【專訪】阿爆（阿仍仍）：或許有一天大家會習慣聽原民流行，習慣有耳朵留給原民的新創

文：賴柔蒨

攝影：陳佩芸

派樂黛唱片的錄音室裡，小小的空間塞了三個人，其中兩個打光，主角阿爆（阿仍仍）應攝影要求隨意擺動身體。她在燈光照射下自顧自地律動，輕鬆、自在、流暢，密閉空間裡陌生的氣氛也隨著她的搖擺鬆動。

阿爆經常以頭巾示人，她今天綁的這款源自非洲女性。其實台灣原住民文化也有纏頭巾和頭飾的習慣，不過阿爆是在學生時期玩街舞時，從非洲爵士（African Jazz）舞風接觸到黑人元素，社團表演集體做造型時，就會使用頭巾打扮。

16歲的阿爆離鄉背井來到長庚護校，住宿五年，校園生活充滿各種限制，不甘受限的她在框架裡玩到最大。校規只說不能染髮，於是她綁頭巾、燙爆炸頭，屬於「每天跑給教官追」的學生，叛逆的青春在街舞、歌唱裡找到了出口。

2003年，22歲的阿爆在歌壇出道唱華語歌，隔年得了金曲獎，得獎隔天唱片公司倒閉，於是離開歌唱事業。這段大起大落的故事大家都知道了，但無法預料的機緣讓她在30歲後又慢慢往音樂靠近，而且是她的母語──排灣語音樂。

最近這兩年，阿爆的排灣語電音灌入大眾耳朵，在網路搜尋這位「普通女神」會得到海量的影音、文字專訪。2020年，金曲獎年度歌曲頒給了〈Thank You感謝〉（《Kinakaian母親的舌頭》）。這首歌的創作初心來自多數原住民的信仰和生活與教會相連，阿爆因此想做一首福音（ Gospel ）歌曲，讓族人可以一起唱。而今，這首融入電子元素的排灣語福音歌，開始讓漢人對著她說「masalu」（謝謝）。

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供

一切都是最好的安排

「很早的時候有做音樂，後來停了七年。」我們聊了許多她的人生經歷，阿爆總說一切都是自然而然發生，自己只是順著做選擇，言談間反射性說出「七年」這個數字。

七年，說長不長，卻也一點不短，是一個新生命開始上小學擁有自己社交圈的階段，是七年之癢，是BBC長年的紀錄片《人生七年》（ 7 Years）。這時她想起以前的老闆曾對她說過，「不是你選擇音樂，是音樂選擇你。」

唱片公司倒閉後，她回歸本業成為護理師，原本的生涯盤算是去考學士後中醫，孰料離開音樂圈七年後，原民台竟找她主持節目。於是，她持續了幾年週間護理師、週末錄影的生活，這對她來說，是在固定的上班族日常裡注入刺激，並不覺得累。

原民台的工作讓她更深入了解不同的原民族群，於是在2014、2015年左右，她規劃了一年一趟的旅行，前往各個部落，看看族人居住的地方，但又覺得只看部落景點沒什麼意思，便「順便收一些歌，然後認識朋友」，這就是「那屋瓦（Nanguaq）環島部落收音計畫」的開端。

這樣的採集工作常被外界理解成是為了保留傳統歌謠，並且被賦予神聖的使命感，她邊笑邊揮手聲明，這真的不是什麼嚴肅的計畫啦，「很怕人家覺得我是民族救星那種，我就覺得很恐怖，其實我都在玩」，語畢，是她慣有的哈哈大笑。

目前在「那屋瓦Nanguaq 」YouTube平台上共有21首「環島部落收音」的影片，語言包含族語、華語和外語。收音的五、六年後，阿爆邀請了旅程中認識的žž瑋琪、 Kivi和曾妮，成為「那屋瓦文化」的合作對象。

Kivi、曾妮參與了《N1：那屋瓦一號作品》（下文簡稱《N1》），這是一張以培育原民母語創作者為基礎的音樂合輯，žž瑋琪則在去年發行以爵士曲風為基底的全創作專輯《žž》。開始環島收音不久後，阿爆也在2014年與外婆、母親合作完成了一張記錄排灣族古謠的專輯《東排三聲代》，這是她一步步找回「母親的舌頭」的起點。

Photo Credit: 陳佩芸攝影，文策院提供 那屋瓦一號作品《N1》

從0到1培育新世代

排灣族是男女平等的社會，實行「長嗣繼承」制度，不分性別，由第一個孩子繼承家業。阿爆與她的外婆、母親都是家族裡第一個孩子，外婆梁秋妹（米次古）是部落古調領唱人，母親王秋蘭（愛靜）是傳統古謠歌手、部落文化工作者。母親其實從未要求阿爆肩負傳承古調或部落文化的責任，「我現在做這些事情，其實都不是我的預料啊！」

2016年，在與製作人荒井十一的討論下，專輯《vavayan. 女人》決定以靈魂曲風融入R&B演唱排灣語。而後，阿爆發現部落年輕人都在聽K-pop跳舞，他們可能連母語都不熟悉卻已經會唱韓文了，她發現「流行」能夠帶動語言。

於是在2019年，她挑戰自己原本沒那麼熟悉的電音，推出《Kinakaian母親的舌頭》。這張母語電音專輯融入了部落生活，甚至成為老師的母語教材與學校運動會的歌曲。銷量與商業上的成功對阿爆而言並不是最重要的，母語音樂能夠被廣泛聆聽才是意義所在。阿爆說，或許有一天「大家會習慣聽原民流行，習慣有耳朵留給原民的新創。」

「一群人演，好過一個人演」，這句母親說過的話，阿爆記住了。她不只邀請專業的原民表演者，也邀請許多部落的國中、國小學生一起參與她的舞台共演，更進一步思考母語原創音樂的培育。

「原民流行樂的培育是我很想做的，因為我覺得好不容易，可能我自己有做出一點成績，但一定有很多比我更厲害的人，他們如果沒有繼續做下去，會很可惜。」因此她在2021年發行《 N1》合輯，邀請七位跨族群的原民新生代創作者，延續《Kinakaian母親的舌頭》的製作模式，與派樂黛唱片主理人黃少雍合作，以電子音樂為基底，參與者需使用母語（但不限制全母語），從挑beat （伴奏）、寫詞曲、配唱到MV策畫的每個環節都要親身參與。