《ESG品牌創新六部曲》：2030年絕對是ESG取代EPS，品牌大洗牌的一年！
我們想讓你知道的是
第一本結合ESG永續概念、平台新經濟的品牌管理新論述。ESG、平台新經濟、品牌新思維，是主導企業未來成敗的三個關鍵。
文：高端訓、陳雅言
ESG取代EPS
大數據時代如果你重視品牌、經營品牌，你還不了解ESG大浪來襲，對環境、社會、企業帶來全面性的影響，恐怕你的品牌將會被消費者淘汰！
你生活中熟知的品牌Apple、Google、NIKE、adidas、H&M、ZARA、UNIQLO、Walmart（沃爾瑪）、IKEA、Mercedes等各行各業的龍頭，都已經宣布加入了這一場世紀大競局。
然而，什麼是ESG？它對企業經營及品牌管理究竟會帶來什麼影響？又與你熟悉的CSR有何不同？
簡言之，CSR（Corporate Social Responsibility）企業社會責任，是企業永續的課題與企業責任的文化；ESG則是衡量企業執行這個理念的活動及成果；所以，CSR可以說是一個質化的概念，而ESG則是量化的指標。
ESG，代表Environmental環境永續、Social社會參與，及Governance公司治理的三個企業經營層面。根據維基百科，ESG是「公司治理」對「社會」及「環境」所展現的良心與責任，是一套完整衡量企業永續性的指標。
在環境永續的層面，關注的是公司如何應對「氣候變遷」及「永續經營」，包括溫室氣體排放、資源消耗（如水）、環境污染、森林砍伐及野生動物保護等。因此公司面對的課題與風險，就是處理土地污染、廢水排放、有毒物質管理，以及是否遵守政府的環境法規。
在環境永續的評量，也產生了很多新的指標及認證機構，如RE100、EP100、EV100、SBTi、TCFD及B Corp等，企業及消費者都必須瞭解，未來這些指標也可能成為認證品牌，並為品牌ESG背書的標籤，成為品牌信賴資產的一部分。
在社會關懷的層面，關注的是公司如何處理「利害關係人」的利益關係，包括社會的多元化、人權問題，以及消費者的保護。例如公司是否僱用童工？公司是否捐獻利潤的固定比率給社區或弱勢團體？是否支薪鼓勵員工當志工貢獻社會？
在公司治理的層面，關注的是公司的管理層機構、僱用關係、薪資結構。例如董事會成員是否與公司的利益有衝突？重要議題是否給予利益關係人表決？財務揭露是否足夠透明？董事及員工的薪資是否合理？是否誠實納稅？工作環境設計是否考慮到員工的身心健康？
企業為什麼非重視ESG不可？因為愈來愈多的投資機構，尤其是年輕一代的投資人，只願意將資金投資在符合ESG標準的企業，而基金管理公司也成立專門投資具備ESG概念的ETF，根據美國SIF基金會的估計，投資在ESG的基金已經從2018年的12兆美元，快速增加到2020年的17.1兆。再根據晨星（Morningstar）的數據顯示，2020年疫情爆發下，ESG的資金流佔了歐洲所有基金銷售的三分之一；台灣與ESG相關基金的募資金額不但創下新高，成長更是驚人。
貝萊德是全球規模最大的資產管理集團，也是全球最大的煤業投資機構之一，由於煤的碳排放量高，是氣候變遷的元兇，該集團已於2020年宣示，投資組合將排除碳業。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）在寫給客戶的信中提到：「每個政府、每家企業，以及每一位股東，都必須認真看待氣候變化所帶來的挑戰。」
以台灣每天有超過300萬人次消費的全家便利商店為例，董事長葉榮廷明確指出，ESG的趨勢愈來愈明顯了，最明顯的判斷方式，就是現在外資在投資的時候，會把ESG評分當成一個很重要的指標，評分愈高投資金額愈多，而不只是看你的績效。以前績效最重要，現在大家在意永續的發展漸漸超過績效。
ESG可以說是全方位的關注公司在社會及環境各個領域的發展與影響，也可以說沒有一間公司可以滿足ESG的每一個層面來經營自己的品牌。對企業而言，最重要的是選擇適合自己的領域，發揮最大的影響力，尋求社會及消費者的認同，例如Apple選擇碳中和、NIKE選擇多元包容、adidas海洋垃圾、lululemon則選擇廢棄回收。
Apple宣布從2030年開始，所有的供應商都必須符合《供應商行為準則》，做到碳中和（Carbon Neutral），也就是企業因生產所排放的二氧化碳與從環境中消除的碳排放，達到正負相抵為零的標準。為了要做到碳中和，企業必須透過植樹造林、購買再生能源憑證，或者使用低碳、零碳排的能源，才能抵銷企業活動所產生的碳排放量。
可以想像Apple這樣做，很多企業都要跟隨，光是Apple的供應鏈就佔台股的市值近四成，都必須要符合蘋果的供應鏈行為準則，加上其他全球企業如Microsoft、NIKE、adidas、Unilever、Google、IKEA、Mercedes、Walmart 等，2030年你買到的品牌都會很「乾淨」。
換句話說，2030年後不符合ESG準則，特別是碳中和的品牌，無論消費者是不是喜歡你，很多將會消失在市場中！
未來品牌經營不只要考慮與顧客的關係、品牌與內部員工的關係、品牌與供應鏈的關係，也要考慮品牌與地球永續的關係，也可以預期這樣的品牌會更受新世代消費者的青睞！
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
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疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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