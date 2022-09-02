台中市資優班性侵案：性平會決議解聘黃姓教師、沒收退休金且永不錄用

台中一名女子日前在人本教育基金會的陪同下出面指控，25年前遭國二資優班黃姓導師性侵、猥褻長達3年，宛如《房思琪的初戀樂園》翻版，日前更有同班同學出面作證；台中市教育局啟動行政調查近半年，今（2）日下午性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓導師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

台中市政府：除了行政懲處，後續黃姓教師也將面對司法偵辦

根據台中市政府新聞稿，台中市教育局此案4/19接獲A女檢舉後，5/5召開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師退休申請，6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查小組至少5次約談當事人、行為人及關係人相關人員，今日下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議：黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

針對近期外界質疑，市府近4個月來沒有動作，顯得消極？教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。近4個月多次調查工作一直未停止，並無消極。

教育局進一步指出，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，因此待當事人陳述完後，預計9月上旬，將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。

黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生A，受害者同班同學2人日前也出面，表示他們相信同學A且當時老師確實有諸多不當行徑；原本台中市政府的處置讓同學和民團都十分不滿，包括未將黃師停聘，以及違反當事人意願，將已經超過追訴期的案件資料資料，大動作送到台中地檢署告發偵辦。

人本基金會更為此發起連署，強調走地檢署途徑針對的是個案，如果獲得法院「不起訴」處分，更有替加害人脫罪的嫌疑；呼籲應該擴大行政調查，可能會找出更多受害者。台中市教育局因此在近日受到許多關注和議論；今天下午宣布性平會的行政調查結果；對此，也一直在關心此事的作家吳珊珊表示，謝謝大家以各種方式向台中市政府反應，逼得台中市政府從消極處理到不得不起身面對。

女同學A從4月提出的主張，到了8月下旬才逐步被正視與採納，若非廣大網友聲援，恐怕台中市市政府仍會繼續拖延與姑息。接下來還有很多計畫得進行，像是其他兩位受害者的性平調查、擴大調查的方式與範圍，甚至是修法研擬等等。但此刻先感謝A的勇氣，謝謝她選擇站出來。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航