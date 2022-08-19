【2022桃園電影節】專訪《鍵盤俠》導演劉立：批判說教很無趣，讓網紅「教會你做人的道理」
我們想讓你知道的是
在資訊傳播快速的新媒體世代，每個人都有權利發表屬於自己的言論及見解，因此人人都會是劇中的鍵盤俠，做人的道理沒有標準答案，但在與對方比武、拼高下的同時，你克服了自我認同的焦慮了嗎？教別人的同時，第一步也許是先好好認識自己。
採訪：羅方吾、廖冠翔
撰文：羅方吾
總是用自己的獨特見解，創造出適合每一首歌曲且具有電影高質感般的MV，在劉立導演的音樂影像作品裡，常見的是鏡頭裡的符號意義以及給觀眾思考空間的留白。
然而《鍵盤俠》這部短片卻突破以往的風格，以詼諧的黑色幽默詮釋這個時代下的產物——鍵盤俠，故事述說一個熱愛武術的大學生，平時喜愛在線上與酸民口舌對戰，在一次街頭鬥毆意外打傷對方的影片被瘋狂流傳後，竟成了人們口中的網紅，隨著人氣短時間內水漲船高，綽號「打牛哥」的新時代網紅，現實中將面臨什麼樣未知的挑戰呢？
片中屢次出現的「做人的道理」，對導演而言是什麼？
劇中擔任網紅「打牛哥」的演員黃泰維，同時也是本片的動作指導，除了設計出一連串流暢的打鬥場景，那句經典台詞「教會你做人的道理」，直到片子播映結束仍深植人心。
「每個人都有自己的人生哲學，在碰撞之前你不會知道誰比較有道理，畢竟空口無憑，只有在真正跟別人碰撞的時候，才可較勁出誰的道理才是對了。」
在資訊傳播快速的新媒體世代，每個人都有權利發表屬於自己的言論及見解，因此人人都會是劇中的鍵盤俠，做人的道理沒有標準答案，但在與對方比武、拼高下的同時，你克服了自我認同的焦慮了嗎？教別人的同時，第一步也許是先好好認識自己。
執導音樂錄影帶和劇情片之間的差異
從樂團鼓手到MV導演，再進入到電影短片的世界，問道導演是否能適應這些職位的轉變，導演則幽默地説「感謝在北藝大就學的訓練，以前的課內作業，就是會常常要求我們每週教出短片」，或許是因為這樣的關係，即使影像的需求不同，劉立導演也能轉換之間的差異。
「差別可能在於收音吧，像《鍵盤俠》裡打架的那場戲滿多部分都是後配的，以前拍MV因為比較少有收音的狀況，較多的情況是要根據音樂的節奏去掌握，短片的話整體則是會看著演員們的呼吸節奏去調整剪接。」
屢次挑戰不同類型的影像，繼《鍵盤俠》後導演也想要再拍攝不一樣主題的短片，比起MV或許更能在自己的作品裡無設限發揮想傳達的理念或看法。
對這個網紅充斥的時代，我有話想說
諷刺意味濃厚，批判性強的《鍵盤俠》，透過劉立導演鮮明的風格傳遞給同樣身為網紅時代的大家。
「我從小就屬於比較憤世嫉俗的那群，長大後發現如果只有批判跟說教其實是很無趣的事情，所以在作品的表達我希望是可以用自己的觀點呈現這些事，理想中《鍵盤俠》是要兼具批判跟娛樂，但實際實行之後發現可能還是跟想像中有點距離。」
至於《鍵盤俠》想帶來什麼樣的警世呢？導演靦腆地表示：就交給每個觀眾自己感受及定義吧！
影展資訊
- 名稱：2022第9屆桃園電影節
- 日期：2022/08/19-2022/08/28
- 地點：桃園新光影城、桃園in89統領影城、中央大學107電影院
- 《鍵盤俠》影片介紹及場次請點此
- 更多詳情請點桃園電影影節粉絲專頁或是官網查詢
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！