美國WNBA球星格琳娜律師團提上訴盼無罪，俄羅斯證實格琳娜與俄軍火商的換囚計畫
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俄羅斯官員表示，在討論潛在的交換計劃之前，必須用盡所有法律途；然而，13日俄羅斯外交部北美司司長亞歷山大．達奇耶夫（Aleksandr Darchiev）卻證實，已開始與美國進行政治談判，其中包含格琳娜、前美國海軍陸戰隊隊員保羅．惠蘭、俄羅斯軍火商維克托．布特等交換人選。
美國女子職籃WNBA球星格琳娜（Brittney Griner）日前因入境莫斯科機場時持有含大麻油的電子菸，被以「走私毒品罪」判刑9年監禁。《紐約時報》報導，格琳娜的律師團15日表示，已對判決提出上訴，期盼無罪釋放，但若阻礙美國與俄羅斯之間的「換囚」，他們可以撤回上訴。
格琳娜律師團提上訴，程序嚴重違法、有機會無罪釋放格琳娜
15日是格琳娜對判決提出異議的最後期限，《紐約時報》報導，娜律師團已在本（8）月向莫斯科希姆基法院提出上訴，雖然仍不清楚需要多少時間進行審理，但律師團估計至少需要三個月。
格琳娜律師之一的亞歷山大．博伊科夫表示，辯護團在上訴書中主張，希姆基法院的判決忽視了在拘留、提起物證、待補和調查期間的程序已嚴重違法，而這些違法程序已在證詞中詳細說明。
博伊科夫在莫斯科法律中心工作，他認為目前的判決「不符合俄羅斯法院的司法慣例」、「史無前例的嚴厲」。他認為，雖然格琳娜認罪，但若程序有爭議，格琳娜仍有機會被無罪釋放。
俄羅斯官員證實換囚計畫，格琳娜換軍火商
早有消息稱俄羅斯有意以格琳娜作為換囚條件，且據《紐約時報》報導，在格琳娜判決確定的隔天美國與俄羅斯高級外交官已表示，雙方政府已準備就釋放格琳娜進行談判
據報導，俄羅斯官員表示，在討論潛在的交換計劃之前，必須用盡所有法律途；然而，13日俄羅斯外交部北美司司長亞歷山大．達奇耶夫（Aleksandr Darchiev）卻證實，已開始與美國進行政治談判，其中包含格琳娜、前美國海軍陸戰隊隊員保羅．惠蘭（Paul Whelan）、俄羅斯軍火商維克托．布特（Viktor Bout）等交換人選。
《法新社》報導，惠蘭在2020年6月因「間諜罪」遭俄羅斯法院判處16年監禁，但他始終堅持自己的清白；而布特則在2008年時在泰國被捕、引渡至美國，他因提供許多血腥衝突中的叛軍武器，於2012年被美國法院判處25年監禁，俄羅斯長期以來不斷尋求釋放布特的機會。
曾經為釋放被關押在他國的美國公民談判的前美國駐聯合國大使比爾．理查森（Bill Richardson）對換囚談判感到樂觀，「我認為格琳娜會被釋放，他有很正確的懺悔策略。」此外，他也認為這場換囚計畫將會是「二換二」。
據報導，達奇耶夫表示，換囚是非常敏感的話題，正透過雙方總統選擇的管道進行；他認為此靜悄悄的談判最終應取得成果，提醒美國政府切勿任意宣傳。
《紐約時報》報導，熟悉此計畫的人士稱，拜登政府已提出釋放布特以換取格琳娜及惠蘭。對於換囚計畫，格琳娜的律師表示，如果上訴會阻礙換囚過程，他們將會撤回上訴。
新聞來源
- Brittney Griner Appeals Conviction Amid Talk of Prisoner Swap（The New York Times）
- Russia, U.S. in Talks Over 'Merchant of Death' for Griner（The Moscow Time）
延伸閱讀
- 美國WNBA球星格琳娜遭俄羅斯法院判刑9年，分析：異常長的刑期很可能是出於政治動機
- 球星Brittney Griner遭俄羅斯不法拘禁逾百日，美國女籃協會發起「#WeAreBG」，多位NBA球星連署響應
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計畫的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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