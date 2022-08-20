【專訪】阿爆（阿仍仍）：或許有一天大家會習慣聽原民流行，習慣有耳朵留給原民的新創
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阿爆在高雄長大，小時候也經驗過漢人的排斥與偏見，但她並沒有遠離原鄉台東金峰鄉，他們經常回部落，父母在家也會藉由原住民食物讓小孩不會對族群文化陌生。不過她發覺第二代、第三代年輕的都市原住民，可能早已和家族部落生分，因此更難接觸原生文化。
文：賴柔蒨
攝影：陳佩芸
派樂黛唱片的錄音室裡，小小的空間塞了三個人，其中兩個打光，主角阿爆（阿仍仍）應攝影要求隨意擺動身體。她在燈光照射下自顧自地律動，輕鬆、自在、流暢，密閉空間裡陌生的氣氛也隨著她的搖擺鬆動。
阿爆經常以頭巾示人，她今天綁的這款源自非洲女性。其實台灣原住民文化也有纏頭巾和頭飾的習慣，不過阿爆是在學生時期玩街舞時，從非洲爵士（African Jazz）舞風接觸到黑人元素，社團表演集體做造型時，就會使用頭巾打扮。
16歲的阿爆離鄉背井來到長庚護校，住宿五年，校園生活充滿各種限制，不甘受限的她在框架裡玩到最大。校規只說不能染髮，於是她綁頭巾、燙爆炸頭，屬於「每天跑給教官追」的學生，叛逆的青春在街舞、歌唱裡找到了出口。
2003年，22歲的阿爆在歌壇出道唱華語歌，隔年得了金曲獎，得獎隔天唱片公司倒閉，於是離開歌唱事業。這段大起大落的故事大家都知道了，但無法預料的機緣讓她在30歲後又慢慢往音樂靠近，而且是她的母語──排灣語音樂。
最近這兩年，阿爆的排灣語電音灌入大眾耳朵，在網路搜尋這位「普通女神」會得到海量的影音、文字專訪。2020年，金曲獎年度歌曲頒給了〈Thank You感謝〉（《Kinakaian母親的舌頭》）。這首歌的創作初心來自多數原住民的信仰和生活與教會相連，阿爆因此想做一首福音（ Gospel ）歌曲，讓族人可以一起唱。而今，這首融入電子元素的排灣語福音歌，開始讓漢人對著她說「masalu」（謝謝）。
一切都是最好的安排
「很早的時候有做音樂，後來停了七年。」我們聊了許多她的人生經歷，阿爆總說一切都是自然而然發生，自己只是順著做選擇，言談間反射性說出「七年」這個數字。
七年，說長不長，卻也一點不短，是一個新生命開始上小學擁有自己社交圈的階段，是七年之癢，是BBC長年的紀錄片《人生七年》（ 7 Years）。這時她想起以前的老闆曾對她說過，「不是你選擇音樂，是音樂選擇你。」
唱片公司倒閉後，她回歸本業成為護理師，原本的生涯盤算是去考學士後中醫，孰料離開音樂圈七年後，原民台竟找她主持節目。於是，她持續了幾年週間護理師、週末錄影的生活，這對她來說，是在固定的上班族日常裡注入刺激，並不覺得累。
原民台的工作讓她更深入了解不同的原民族群，於是在2014、2015年左右，她規劃了一年一趟的旅行，前往各個部落，看看族人居住的地方，但又覺得只看部落景點沒什麼意思，便「順便收一些歌，然後認識朋友」，這就是「那屋瓦（Nanguaq）環島部落收音計畫」的開端。
這樣的採集工作常被外界理解成是為了保留傳統歌謠，並且被賦予神聖的使命感，她邊笑邊揮手聲明，這真的不是什麼嚴肅的計畫啦，「很怕人家覺得我是民族救星那種，我就覺得很恐怖，其實我都在玩」，語畢，是她慣有的哈哈大笑。
目前在「那屋瓦Nanguaq 」YouTube平台上共有21首「環島部落收音」的影片，語言包含族語、華語和外語。收音的五、六年後，阿爆邀請了旅程中認識的žž瑋琪、 Kivi和曾妮，成為「那屋瓦文化」的合作對象。
Kivi、曾妮參與了《N1：那屋瓦一號作品》（下文簡稱《N1》），這是一張以培育原民母語創作者為基礎的音樂合輯，žž瑋琪則在去年發行以爵士曲風為基底的全創作專輯《žž》。開始環島收音不久後，阿爆也在2014年與外婆、母親合作完成了一張記錄排灣族古謠的專輯《東排三聲代》，這是她一步步找回「母親的舌頭」的起點。
從0到1培育新世代
排灣族是男女平等的社會，實行「長嗣繼承」制度，不分性別，由第一個孩子繼承家業。阿爆與她的外婆、母親都是家族裡第一個孩子，外婆梁秋妹（米次古）是部落古調領唱人，母親王秋蘭（愛靜）是傳統古謠歌手、部落文化工作者。母親其實從未要求阿爆肩負傳承古調或部落文化的責任，「我現在做這些事情，其實都不是我的預料啊！」
2016年，在與製作人荒井十一的討論下，專輯《vavayan. 女人》決定以靈魂曲風融入R&B演唱排灣語。而後，阿爆發現部落年輕人都在聽K-pop跳舞，他們可能連母語都不熟悉卻已經會唱韓文了，她發現「流行」能夠帶動語言。
於是在2019年，她挑戰自己原本沒那麼熟悉的電音，推出《Kinakaian母親的舌頭》。這張母語電音專輯融入了部落生活，甚至成為老師的母語教材與學校運動會的歌曲。銷量與商業上的成功對阿爆而言並不是最重要的，母語音樂能夠被廣泛聆聽才是意義所在。阿爆說，或許有一天「大家會習慣聽原民流行，習慣有耳朵留給原民的新創。」
「一群人演，好過一個人演」，這句母親說過的話，阿爆記住了。她不只邀請專業的原民表演者，也邀請許多部落的國中、國小學生一起參與她的舞台共演，更進一步思考母語原創音樂的培育。
「原民流行樂的培育是我很想做的，因為我覺得好不容易，可能我自己有做出一點成績，但一定有很多比我更厲害的人，他們如果沒有繼續做下去，會很可惜。」因此她在2021年發行《 N1》合輯，邀請七位跨族群的原民新生代創作者，延續《Kinakaian母親的舌頭》的製作模式，與派樂黛唱片主理人黃少雍合作，以電子音樂為基底，參與者需使用母語（但不限制全母語），從挑beat （伴奏）、寫詞曲、配唱到MV策畫的每個環節都要親身參與。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。