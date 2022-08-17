和俄羅斯只隔一條河：擔心俄認知作戰，愛沙尼亞宣布年底前拆除境內所有蘇聯紀念碑
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愛沙尼亞預期在今年底前從愛沙尼亞的公共場所移除所有蘇聯的戰爭紀念碑，愛國130萬人口中有近四分之一是俄羅斯人，政府一直擔心他們會受俄羅斯煽動影響。
波羅的海國家愛沙尼亞週二（16日）宣布，將拆除東部城市納爾瓦（Narva）公共場所的蘇聯紀念碑，總理表示拆除的原因是這些紀念碑為公共秩序帶來風險。
愛沙尼亞曾經是蘇聯的一部分，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，愛沙尼亞一直是烏克蘭的堅定支持者，就像其他波羅的海國家一樣，擔心他們可能成為俄羅斯的下一個目標。愛沙尼亞130萬人口中，近四分之一是俄羅斯人，該國政府一直擔心他們會受俄羅斯煽動影響。
週二，愛沙尼亞當局火速拆除了納爾瓦市一座帶有蘇聯紅星的T-34坦克複製品，這座坦克是為紀念在二戰期間將愛沙尼亞從納粹德國手中解放出來的蘇聯士兵。據當地媒體報導，該市部署了大量警察，當局禁止民眾進入將要拆除紀念碑的地區。
納爾瓦位於愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）東部約210公里，與俄羅斯接壤，和俄羅斯城鎮伊凡哥羅德（Ivangorod）只隔著納爾瓦河。是愛沙尼亞第三大城，當地有90%人口講俄語。
愛沙尼亞政府發表聲明，表示考慮到納爾瓦紀念碑周圍日益緊張和混亂，當局必須迅速採取行動，以確保公共秩序和國內安全。政府決定拆除前蘇聯政權的戰爭紀念碑，「以防止他們在社會上激起更多的敵意，撕開舊傷」。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）強調，「今天的決定有助於我們專注於最重要的任務：確保愛沙尼亞的安全，並幫助愛沙尼亞所有人渡過烏克蘭戰爭造成的危機。」
愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）指出，「俄羅斯正在對烏克蘭發動種族滅絕戰爭並試圖打破歐洲安全架構的基礎，我們無法承受社會內部的分歧。這些紀念碑建在這裡是為了美化愛沙尼亞（被蘇聯）重新佔領，我們的公共空間中沒有位置給它們。」
愛沙尼亞內政部長拉內梅茨（Lauri Läänemets）也說，為了公共秩序，國家必須拆除這些紀念碑。「考慮到目前的情況，確保公共秩序對於納爾瓦市當局來說很複雜，拆除紀念碑的技術方面也是如此。這是一個大而復雜的問題，應該由國家來解決，讓地方政府來承擔這個任務是不負責任的。」
回顧2007年，愛沙尼亞拆除首都塔林一座蘇聯士兵紀念碑時，引發了數天的騷亂，導致1人死亡、1000多人被捕，講俄語的愛沙尼亞人聲稱拆除紀念碑抹去了他們的歷史；俄羅斯則稱此舉是對把納粹趕出愛沙尼亞的蘇聯戰士的侮辱。
這次被拆除的T-34坦克將被帶到保存、研究和展示軍事歷史和文化遺產的愛沙尼亞戰爭博物館。愛沙尼亞預期在今年底前從愛沙尼亞的公共場所移除所有蘇聯的戰爭紀念碑。
拆除紀念碑的決定，是愛沙尼亞反制俄羅斯的最新行動。上週五（12日），愛沙尼亞和拉脫維亞退出了「中國─中東歐合作機制」，分析指出，波羅的海國家很難接受北京支持俄羅斯入侵烏克蘭的主張。
愛沙尼亞政府也在上週四（11日）禁止持有愛沙尼亞申根簽證的俄羅斯公民進入該國。愛沙尼亞早在今年2月禁止俄羅斯班機飛越該國領空，但俄羅斯公民仍可以通過陸路前往愛沙尼亞，再從愛沙尼亞搭機前往歐洲其他國家。
俄羅斯旅客借道湧入歐洲，芬蘭9月起大幅減發簽證
同樣位於波羅的海，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）週二表示，從9月1日起，將大幅減少核發給俄羅斯公民的簽證，減至當前核發量的10%（目前芬蘭每天處理大約1000份俄羅斯簽證申請）。哈維斯托解釋，俄羅斯一個月前解除疫情相關邊境管制後，俄羅斯旅客開始利用芬蘭及其赫爾辛基-萬塔（Helsinki-Vantaa）機場，作為通往歐洲度假勝地的門戶。
外交部長還宣布，芬蘭贊成終止歐盟與俄羅斯的簽證便利化協議，將把俄羅斯旅遊簽證的價格從35歐元（約新台幣1038元）提高到80歐元（約新台幣2373元）。
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和愛沙尼亞總理卡拉斯等歐盟國家領導人呼籲在歐盟範圍內實施對俄羅斯公民的簽證禁令，他們擔心俄羅斯人陸路前往歐盟，逃離制裁。
馬林週一（15日）於北歐國家峰會（Nordic summit）表示，「普通俄羅斯人沒有發動戰爭，但與此同時，我們必須意識到他們正在支持戰爭。俄羅斯公民可以進入歐洲、申根區、成為遊客，同時俄羅斯正在烏克蘭殺人，我認為這是不對的。」
不過遭到德國總理蕭茲（Olaf Scholz）反對簽證禁令，他稱「這不是俄羅斯人民的戰爭；這是普亭的戰爭」，他也指出許多俄羅斯人不同意該國政權，他們應該要能逃離俄羅斯。
芬蘭正在考慮發放一種人道主義簽證，該簽證將授予需要逃離俄羅斯的公民，或者俄羅斯的新聞工作者與非政府組織。
新聞來源
- Estonia removes Soviet-era monument, citing public order（AP）
- Estonia to remove Soviet memorials in Russian-speaking city（Reuters）
- Finland limits visas to Russians amid rush of Europe-bound tourists（Reuters）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
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這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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