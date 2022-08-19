【2022桃園電影節】專訪《鍵盤俠》導演劉立：批判說教很無趣，讓網紅「教會你做人的道理」

採訪：羅方吾、廖冠翔

撰文：羅方吾

總是用自己的獨特見解，創造出適合每一首歌曲且具有電影高質感般的MV，在劉立導演的音樂影像作品裡，常見的是鏡頭裡的符號意義以及給觀眾思考空間的留白。

然而《鍵盤俠》這部短片卻突破以往的風格，以詼諧的黑色幽默詮釋這個時代下的產物——鍵盤俠，故事述說一個熱愛武術的大學生，平時喜愛在線上與酸民口舌對戰，在一次街頭鬥毆意外打傷對方的影片被瘋狂流傳後，竟成了人們口中的網紅，隨著人氣短時間內水漲船高，綽號「打牛哥」的新時代網紅，現實中將面臨什麼樣未知的挑戰呢？

Photo Credit: 桃園電影節提供 導演劉立

片中屢次出現的「做人的道理」，對導演而言是什麼？

劇中擔任網紅「打牛哥」的演員黃泰維，同時也是本片的動作指導，除了設計出一連串流暢的打鬥場景，那句經典台詞「教會你做人的道理」，直到片子播映結束仍深植人心。

「每個人都有自己的人生哲學，在碰撞之前你不會知道誰比較有道理，畢竟空口無憑，只有在真正跟別人碰撞的時候，才可較勁出誰的道理才是對了。」

在資訊傳播快速的新媒體世代，每個人都有權利發表屬於自己的言論及見解，因此人人都會是劇中的鍵盤俠，做人的道理沒有標準答案，但在與對方比武、拼高下的同時，你克服了自我認同的焦慮了嗎？教別人的同時，第一步也許是先好好認識自己。

Photo Credit: 桃園電影節提供

執導音樂錄影帶和劇情片之間的差異

從樂團鼓手到MV導演，再進入到電影短片的世界，問道導演是否能適應這些職位的轉變，導演則幽默地説「感謝在北藝大就學的訓練，以前的課內作業，就是會常常要求我們每週教出短片」，或許是因為這樣的關係，即使影像的需求不同，劉立導演也能轉換之間的差異。

「差別可能在於收音吧，像《鍵盤俠》裡打架的那場戲滿多部分都是後配的，以前拍MV因為比較少有收音的狀況，較多的情況是要根據音樂的節奏去掌握，短片的話整體則是會看著演員們的呼吸節奏去調整剪接。」

屢次挑戰不同類型的影像，繼《鍵盤俠》後導演也想要再拍攝不一樣主題的短片，比起MV或許更能在自己的作品裡無設限發揮想傳達的理念或看法。

Photo Credit: 桃園電影節提供

對這個網紅充斥的時代，我有話想說

諷刺意味濃厚，批判性強的《鍵盤俠》，透過劉立導演鮮明的風格傳遞給同樣身為網紅時代的大家。

「我從小就屬於比較憤世嫉俗的那群，長大後發現如果只有批判跟說教其實是很無趣的事情，所以在作品的表達我希望是可以用自己的觀點呈現這些事，理想中《鍵盤俠》是要兼具批判跟娛樂，但實際實行之後發現可能還是跟想像中有點距離。」

至於《鍵盤俠》想帶來什麼樣的警世呢？導演靦腆地表示：就交給每個觀眾自己感受及定義吧！

影展資訊

名稱：2022第9屆桃園電影節

日期：2022/08/19-2022/08/28

地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院

《鍵盤俠》影片介紹及場次請點此

更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢

Photo Credit: 桃園電影節

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航