私中老師涉性騷校方要求被害學生家長填「不調查同意書」，監察院糾正桃園市教育局
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監察委員葉大華、紀惠容調查發現，性騷擾案的被害學生有透過社群軟體Instagram，私下聯繫共12名曾受江姓教師性騷擾的學生，但該私中卻違法要求這12名被害學生的家長填寫「不調查同意書」。
桃園市一名不具輔導專業的私中教師性騷擾多名學生，案件爆發後，傳出學校違法要求被害學生家長填寫「不調查同意書」，也未落實性平會建議事項，且提供錯誤的指導資訊。對此，監察院通過糾正，認為桃園市政府教育局未善盡督導之責，應檢討改進。
日前桃園市一間私立高中的附設國中部，發生江姓教師性騷擾多名學生的案件。該名江姓數學教師不具有輔導教師的資格，卻違法兼任輔導老師多年，期間在2015年8月假借輔導名義擁抱、親吻學生，甚至觸摸學生胸部。
這名學生曾把事情告訴學校的3名老師，但這3人都稱自己不知道、沒聽學生說過或者不記得，在調查期間否認知情不報，導致案件沒有受到處理。直到2018年江姓教師退休、學生轉學才把案件說出來並提出申訴，經清查發現江姓教師對多名學生性騷擾，隨後學生提告、桃園地院確認性騷擾屬實，江姓教師被判8個月有期徒刑。
12名受害學生家長被迫填寫「不調查同意書」，以致未完整調查
不過，在此案中，監察委員葉大華、紀惠容調查發現，被害學生有透過社群軟體Instagram，私下聯繫共12名曾受江姓教師性騷擾的學生，但該私中卻違法要求這12名被害學生的家長填寫「不調查同意書」，導致學校事後清查時只有5名受害學生，更只有其中2名有受到完整調查，其他多位受害學生都沒有依法完整調查處理。
葉大華和紀惠容指出，根據《性平法》及《校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則》，老師對學生的校園性平事件屬於公益範圍，即便被害人沒有意願申請調查，學校仍應以檢舉案的形式啟動調查程序，進行事實認定，校方沒有權限強制要求當事人簽署「不調查同意書」或任何類似文件。
調查報告另外發現，性平會建議該私中對受害學生進行心理輔導，且江姓教師應道歉，學校必須加強辦理性平教育宣導，但該私中並未落實這些建議事項，也沒有優先提供輔導資源給被害學生。
不具輔導資格的輔導老師，反映桃教育局多年疏於督導
葉大華和紀惠容認為，桃園市政府教育局歷年來疏於督導該私中，江姓教師不具輔導老師資格、卻違法兼任多年，教育局歷次查核輔導教師資格聘用情形時，都沒有發現此事。且在事件爆發後，教育局也沒有督促該私中執行性平會的建議事項，處理其他女學生的被害案件時，還提供錯誤指導資訊，未要求學校依照職權調查資料、進行事實認定，導致該私中終止調查程序。
根據《ETtoday》報導，紀惠容受訪時指出，此案有太多錯誤認知，私校自以為在《性侵害犯罪防治法》上置身事外、不用通報處理，學校則長期忽略專業教師不夠。此外，很多機關或學校都會認為沒有檢舉人就不調查，但其實機關或學校都可以作為檢舉人，而且應該要馬上啟動調查。
《聯合新聞網》的報導則指出，桃園市政府教育局針對疏於督導私校輔導教師資格的部分，已將「專任輔導教師任用情形」訂定為獎勵、補助私校的審核基準之一。為了改善私校輔導人力不足的問題，將提請教育部補助私校輔導老師人力費用。
教育局也重申，各校應依照《性平法》規定，如果有學校為配合遵守調查報告處理建議，會提報桃園市性平會裁罰。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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