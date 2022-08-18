《東南亞史》：越南與寮國王室已走入歷史，存續至今的柬埔寨王室卻給人民帶來苦難

文：安東尼•瑞德

印度支那諸王的晚暮

雖然印度支那諸王在歷史上的統治疆域，更符合民族主義期望中的國界，但他們最終的結局更加悲慘。在日本人支持之下，保大帝（1913-1997年）於1945年終於得償夙願，也就是統一了東京、安南、交趾支那三塊法屬領地，成立名義上獨立的越南王國。到1945年9月，胡志明願意承認保大擁有象徵性的力量，將他納為越盟政府的「顧問」。隔年，保大逃難到香港，並且漸漸成為反共民族主義者的希望所在，而共產主義者則是有計畫地醜化他。

1949年4月，法國人提出類似從前日本人給的條件，引誘保大返國，讓他擔任名義上獨立、統一越南的國家元首。保大的政府取得許多不容易的權力讓渡，但是戰後有太多法國官員關心自己的面子與尊嚴，不願令保大成為勝利的主要象徵，從而獲得足夠的領袖魅力與胡志明一爭長短。1954年日內瓦協議之後，保大繼續擔任南越國家元首僅僅一年時間，他那位嚴厲的總理吳廷琰就不願自己的權力遭分割，於是操控一場公民投票，讓自己當上了總統。昔日強盛的阮氏王朝，末代子嗣最終竟然是隱沒在摩納哥過著閒散的生活。

Photo Credit：AP / 達志影像 越南最後一位皇帝-保大帝。

寮人諸「勐」於19世紀經歷被瓜分為暹羅領土和法國領土的命運，其中唯有龍坡邦擁有連續不間斷的歷史。受到法國保護的龍坡邦統治者，是體弱多病的西薩旺馮王（Sisavong Vong，1885年生，1904-1959年在位），他跟保大遇到的情況類似，先在1945年4月被日本人召喚、隔年又被法國人召喚，成為代表新民族國家的國王。不過，西薩旺馮堅決支持法國，對於寮人在日本投降之後追求獨立的追求毫無興趣。受過法式教育的民族主義者，大多來自龍坡邦第二大家族，也就是「烏帕里」（uparit）或總督的家族。

烏帕里家族裡十分強勢的佩差拉親王（Prince Phetsarath，1890-1959年），在法屬時期便是寮人領袖，後來擔任日據時期的總理，又為民族主義運動「自由寮國」（Lao Issarak）的領導者；佩差拉於1945年9月宣布寮國要繼續維持獨立地位，因法國人保護本國不力，所有與法國簽訂的條約一概失效。西薩旺馮王否決上述作為並企圖解除佩差拉職務，但佩差拉親王卻反過來召集議會推翻國王。理論上代表同盟國的中國國民黨軍隊，與親越盟的都市越南人口之間維持著微妙的軍事平衡，這種情況居然使寮國脆弱的獨立地位得以維持到1946年4月。之後，法國人重新占領城市地區，佩差拉與自由寮國政府全員於是逃到泰國，在那邊組織起溫和的反抗勢力。

西薩旺馮再次成為全體寮人的國王，代表法蘭西聯盟中的一個「自治國」，但是由於他之後繼續住在龍坡邦，西薩旺馮從來沒有成為國族統一的有力象徵。國際壓力再加上與越南的衝突，迫使法國人得讓寮國的獨立比較有實質意義。公元1949年，自由寮國的領袖回到國內，參與法國將大半權力移轉給皇家政府的歷程。經過大選之後，一個全然獨立的寮國政府在1953年確立了。此後，美國成為寮國最重要的支持者，讓寮國成為全球最大的美援對象，同時，寮國卻也淪為全球最大的美軍轟炸對象，因為美國人要摧毀寮國東部的越盟基地與補給線。

寮國的兩大關鍵政治人物，是受過較多法式教育、龍坡邦烏帕里家族的兩位親王，第一位是佩差拉的弟弟，也就是熱愛法國的富馬親王（1901-1984年），他娶了一位法國妻子，採舉包容的中立立場；第二位則是佩差拉同母異父的兄弟蘇發努馮親王（Souphanouvong，1909-1995年），蘇發努馮的妻子是越南人，他是自由寮國與越盟之間的聯絡人，也接受後者提供的軍事援助。富馬親王長時間擔任寮國總理，但他只有在短期內曾與寮國低地的「寮龍」（Lao Lum）大家族結成聯盟，這些大家族間的競爭對抗是政治發展的重大障礙。

蘇發努馮親王自1950年開始，就主導受越盟影響、不斷製造動亂的「自由寮國陣線」（Free Lao Front），自由寮國陣線所組成的革命政府是以共產黨人為大宗，此革命政府稱為「巴特寮」（Pathet Lao），意涵為「寮人之土」。巴特寮不得不仰賴高地區的少數族群，因為他們的總人數超過低地的寮龍，於是，巴特寮史無前例地接納少數民族加入該組織。高地少數民族的支持，再加上嚴格的列寧主義組織與大量北越援助，讓巴特寮在冷戰悲慘的兩極化情勢中，得以於1975年獲得勝利。1959年繼承父親王位的西薩旺．瓦達納王（Sisavang Vatthana），以及富馬親王兩人繼續待在寮國國內，在和解與和平的短暫期望中，為共產黨政府提供合法性的外衣。半年過後，巴特寮組織一個更加符合共產主義正統的政府，說服國王遜位。1976年3月，西薩旺．瓦達納與其家人被送到接近越南邊境、惡名昭彰的「再教育營」，他們在幾年之後死去，詳情至今晦澀不明。

Photo Credit：Reuters/達志影像 寮國首都永珍的凱旋門

諾羅敦．施亞努王（1922-2012年）居然能倖存下來，這簡直就是個奇蹟。效忠王室的柬埔寨，是現代化東南亞「國家劇場」的集大成者，雖然舞台背景不斷更換，但國王始終是這劇場上的明星，舞台上國王的支持者形象可親可愛、國王的批評者則是邪惡奸細。其他的東南亞王室，乃至於耀眼奪目的獨裁者如蘇哈托、馬可仕，都應該會羨慕柬埔寨國王居然能辦到不受憲法所控制、操控選舉、將豐富而有等級的宮廷文化變成國家精隨，同時又能在冷戰危險中保護自己的國家。施亞努王將王室引入政局中而建立的模式，在他漫長的政治生涯讓高棉人吃盡苦頭的模式，這番苦難即便在2012年他過世後依然持續。施亞努王強調古代高棉種族的特殊性，並宣稱自己擁有能代表高棉「小民」的品德，拒絕所有理性的批判或反對的意見。