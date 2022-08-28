「暈船」的人越來越多、親密關係越來越短，社會學家如何談論流離失所的現代愛？

「暈船」一詞借用「暈床」的諧音，原意是指在一夜情等原先目的是純粹的性關係之後，卻認真地動了感情的狀態，現在則可以用來泛指任何不該認真動感情、卻不小心喜歡上了一個人的狀態。

意外發生的關係、意外出現的情感等等「插曲」，在這個年代更難只是插曲，而經常延續下去，成為焦慮、不安、與失望的「序曲」。這個狀態在交友軟體、通訊科技、性觀念等等都快速發展的年代越來越常見，臉書上名為「暈船勒戒所」的社團人數也越來越多、活躍程度越來越高。

「暈」了之後會需要「勒戒」，至少代表三件事情，其一是這段感情因為雙方期待不同而無法修成正果；其二是「無法修成正果」帶來的負面感受大於正面的情緒；其三是要解掉這種暈暈的感覺真的很不容易。

為甚麼以上這些現象爆炸性、全球普遍性地發生在此刻，而非歷史上的其他時間？許多社會學家提出了他們的解釋。

自由與安全的失衡

社會學家 鮑曼 （Zygmunt Bauman）在 《液態現代性》（Liquid Modernity） 就指出安全與自由是人類的兩大基本需求，但弔詭的是這兩種需求某方面是衝突的，導致身處在越來越自由的社會的我們越來越常感到不安。

在 《液態之愛：論人際紐帶的脆弱》（Liquid Love：On the Frailty of Human Bonds） 這本書裡，他提到現代人對於人際關係（不只是一夜情和愛情，也包含好朋友）經常「既想束緊紐帶，又想讓它鬆脫」。

其實這種心理不難理解，我們都或多或少曾經渴望透過經營關係、許下承諾來獲得安全感，卻也都曾對於許下永恆的承諾戒慎恐懼，害怕這種關係會帶來負擔和壓力，或剝奪我們需要的其他自由。

自由和安全何者更重要雖然因人而異，但自由的價值似乎在這個自由化的年代裡更加受到鼓吹，用鮑曼的話說即是「今日世界似乎圖謀反抗信任」。多數的工作制度、文化，乃至於提供人際關係建議的心理諮商師，都暗示著投入信任將獲得更多的挫敗，「保護好自己（的利益）」才是更重要的。

而當越來越多人投靠自由、拒絕信任與許下承諾，那麼個體也只能靠著「不停警戒自己不要給得太多」來保護好自己。

更多自由、更少安全，有問題嗎？

保護好自己確實相當重要。在投入感情的時候小心翼翼、許下對於關係的承諾前三思，已經是現代人免於人際關係困擾的必要守則了。不過這同時也會付出代價：當大家都顧著保護自己的時候，我們不僅不會被別人保護或信任，甚至會被狠狠地傷害。

以色列社會學家 伊娃・易洛斯（Eva Illouz） 的書籍 《為甚麼不愛了：更多自由卻更少承諾，社會學家的消極關係報告》（The End of Love：A Sociology of Negative Relations） 引用了一段女作家的回憶錄，顯示了現代親密互動有多麼短暫，以及人們對於關係中的另一方可以多麼不在乎：

我應該算一下那些男孩的數目，那些一旦擁有了我就立刻逃開的男孩；那個溫柔、對未來懷抱希望、來自南方的鄰居，我們最終親吻之時，他微甜的氣息透著傑克丹尼爾牌威士忌的味道。隔天他再打電話給我，我就不接了。他寫給我一張宣洩怒氣的紙條，指我前一天假裝對他感興趣，隔天卻把他扔進垃圾桶裡。

這段話也可以看出突然間感覺到被「拋棄」的那方在當下有很強烈的情緒反應，而且失控地馬上做出了更加傷害關係、更令她討厭的事。不安與寂寞能透過建立新的連結來緩解，但新的不安也在新的關係中馬上出現。

以上場景在現代社會中，男女角色對調的比例更高，通常男性更常是只想玩玩的那一方，而女性則更常希望有更長久的關係，例如書中提到巴黎的一位金融學教授安布羅斯（Ambroise）曾將「理想女人」定義為「發生性關係後半夜就走的女人，而非結束後想賴到早晨、想討抱抱、想吃早餐的女人」。

不過傳統上男女角色的比例在近年來也有逐漸拉近、甚至有機會翻轉的趨勢。

網路科技把關係商品化，加劇了不理解，也加速了關係崩解

像Tinder這樣的交友軟體上，我們可以設定自己對於關係的喜好，我猜想安布羅斯教授會設定理想女人的特質，然後試圖約理想女人一夜情（其實不到一夜，因為半夜會走）。一個又一個的人就像商品一樣陳列在螢幕上，不喜歡就滑掉，就算喜歡了以後、約出來了，也可以馬上不喜歡並丟棄。

在沒有交友軟體的時代，人們尚未習慣將關係、將人商品化，因此在分別時更會顧慮對方的感受；在沒有交友軟體的時代，我們對於「對象」也更加珍惜，因為我們的交友圈、生活圈是被限制的。

如今交友軟體打開了無限的可能，眼前的每一個人，都能輕易找到「替代品」，我們不再覺得眼前的這個對象是特別的，甚至在真的純交友、郊遊功能的app開始推出後，連朋友都具有可取代性，而可取代性意味著可拋棄性。人與關係被商品化之後，關係變得更加廉價，朋友變得更不特別，我們對待眼前的人也更不體貼了。

而社群媒體的發達也加劇了關係的誤解與不理解。

誤解指的是技術上的問題：看不到對方的肢體語言，我們難以想像對方這段話是以什麼樣的語氣來表達。我和一位好朋友常用Line閒聊，遇到重要的事情確認對方意思時會問對方「這樣可不可以？」，而我們發現當對方回「可以」的時候，其實我們無法確定是勉為其難地說可以，抑或是真的可以。

於是我們還約定好以後「真的可以」要用「🉑」來表達，如果只回「可以」就代表有點勉強。

除了技術上經常帶來誤解之外，不理解也因為社群媒體的頻繁使用而更常發生。我們更加不會在問題發生的當下立即處理自己的情緒，以及聆聽對方的感受和想法。社群媒體上的訊息，我們可以放著不回，這些讓我們感到比較沒有壓力、感到安全，所以我們習慣了在遇到親密對象表現出情緒時不讀不回。