和俄羅斯只隔一條河：擔心俄認知作戰，愛沙尼亞宣布年底前拆除境內所有蘇聯紀念碑

波羅的海國家愛沙尼亞週二（16日）宣布，將拆除東部城市納爾瓦（Narva）公共場所的蘇聯紀念碑，總理表示拆除的原因是這些紀念碑為公共秩序帶來風險。

愛沙尼亞曾經是蘇聯的一部分，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞一直是烏克蘭的堅定支持者，就像其他波羅的海國家一樣，擔心他們可能成為俄羅斯的下一個目標。愛沙尼亞130萬人口中，近四分之一是俄羅斯人，該國政府一直擔心他們會受俄羅斯煽動影響。

週二，愛沙尼亞當局火速拆除了納爾瓦市一座帶有蘇聯紅星的T-34坦克複製品，這座坦克是為紀念在二戰期間將愛沙尼亞從納粹德國手中解放出來的蘇聯士兵。據當地媒體報導，該市部署了大量警察，當局禁止民眾進入將要拆除紀念碑的地區。

Russia, goodbye! Estonia has today removed a Soviet-era tank monument in Narva pic.twitter.com/nZbuMtPL1j — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 16, 2022

納爾瓦 位於愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）東部約210公里，與俄羅斯接壤，和俄羅斯城鎮伊凡哥羅德（Ivangorod）只隔著納爾瓦河。是愛沙尼亞第三大城，當地有90%人口講俄語。

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愛沙尼亞政府發表聲明，表示 考慮到納爾瓦紀念碑周圍日益緊張和混亂，當局必須迅速採取行動，以確保公共秩序和國內安全。政府決定拆除前蘇聯政權的戰爭紀念碑，「以防止他們在社會上激起更多的敵意，撕開舊傷」。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）強調，「今天的 決定有助於我們專注於最重要的任務：確保愛沙尼亞的安全，並幫助愛沙尼亞所有人渡過烏克蘭戰爭造成的危機。」

愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）指出，「俄羅斯正在對烏克蘭發動種族滅絕戰爭並試圖打破歐洲安全架構的基礎，我們無法承受社會內部的分歧。這些紀念碑建在這裡是為了美化愛沙尼亞（被蘇聯）重新佔領，我們的公共空間中沒有位置給它們。」

愛沙尼亞內政部長拉內梅茨（Lauri Läänemets）也說，為了公共秩序， 國家必須拆除這些紀念碑。「 考慮到目前的情況，確保公共秩序對於納爾瓦市當局來說很複雜，拆除紀念碑的技術方面也是如此。 這是一個大而復雜的問題，應該由國家來解決，讓地方政府來承擔這個任務是不負責任的。」

回顧2007年，愛沙尼亞拆除首都塔林一座蘇聯士兵紀念碑時，引發了數天的騷亂，導致 1人死亡、1000多人被捕，講俄語的愛沙尼亞人聲稱拆除紀念碑抹去了他們的歷史；俄羅斯則 稱此舉是對把納粹趕出愛沙尼亞的蘇聯戰士的侮辱。

這次被拆除的T-34坦克將被帶到保存、研究和展示軍事歷史和文化遺產的愛沙尼亞戰爭博物館。愛沙尼亞預期在今年底前從愛沙尼亞的公共場所移除所有蘇聯的戰爭紀念碑。

30 years too late. Soviet tank (monument) has been removed from Estonian border town Narva, having first caused quite a controversy. One less symbol and tool of Russian propaganda.#estonia #tank #symbol #Soviet pic.twitter.com/sgUaFtxdaE — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) August 16, 2022

拆除紀念碑的決定，是愛沙尼亞反制俄羅斯的最新行動。上週五（12日），愛沙尼亞和拉脫維亞退出了「中國─中東歐合作機制」，分析指出，波羅的海國家很難接受北京支持俄羅斯入侵烏克蘭的主張。

愛沙尼亞政府也在上週四（11日）禁止持有愛沙尼亞申根簽證的俄羅斯公民進入該國。愛沙尼亞早在今年2月禁止俄羅斯班機飛越該國領空，但俄羅斯公民仍可以通過陸路前往愛沙尼亞，再從愛沙尼亞搭機前往歐洲其他國家。

俄羅斯旅客借道湧入歐洲，芬蘭9月起大幅減發簽證

同樣位於波羅的海，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）週二表示，從9月1日起，將大幅減少核發給俄羅斯公民的簽證，減至當前核發量的10%（目前芬蘭每天處理大約1000份俄羅斯簽證申請）。哈維斯托解釋，俄羅斯一個月前解除疫情相關邊境管制後，俄羅斯旅客開始利用芬蘭及其赫爾辛基-萬塔（Helsinki-Vantaa）機場，作為通往歐洲度假勝地的門戶。

外交部長還宣布，芬蘭贊成終止歐盟與俄羅斯的簽證便利化協議，將把俄羅斯旅遊簽證的價格從35歐元（約新台幣1038元）提高到80歐元（約新台幣2373元）。

芬蘭總理馬林（ Sanna Marin ）和愛沙尼亞總理卡拉斯等歐盟國家領導人呼籲在歐盟範圍內實施對俄羅斯公民的簽證禁令，他們擔心俄羅斯人陸路前往歐盟，逃離制裁。

馬林週一（15日）於北歐國家峰會（Nordic summit）表示，「 普通俄羅斯人沒有發動戰爭，但與此同時，我們必須意識到他們正在支持戰爭。 俄羅斯公民可以進入歐洲、申根區、成為遊客，同時俄羅斯正在烏克蘭殺人，我認為這是不對的。」

不過遭到德國總理蕭茲（ Olaf Scholz ）反對簽證禁令，他稱「 這不是俄羅斯人民的戰爭； 這是普亭的戰爭」，他也指出 許多俄羅斯人不同意該國政權，他們應該要能逃離俄羅斯。

“This is not the war of the Russian people, but it is [Vladimir] Putin’s war.”



German Chancellor Olaf Scholz said he does not support an EU-wide travel ban on Russia's citizens, as a lot of them are forced to flee because they oppose the war in Ukraine. https://t.co/jAB3kOxa59 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 16, 2022

芬蘭正在考慮發放一種人道主義簽證，該簽證將授予需要逃離俄羅斯的公民，或者俄羅斯的新聞工作者與非政府組織。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元