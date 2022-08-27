德州媽媽《不要做自己了，你做個人吧》：「不會教就不要生」，這話完全顯現了台灣苛刻又管過界的育兒環境

文：Mumu

育兒友善

台灣的育兒壓力滿大的。

我們帶小孩回去過年短短兩個月，

賊粒快樂的躺在地上的照片，

就被人放到其他社團去公審。

以為這是有名氣才會有的現象嗎？

不，我分享我被公審後，

許多網友紛紛截圖傳來

他們也被偷拍公審的經驗，

而照片中的小孩，

幾乎全是光憑「有可能」影響到人，

就被拍下來公開批鬥。

我認為一個育兒友善的環境，

就是如果你並沒有看到惡劣的後果，

就不用發出預先批評。

預先批評誰不會，

你兒子尿尿會擦嗎？

沒擦的話以後會在公共場所散發尿騷味，這樣沒有公德心。

你女兒國文有滿分嗎？

沒有的話以後可能會有閱讀障礙去當酸民給別人添麻煩。

預先批評的最大問題就是它的幻想成分是沒有上限的，

它其實就是「莫須有」的罪名，

「莫須有」並不是不需要有，是「也許有」的意思，

這詞是哪來的呢？是秦檜誣害岳飛用的罪名。

「雖然我沒看到，但你的小孩『也許有』影響到別人，你不能讓他這樣。」

「雖然我沒看到，但你的小孩『也許有』生病或受傷的可能，你這樣不盡責。」

教養就已經這麼難了，

還得面對這些做人這麼秦檜的魔人。

而這樣不友善的育兒環境，

不僅讓人害怕生小孩，

更是已經成為「生不如死」的國安問題。

其實我不用真的帶小孩回台灣，

光是在粉專上收到的眾多育兒指教，

就能感受到台灣對於幼兒的行為有多高標。

對於我不斷的提倡育兒友善，很多人認為：

「你自己要生小孩，就要去適應環境，讓小孩懂得尊重人、不要影響到別人。」

這個觀點看起來沒什麼問題，

但它的要求，對幼童來說，其實是很嚴格的。

彼此尊重、彼此不影響，就是井水不犯河水罷了，

我提倡的又不是在路上跟陌生人微笑打招呼，

當我獨善其身時，陌生人的友善對我來說不是很重要。

今天就是因為育兒非常辛苦、難掌控、常常很狼狽，

所以才會希望能有友善的環境，

不要讓生兒育女這麼正常的事卻讓人這麼有壓力。

群體社會裡，所有人都會互相影響，

你放屁、自拍、講手機、噴香水、流汗都會影響到別人，

小孩是一群對自身沒有百分百掌控能力的人，

沒有小孩一出生就會看場合哭泣與嘻笑，

對小孩的包容就是，

在他們還沒學好社會化和各種禮儀的過程中，

不要對他們與他們的父母那麼嚴苛。

「育兒友善」的內核，就是包容，

講到包容，一定會有「憑什麼要我包容你？」的聲音，

就是愛護幼小啊，

不要讓小孩在天真無邪的年紀就得感受到社會的壓迫與敵意。

愛護幼小這件事如果還需要解釋的話，那是文明的倒退。

如果一個中年男子憤怒的講手機罵髒話，你不敢請他控制情緒小聲一點，

那當你阻止小孩發出一樣分貝的聲音時，就是在挑軟柿子捏。

給小孩的包容最低，是一種欺負弱小的表現。

很多人覺得小孩是父母的所有物、就像是另一隻手一樣，

所以一失控就馬上怪父母怎麼沒管好，

這些人其實是極權主義的熱愛者，

他們使父母連讓小孩自然抒發情緒的餘裕都不敢給。

「不會教就不要生」這句話我也覺得很厭惡，

這話完全顯現了台灣苛刻又管過界的育兒環境，

你有什麼資格判斷別人會不會教？

你有什麼權利管別人要不要生小孩？

孕育下一代、拉拔以後要付稅金養你的國家幼苗，輪不到你的允許，

光是能夠義正詞嚴的叫別人「不要生小孩」就是一件非常荒謬的事，

跟三姑六婆叫你「一定要生小孩」一樣荒謬。

台灣社會對孩子和對父母都太嚴格了，

被苛薄對待的父母，要如何寬容的對待孩子？

這也不行、那也要管、越乖越好、越壓抑越好，

要每個父母都起來抵抗育兒不友善的環境是不可能的，

因為叫自己的孩子不要像孩子還比較快。

對社會的幼苗好，是對社會好，

你可以不生小孩，

但是讓人敢生小孩的環境，才是友善環境。

沒有對個體的寬容，

不要覺得這份不耐，永遠不會反噬到總有一天年老的你身上。

足不出戶的

媽媽

希望下雨，滂沱大雨。

希望下雪，天寒地凍。

希望起風，刺骨寒風。

這樣我就能心無旁鶩的顧著孩子，

雲淡風輕的說，

困住我出不了門的，

只是天氣。

書籍介紹

本文摘錄自《不要做自己了，你做個人吧（隨書加贈：德州媽媽金句書籤5張）》，時報出版

作者：Mumu

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