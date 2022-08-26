《國際政治理論與喪屍》：以女性主義方法來探究國際關係，最適合用以評估活死人的影響
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這本開創性的理論小書，回答了其他社科學者始終不曾提出的問題，看似腦洞大開，實則精妙援引流行文化作品中諸般「喪屍」隱喻，將其置入國際關係分析框架，大膽預測面對「活死人」攻擊時，世界各國政府與各式政治思潮的可能應對策略。
文：丹尼爾．W．德雷茲納（Daniel W. Drezner）
後人類世界的超性別政治
關於活死人的兩個重要面向表明，主流國際關係的學者並不真正理解威脅的嚴重性。首先，由於大多數主流學術研究都將國家作為世界政治的主要行為者，因此在這種傳統中工作的研究人員可能步調太慢而無法理解喪屍帶來的可怕風險。其次，有關喪屍一個最基本、但未被充分討論的面向是：它們物化人體。根據定義，活死人並不將人類視為具有思想、感情和身份認同的個體，而是將其視為有觸覺、能感知的美味肉體，只待它們攫取享用。喪屍以一種徹底否定「他者」的方式渴求人體，而這種偏好排序也不投合哪怕是最死硬派的現實主義者。
當然，這兩個問題長期以來一直是國際事務中較具批判視界的領域。人們尤其可以假定，以女性主義方法來探究國際關係最適合用以評估活死人的影響。根據瑪麗．戴茨（Mary Deitz）的說法，女性主義理論有能力廣泛利用各種方法論來分析世界，這些方法論包括（但不限於）：「批判理論、話語倫理（discourse ethics）、政治自由主義、分析哲學、詮釋學、結構主義、存在主義、現象學、解構主義、譜系學、後結構主義、後殖民理論、精神分析、符號學、文化研究、語言分析、實用主義、新馬克思主義和後馬克思主義。」面對如此強大的分析工具庫，活死人卻沒有機會。
女性主義方法與國際政治的其他範式一樣，涵蓋一大串的異質理論，從自由主義女性主義到批判女性主義（critical feminism）再到後結構主義。不過，所有的女性主義方法都有一些共同的關鍵特徵。第一個也是最重要的共同觀點是：世界政治的現實取決於關於男人和女人的屬性，還有他們在世界上可以扮演、正在扮演與應該扮演的角色。簡言之，女性主義理論家主張，性別作為一套社會結構成份，反映出男人和女人如何將事情與我們在世界上看到的政治結果聯繫起來，即使是看起來與性別無關的情況，比方死靈族的可怕出沒。
其次，女性主義者觀察到，世界政治的現實以及世界政治的國際關係理論都被構建來邊緣化這些性別化的現實，進而邊緣化女性的角色。這種情況反映在主流的學術研究中。造成現實主義者或自由主義者困惑的東西（例如戰爭的起因、國家促進自身利益的方式），都以將性別置於話語邊緣的方式被構建起來。僅舉一個例子，外交和軍事方面的治國之道幾乎總忽略掉女性的傳統角色，從支撐外交話語的關鍵邏輯到為家事服務業提供便宜外勞人力等等都是。儘管性別角色和經歷有時是解釋安全結果的核心，但這兩者偏偏在國際關係和國際關係理論中都被邊緣化了。
所有女性主義理論的第三個共同點是範式的標準規範核心（normative core）。「男流」學者認為，他們的工作在於如實呈現世界樣態，而女性主義學者則認為，她們的功用多少在於顯露世界政治中高度性別化的結構，以求加以改善。唯有解構主流範式、剝奪它的特權，女性主義的方法才能揭發現代國際政治固化性別、將暴力加諸婦女的無數方式。女性主義的方法強調，即使處在民族國家間的和平時期，世界也不是真正能夠和平對待女性。闡明這些事實有助於鞭策該體系朝向更有利於女性主義者的平衡狀態發展。
自由主義的女性主義者意識到，世界政治以繁多的方式將女性邊緣化。不過，她們也相信，將女性從傳統性別化的角色中解放出來，可以讓國際社會更順利地運作。這種邏輯亦延伸到自由主義女性主義對喪屍問題的分析。如果加上喪屍再來攪和，那麼對女性有好處，也有利於對抗活死人的策略。例如，大量研究表明，將性別平等和限制歧視編入法典的國家，在各個方面都會更加安全。換句話說，對女性主義較為友好的政府也較能免受外部威脅。從邏輯上講，活死人的威脅應能加速那些解放政策的落實，從而使那些被邊緣化的人受益更多。
自由主義的女性主義者可以指出喪屍經典中與這一論點一致的面向。例如，在查克．斯奈德二○○四年重拍的《活人生吃》中，一群倖存者進入商場後，卻發現自己受商場白人、男性、異性戀父權制的保全控制。這段時間的治理被描述為高度的功能失調，非但衝突一再發生，而且限制了個人的自由。然而，一旦倖存者接手管理了，由此產生的治理結構會變得更好，因為在新領導人安娜的支配下，決策較能基於共識，並產生較理想的結果。
同樣，在喬治．羅梅羅二○○五年的《活屍禁區》中，幾個核心人物將施蕾克（Slack）從她原先被派定的妓女角色中解放出來，並使她成為保安組織中不可或缺的一員。在羅伯特．柯克曼二○一○年開始之《陰屍路》的後面幾集中，女性角色（尤其是米瓊恩〔Michonne〕、安德蕾亞〔Andrea〕和卡蘿爾〔Carol〕）在保安工作上都發揮了重要的功能。
觀眾在Syfy頻道二○一四至一八年《喪屍國度》中的一條故事線見識了「慈悲姐妹」（Sisters of Mercy），這是一個旨在保護居民免受活死人和活生人傷害的女性主義團體。在《惡靈古堡》的系列影片中，女性角色（尤其是愛麗絲）似乎更有能力與活死人纏鬥。曹日亨二○二○年《活著》（#Alive）中的男主角如果沒有遇到女鄰居並接受她的協助以及較高明的策略指導，他恐怕凶多吉少了。在許多有關喪屍的經典作品中，故事結尾時女性倖存者的占比高得令人驚訝，這點絕非巧合。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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