裴洛西訪台之後：除了傳統軍售，台美之間也該加強網路與資安合作
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儘管已投入大量資本在建立網路安全，但對屢屢遭受來自中國網路攻擊的台灣而言，與美聯手，才能防備得更加周全。事實上，在《台灣政策法》中，就有提及網路安全領域中的效力。
文：Ian Murphy
譯：李澄昀（Tiffany Li）
台灣政府正面臨接二連三的網路攻擊，每月需承受約10萬次的駭客入侵行動。而每年來，嘗試駭入台灣系統的案例也高達數百件。
2017年，行政院資通安全處通報了360件針對政府系統的駭客攻擊，其中有288件是由與中相關的網路力量發起，且大多被歸列為進階持續性威脅（APT），如由國家資助，並以入侵他國政府系統為目的之惡意軟體攻擊行為。
台灣其實擁有世界上第一支獨立的「網軍指揮部」
台灣憑藉著過去在資安領域投入的大量資金，及國家資通安全會報與其技術服務中心的建立，應付了迄今大多的網路攻擊。上述行政計畫，有效地鞏固了台灣在網路安全領域的事故預防、反應，以及事後鑑識能力。行政院而後建立的資通安全處，也促進了包含2018年資通安全管理法等後續資安政策的發展。
另外，台灣更建立了一個網路作戰部門作為國軍的第四軍種，它也是世界上第一支獨立的網軍指揮部。這支資訊、通信、電子戰隊指揮部負責執行全面網路作戰，包含進行網路攻防、軍事電腦網路及重要基礎設施防護，同時也從事網路情資蒐集，和發展新的網路武器和能力。
除了傳統的攻防角色外，ICEF也負責對敵人的電腦網路的先制攻擊，以此瓦解他們的行動並降低他們發動戰爭的能力。
台灣在2017年的《亞太國家網路成熟度》評估報告中排名第九，以一名之差位居中國之後。筆者注意到，台灣在報告中指出「網路發展受到國際參與困難處境之阻礙」，可見與其友邦增進合作關係，將激發台灣網路安全領域上台灣的潛力。
即使未被納入國際刑警組織中，台灣一直以來也都積極參與多邊的網路合作行動。美國電腦資安事件應變小組（CERT）與國土安全部每兩年都會向台灣推薦網路安全改善措施，但其並未充分利用台灣對網絡安全的高敏銳度，也無法使台灣具備應對中國大量網路攻擊的能力。
裴洛西訪台之後，台美之間的資安合作也將提升
在美國眾議院議長裴洛西訪台期間，中國擴張對台網路攻擊，使數個政府網頁癱瘓。7-11超商等民間營利單位以及火車車站也難逃一劫。由中國資助的駭客集團APT 27已承認作為，並表明其目的是為了抗議裴洛西的來訪。
美國對台政策方針在裴洛西來台數天後便有所轉變。共和黨議員不僅讚揚裴洛西代表團訪台之舉，亦再次聲明美國在《台灣關係法》的基礎之上對台表達支持。
此立場是在參議院表決2022年《台灣政策法》前夕被提出。該法案在兩黨之間獲得共識，起初本是由參議院外交事務委員會主席梅嫩德斯（D-NJ）和參議員格雷厄姆（R-SC）提議，目的是希望拓展美台安全合作，並通過建立一個龐大的經濟制裁機構對中施壓，使中國為其敵意付出成本。
在網路安全的領域中，《台灣政策法》的效力有二。
首先，該法案可以通過美國介入中國挑釁行為的合法化，嚇阻中國再度對台灣公私機構發起網路攻擊。其次，它也更廣泛地授權了台美之間在網路安全上的合作，加強了執法機構間的資訊共享、官方交流，亦增添了取得美國網路安全訓練與設備的管道。
議長裴洛西之行，並非完全沒有為台灣的安危帶來任何挑戰。至今，中國共產黨仍持續公開展示其影響台灣政治機構的能力。而美國一面倒地支持深化與台安全合作，則將為台灣帶來穩固的長期雙邊合作關係，並成為遏阻中國軍事行動的力量。
麥義恩（Ian Murphy）
美國新澤西州薛頓賀爾大學國際關係學士、美國軍事大學國家安全研究碩士，現為國立師範大學企業管理碩士生，對印太國際關係、貿易及國際安全議題感興趣。
李澄昀（Tiffany Li）
現就讀台大政治系國際關係組，修習歐洲暨歐盟研究學程，興趣領域為翻譯、外交政策與國際安全等領域。
本文原刊載於TNL International，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
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註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
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