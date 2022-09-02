台中市資優班性侵案：性平會決議解聘黃姓教師、沒收退休金且永不錄用
我們想讓你知道的是
教育局5/5召開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師退休申請，6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查小組至少5次約談。
台中一名女子日前在人本教育基金會的陪同下出面指控，25年前遭國二資優班黃姓導師性侵、猥褻長達3年，宛如《房思琪的初戀樂園》翻版，日前更有同班同學出面作證；台中市教育局啟動行政調查近半年，今（2）日下午性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓導師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。
台中市政府：除了行政懲處，後續黃姓教師也將面對司法偵辦
根據台中市政府新聞稿，台中市教育局此案4/19接獲A女檢舉後，5/5召開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師退休申請，6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查小組至少5次約談當事人、行為人及關係人相關人員，今日下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議：黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。
針對近期外界質疑，市府近4個月來沒有動作，顯得消極？教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。近4個月多次調查工作一直未停止，並無消極。
教育局進一步指出，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，因此待當事人陳述完後，預計9月上旬，將召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。
黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生A，受害者同班同學2人日前也出面，表示他們相信同學A且當時老師確實有諸多不當行徑；原本台中市政府的處置讓同學和民團都十分不滿，包括未將黃師停聘，以及違反當事人意願，將已經超過追訴期的案件資料資料，大動作送到台中地檢署告發偵辦。
人本基金會更為此發起連署，強調走地檢署途徑針對的是個案，如果獲得法院「不起訴」處分，更有替加害人脫罪的嫌疑；呼籲應該擴大行政調查，可能會找出更多受害者。台中市教育局因此在近日受到許多關注和議論；今天下午宣布性平會的行政調查結果；對此，也一直在關心此事的作家吳珊珊表示，謝謝大家以各種方式向台中市政府反應，逼得台中市政府從消極處理到不得不起身面對。
女同學A從4月提出的主張，到了8月下旬才逐步被正視與採納，若非廣大網友聲援，恐怕台中市市政府仍會繼續拖延與姑息。接下來還有很多計畫得進行，像是其他兩位受害者的性平調查、擴大調查的方式與範圍，甚至是修法研擬等等。但此刻先感謝A的勇氣，謝謝她選擇站出來。
延伸閱讀
- 台中性侵案「已過追訴期」教育局仍告發檢調偵辦，民團：違反當事人意願且增加曝光風險
- 台中資優班性侵案同班同學出面作證，人本重批市府處置「打假球」，教育局回應：「四箭齊發」追究到底
- 談台中資優班狼師案：教育局該罵，但人本基金會的呼籲並不可行
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千年霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/