竹北氣爆釀6傷， 16歲少年91％灼傷插管治療，將朝公共危險罪偵辦

竹北市昨（24）日發生多起瓦斯漏氣及火警案件，距離氣爆社區約2、3公里處，也有民宅出現氣爆，導致紗窗網融化、玻璃碎裂；根據新竹縣消防局的統計，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及11件火警報案等，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆、大樓9至11樓有冒煙。

縣府初步了解，瓦斯氣爆現場起火建築為12層建築物，初期疑似B棟9樓其中一戶爆炸起火燃燒，該戶的陳姓少年全身91％一二級燙傷，目前插管治療，初期火勢蔓延後合計損失220萬元。新竹縣政府聯繫了50戶153人，安置人數近40人，其餘依親，後續將協助受害民眾申請國賠。

1名16歲少年插管治療

《中央社》報導，1名陳姓少年遭燒燙傷，少年家屬表示，少年燒傷面積達9成以上，正插管治療，當時屋內還有少年的姊姊與母親均受輕傷，皆自行送醫。

少年的舅舅、也是大樓管委會主委彭梓銨接受媒體聯訪表示，16歲陳姓少年是在睡夢中被炸傷，燒傷面積9成以上，已經插管治療。彭梓銨說，少年的房間連牆都倒了，實在很誇張，而當下屋內還有少年的姊姊與母親，2人也都有受傷，但傷勢較輕，事後因等不及救護車來，自行送醫。

事故原因為何？

《中央社》報導，新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮表示，主要是因軸流閥有異物跑入，造成皮膜受損，導致民眾使用瓦斯時火力過高、燃燒等情形，造成瓦斯供氣壓力過高，獲知異常後，已立即派員維修。

《中央社》報導，新竹縣消防局火調人員告訴《中央社》記者，目前判定應是因瓦斯供氣壓力上升，導致大樓瓦斯管路較脆弱的點造成溢漏，例如塑膠管接頭相連處。火調人員說，壓力異常的瓦斯可能造成管線衝破、鬆脫，都有可能導致瓦斯外洩，進而發生氣爆等狀況。

《聯合新聞網》報導，劉顯榮解釋，事故是因軸流閥有沙子跑進去，但在新裝工程或搶修時，一定會加上濾清器過濾沙子等雜質，為何沙子還是會跑進軸流閥？目前仍在釐清中。

新竹地檢署朝公共危險罪偵辦，縣府將協助民眾申請國賠

《中央社》報導，新竹地檢署表示，將主動介入偵辦，朝公共危險罪嫌方向偵辦，釐清是人為導致災害或是相關作業疏失等。瓦斯案已造成民眾受傷，獲報後檢方主動介入偵辦，已派專責檢察官採取必要作為。

律師錢炳村告訴《中央社》記者，若為過失犯罪，將依《刑法》第176條、第173條第2項「失火燒燬現供人使用之他人所有住宅或現有人所在之他人所有建築物罪」規定，處1年以下有期徒刑、拘役或處1萬5000元以下罰金。

《中央社》報導，縣府表示，秘書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，同時縣府將協助受災戶申請國賠，此外，調查受災社區的居民若有外住旅館安置需求，現場提供申請填寫，並有5家安置旅社供民眾選擇。

新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶，向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護民眾的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。

《CTWANT》報導，竹北市長鄭朝方提醒市民使用瓦斯前，務必注意瓦斯表尚未使用時，是否有不正常跳動和味道，若無異常轉動情況或瓦斯味，即可正常使用。而發現瓦斯洩漏時，應關閉瓦斯及火源，勿使用打火機測試瓦斯洩漏，並請瓦斯專業人員進行檢查處理。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺