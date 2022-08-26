《國際政治理論與喪屍》：以女性主義方法來探究國際關係，最適合用以評估活死人的影響

文：丹尼爾．W．德雷茲納（Daniel W. Drezner）

後人類世界的超性別政治

關於活死人的兩個重要面向表明，主流國際關係的學者並不真正理解威脅的嚴重性。首先，由於大多數主流學術研究都將國家作為世界政治的主要行為者，因此在這種傳統中工作的研究人員可能步調太慢而無法理解喪屍帶來的可怕風險。其次，有關喪屍一個最基本、但未被充分討論的面向是：它們物化人體。根據定義，活死人並不將人類視為具有思想、感情和身份認同的個體，而是將其視為有觸覺、能感知的美味肉體，只待它們攫取享用。喪屍以一種徹底否定「他者」的方式渴求人體，而這種偏好排序也不投合哪怕是最死硬派的現實主義者。

當然，這兩個問題長期以來一直是國際事務中較具批判視界的領域。人們尤其可以假定，以女性主義方法來探究國際關係最適合用以評估活死人的影響。根據瑪麗．戴茨（Mary Deitz）的說法，女性主義理論有能力廣泛利用各種方法論來分析世界，這些方法論包括（但不限於）：「批判理論、話語倫理（discourse ethics）、政治自由主義、分析哲學、詮釋學、結構主義、存在主義、現象學、解構主義、譜系學、後結構主義、後殖民理論、精神分析、符號學、文化研究、語言分析、實用主義、新馬克思主義和後馬克思主義。」面對如此強大的分析工具庫，活死人卻沒有機會。

女性主義方法與國際政治的其他範式一樣，涵蓋一大串的異質理論，從自由主義女性主義到批判女性主義（critical feminism）再到後結構主義。不過，所有的女性主義方法都有一些共同的關鍵特徵。第一個也是最重要的共同觀點是：世界政治的現實取決於關於男人和女人的屬性，還有他們在世界上可以扮演、正在扮演與應該扮演的角色。簡言之，女性主義理論家主張，性別作為一套社會結構成份，反映出男人和女人如何將事情與我們在世界上看到的政治結果聯繫起來，即使是看起來與性別無關的情況，比方死靈族的可怕出沒。

其次，女性主義者觀察到，世界政治的現實以及世界政治的國際關係理論都被構建來邊緣化這些性別化的現實，進而邊緣化女性的角色。這種情況反映在主流的學術研究中。造成現實主義者或自由主義者困惑的東西（例如戰爭的起因、國家促進自身利益的方式），都以將性別置於話語邊緣的方式被構建起來。僅舉一個例子，外交和軍事方面的治國之道幾乎總忽略掉女性的傳統角色，從支撐外交話語的關鍵邏輯到為家事服務業提供便宜外勞人力等等都是。儘管性別角色和經歷有時是解釋安全結果的核心，但這兩者偏偏在國際關係和國際關係理論中都被邊緣化了。

所有女性主義理論的第三個共同點是範式的標準規範核心（normative core）。「男流」學者認為，他們的工作在於如實呈現世界樣態，而女性主義學者則認為，她們的功用多少在於顯露世界政治中高度性別化的結構，以求加以改善。唯有解構主流範式、剝奪它的特權，女性主義的方法才能揭發現代國際政治固化性別、將暴力加諸婦女的無數方式。女性主義的方法強調，即使處在民族國家間的和平時期，世界也不是真正能夠和平對待女性。闡明這些事實有助於鞭策該體系朝向更有利於女性主義者的平衡狀態發展。

自由主義的女性主義者意識到，世界政治以繁多的方式將女性邊緣化。不過，她們也相信，將女性從傳統性別化的角色中解放出來，可以讓國際社會更順利地運作。這種邏輯亦延伸到自由主義女性主義對喪屍問題的分析。如果加上喪屍再來攪和，那麼對女性有好處，也有利於對抗活死人的策略。例如，大量研究表明，將性別平等和限制歧視編入法典的國家，在各個方面都會更加安全。換句話說，對女性主義較為友好的政府也較能免受外部威脅。從邏輯上講，活死人的威脅應能加速那些解放政策的落實，從而使那些被邊緣化的人受益更多。

自由主義的女性主義者可以指出喪屍經典中與這一論點一致的面向。例如，在查克．斯奈德二○○四年重拍的《活人生吃》中，一群倖存者進入商場後，卻發現自己受商場白人、男性、異性戀父權制的保全控制。這段時間的治理被描述為高度的功能失調，非但衝突一再發生，而且限制了個人的自由。然而，一旦倖存者接手管理了，由此產生的治理結構會變得更好，因為在新領導人安娜的支配下，決策較能基於共識，並產生較理想的結果。

同樣，在喬治．羅梅羅二○○五年的《活屍禁區》中，幾個核心人物將施蕾克（Slack）從她原先被派定的妓女角色中解放出來，並使她成為保安組織中不可或缺的一員。在羅伯特．柯克曼二○一○年開始之《陰屍路》的後面幾集中，女性角色（尤其是米瓊恩〔Michonne〕、安德蕾亞〔Andrea〕和卡蘿爾〔Carol〕）在保安工作上都發揮了重要的功能。

觀眾在Syfy頻道二○一四至一八年《喪屍國度》中的一條故事線見識了「慈悲姐妹」（Sisters of Mercy），這是一個旨在保護居民免受活死人和活生人傷害的女性主義團體。在《惡靈古堡》的系列影片中，女性角色（尤其是愛麗絲）似乎更有能力與活死人纏鬥。曹日亨二○二○年《活著》（#Alive）中的男主角如果沒有遇到女鄰居並接受她的協助以及較高明的策略指導，他恐怕凶多吉少了。在許多有關喪屍的經典作品中，故事結尾時女性倖存者的占比高得令人驚訝，這點絕非巧合。