自己英文這麼好

港人來德後，才驚嘆自己英文這麼好。

事關在德生活，大部分人的德文都是初學至中階，就算是後者，也遠遠不夠日常對話。在港學到B2甚至C1程度，一抵步德國，即感到自己如小學生水平，很多字都看不懂。從機場的指示，火車站售票機的顯示，下站後在城市看到的路牌，一切都如此陌生。到開口問人怎樣註冊戶籍、申請網絡，舌頭都打了結，好不容易才組織到一句七個字的句子，莫說裡面有三個文法錯誤。聽懂對方說話，特別是又快又重地方音的，更是艱鉅的挑戰。

所以在德港人，雖多同時學德文，但主要都靠英文溝通。無論是課堂上的討論、請教教授和講師，到申請各項服務，還有交朋結友，與鄰居和業主交談甚至爭論，都靠英文。從三歲幼稚園低班學到高中最後一年，一共學了15年的英文，終於大派用場。我們才驚覺英文不差，就算就讀中文中學，都比許多當地人好。當地人不會中文和粵語，自己德文又未學得精，許多意思不會表達，英文成了溝通的唯一方法。慢慢地，來了兩三個月後，發現自己英文流利了無數倍。甚至英文比廣東話快出口，滿嘴都是英文。我們都會感激當年許多老師苦口婆心勸我們學好英文，原來在非英語國家，靠的都是英文能力。

我第一次感到英文流利，是11歲那年。那年暑假與家人同到泰國旅遊，在曼谷的酒店內，受那台多功能的數碼電視吸引。一打開電視，發現原來還有上網功能，遙控器後面有個鍵盤，於是立即按進去上網。那是2000年代初期，網絡科技很新，家中還未有上網，所以在外地見到這些新科技，感到十分好奇。上了十多分鐘後，一看桌子上的價目表，原來是按分鐘收費的，而且價格不菲，已經花了過千港幣。我嚇得立即關上電視，通知家人，於是我們到了酒店接待處解釋。

這時，我用了所有我懂的英文字，向職員解釋是無心之失，不知道要收費，請求對方體諒。職員很貼心，說不要緊，替我取消上網紀錄。說完後定過神來，我驚嘆原來自己英文這麼流利。以前在小學，只是英文課有機會聽一下英文，而且都是老師說，學生沒機會講。我從來未試過用英文與人聊天，連簡單幾句購物都未試過，但原來一迫之下，自己的英文也不賴，至少對方聽懂。

留德港人亦是如此，當英文成為唯一溝通工具，就如掉進茫茫大海，自己不諳泳術，在水中掙扎兩分鐘後忽然見到前面有個水泡，你一定會抓緊它，然後拚命游上岸。英文就是這個水泡，以前再沒信心講的，今天都一定要開口，不然就會溺斃。漸漸我們才發現，很多德國人和在德外國人，英文都沒有我們佳，很羨慕我們既會中文，又會英文。

在德生活，學德文當然必要，但就算學不來，也一定要保持英文水準，不要讓它退步。與德國人講英文，大家都非母語者，最沒有壓力。從英文中發現與德文相近之處，觸類旁通，慢慢德文也有進步。