香港人到異地，才發現原來自己英文這麼好
我們想讓你知道的是
來了兩三個月後，發現自己英文流利了無數倍。甚至英文比廣東話快出口，滿嘴都是英文。
港人來德後，才驚嘆自己英文這麼好。
事關在德生活，大部分人的德文都是初學至中階，就算是後者，也遠遠不夠日常對話。在港學到B2甚至C1程度，一抵步德國，即感到自己如小學生水平，很多字都看不懂。從機場的指示，火車站售票機的顯示，下站後在城市看到的路牌，一切都如此陌生。到開口問人怎樣註冊戶籍、申請網絡，舌頭都打了結，好不容易才組織到一句七個字的句子，莫說裡面有三個文法錯誤。聽懂對方說話，特別是又快又重地方音的，更是艱鉅的挑戰。
所以在德港人，雖多同時學德文，但主要都靠英文溝通。無論是課堂上的討論、請教教授和講師，到申請各項服務，還有交朋結友，與鄰居和業主交談甚至爭論，都靠英文。從三歲幼稚園低班學到高中最後一年，一共學了15年的英文，終於大派用場。我們才驚覺英文不差，就算就讀中文中學，都比許多當地人好。當地人不會中文和粵語，自己德文又未學得精，許多意思不會表達，英文成了溝通的唯一方法。慢慢地，來了兩三個月後，發現自己英文流利了無數倍。甚至英文比廣東話快出口，滿嘴都是英文。我們都會感激當年許多老師苦口婆心勸我們學好英文，原來在非英語國家，靠的都是英文能力。
我第一次感到英文流利，是11歲那年。那年暑假與家人同到泰國旅遊，在曼谷的酒店內，受那台多功能的數碼電視吸引。一打開電視，發現原來還有上網功能，遙控器後面有個鍵盤，於是立即按進去上網。那是2000年代初期，網絡科技很新，家中還未有上網，所以在外地見到這些新科技，感到十分好奇。上了十多分鐘後，一看桌子上的價目表，原來是按分鐘收費的，而且價格不菲，已經花了過千港幣。我嚇得立即關上電視，通知家人，於是我們到了酒店接待處解釋。
這時，我用了所有我懂的英文字，向職員解釋是無心之失，不知道要收費，請求對方體諒。職員很貼心，說不要緊，替我取消上網紀錄。說完後定過神來，我驚嘆原來自己英文這麼流利。以前在小學，只是英文課有機會聽一下英文，而且都是老師說，學生沒機會講。我從來未試過用英文與人聊天，連簡單幾句購物都未試過，但原來一迫之下，自己的英文也不賴，至少對方聽懂。
留德港人亦是如此，當英文成為唯一溝通工具，就如掉進茫茫大海，自己不諳泳術，在水中掙扎兩分鐘後忽然見到前面有個水泡，你一定會抓緊它，然後拚命游上岸。英文就是這個水泡，以前再沒信心講的，今天都一定要開口，不然就會溺斃。漸漸我們才發現，很多德國人和在德外國人，英文都沒有我們佳，很羨慕我們既會中文，又會英文。
在德生活，學德文當然必要，但就算學不來，也一定要保持英文水準，不要讓它退步。與德國人講英文，大家都非母語者，最沒有壓力。從英文中發現與德文相近之處，觸類旁通，慢慢德文也有進步。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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