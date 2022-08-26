《ESG品牌創新六部曲》：2030年絕對是ESG取代EPS，品牌大洗牌的一年！

文：高端訓、陳雅言

ESG取代EPS

大數據時代如果你重視品牌、經營品牌，你還不了解ESG大浪來襲，對環境、社會、企業帶來全面性的影響，恐怕你的品牌將會被消費者淘汰！

你生活中熟知的品牌Apple、Google、NIKE、adidas、H&M、ZARA、UNIQLO、Walmart（沃爾瑪）、IKEA、Mercedes等各行各業的龍頭，都已經宣布加入了這一場世紀大競局。

然而，什麼是ESG？它對企業經營及品牌管理究竟會帶來什麼影響？又與你熟悉的CSR有何不同？

簡言之，CSR（Corporate Social Responsibility）企業社會責任，是企業永續的課題與企業責任的文化；ESG則是衡量企業執行這個理念的活動及成果；所以，CSR可以說是一個質化的概念，而ESG則是量化的指標。

ESG，代表Environmental環境永續、Social社會參與，及Governance公司治理的三個企業經營層面。根據維基百科，ESG是「公司治理」對「社會」及「環境」所展現的良心與責任，是一套完整衡量企業永續性的指標。

Photo Credit: 時報出版

在環境永續的層面，關注的是公司如何應對「氣候變遷」及「永續經營」，包括溫室氣體排放、資源消耗（如水）、環境污染、森林砍伐及野生動物保護等。因此公司面對的課題與風險，就是處理土地污染、廢水排放、有毒物質管理，以及是否遵守政府的環境法規。

在環境永續的評量，也產生了很多新的指標及認證機構，如RE100、EP100、EV100、SBTi、TCFD及B Corp等，企業及消費者都必須瞭解，未來這些指標也可能成為認證品牌，並為品牌ESG背書的標籤，成為品牌信賴資產的一部分。

Photo Credit: 時報出版

在社會關懷的層面，關注的是公司如何處理「利害關係人」的利益關係，包括社會的多元化、人權問題，以及消費者的保護。例如公司是否僱用童工？公司是否捐獻利潤的固定比率給社區或弱勢團體？是否支薪鼓勵員工當志工貢獻社會？

在公司治理的層面，關注的是公司的管理層機構、僱用關係、薪資結構。例如董事會成員是否與公司的利益有衝突？重要議題是否給予利益關係人表決？財務揭露是否足夠透明？董事及員工的薪資是否合理？是否誠實納稅？工作環境設計是否考慮到員工的身心健康？

企業為什麼非重視ESG不可？因為愈來愈多的投資機構，尤其是年輕一代的投資人，只願意將資金投資在符合ESG標準的企業，而基金管理公司也成立專門投資具備ESG概念的ETF，根據美國SIF基金會的估計，投資在ESG的基金已經從2018年的12兆美元，快速增加到2020年的17.1兆。再根據晨星（Morningstar）的數據顯示，2020年疫情爆發下，ESG的資金流佔了歐洲所有基金銷售的三分之一；台灣與ESG相關基金的募資金額不但創下新高，成長更是驚人。

貝萊德是全球規模最大的資產管理集團，也是全球最大的煤業投資機構之一，由於煤的碳排放量高，是氣候變遷的元兇，該集團已於2020年宣示，投資組合將排除碳業。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）在寫給客戶的信中提到：「每個政府、每家企業，以及每一位股東，都必須認真看待氣候變化所帶來的挑戰。」

以台灣每天有超過300萬人次消費的全家便利商店為例，董事長葉榮廷明確指出，ESG的趨勢愈來愈明顯了，最明顯的判斷方式，就是現在外資在投資的時候，會把ESG評分當成一個很重要的指標，評分愈高投資金額愈多，而不只是看你的績效。以前績效最重要，現在大家在意永續的發展漸漸超過績效。

ESG可以說是全方位的關注公司在社會及環境各個領域的發展與影響，也可以說沒有一間公司可以滿足ESG的每一個層面來經營自己的品牌。對企業而言，最重要的是選擇適合自己的領域，發揮最大的影響力，尋求社會及消費者的認同，例如Apple選擇碳中和、NIKE選擇多元包容、adidas海洋垃圾、lululemon則選擇廢棄回收。

Apple宣布從2030年開始，所有的供應商都必須符合《供應商行為準則》，做到碳中和（Carbon Neutral），也就是企業因生產所排放的二氧化碳與從環境中消除的碳排放，達到正負相抵為零的標準。為了要做到碳中和，企業必須透過植樹造林、購買再生能源憑證，或者使用低碳、零碳排的能源，才能抵銷企業活動所產生的碳排放量。

可以想像Apple這樣做，很多企業都要跟隨，光是Apple的供應鏈就佔台股的市值近四成，都必須要符合蘋果的供應鏈行為準則，加上其他全球企業如Microsoft、NIKE、adidas、Unilever、Google、IKEA、Mercedes、Walmart 等，2030年你買到的品牌都會很「乾淨」。

換句話說，2030年後不符合ESG準則，特別是碳中和的品牌，無論消費者是不是喜歡你，很多將會消失在市場中！

未來品牌經營不只要考慮與顧客的關係、品牌與內部員工的關係、品牌與供應鏈的關係，也要考慮品牌與地球永續的關係，也可以預期這樣的品牌會更受新世代消費者的青睞！