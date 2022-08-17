看梅嬌蓮女士如何打造越南牛奶帝國，東南亞最成功的牛奶品牌「Vinamilk」
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梅嬌蓮女士於1976年畢業於蘇聯莫斯科大學，專業為肉類及牛奶食品的加工，畢業後就馬上入職當時還是「南部奶咖公司」的技師，專門負責煉乳和酸奶的生產。1982年「南部奶咖公司」整合成「第一奶啡糖聯合企業」後，梅嬌蓮女士成為副經理。1992年「第一奶啡糖聯合企業」改名成現在的Vinamilk後，梅嬌蓮女士成為總經理。
說起越南，就會想到越南咖啡，而會泡越南咖啡的人都知道，越南咖啡之所以如此美味有兩大法寶，能讓開水充分吸收咖啡澀香的滴漏咖啡壺，以及甜得不能再甜的煉乳。而越南兩大煉乳品牌，星牌（Ngoi Sao）及壽星公牌（Ong Tho），都出自於Vinamilk。沒錯，Vinamilk是越南牛奶的招牌，也是亞太平洋200大企業之一，有出口產品至56個國家，全球50大牛奶企業中排名第36位，東南亞國家裡最成功的牛奶品牌。
Vinamilk的前身是越南的國有企業。1976年越南統一後，把原南越的三家工廠：Foremost牛奶、華僑背景的Cosuvina煉乳、雀巢（Nestle）旗下的Dielac奶粉，國有化並整合成「南部奶咖公司」，1982年進一步整合為「第一奶啡糖聯合企業」。1992年越南改革開放後，「第一奶啡糖聯合企業」才改名為Vinamilk，隸屬輕工業部。2003年Vinamilk股份化並上市，根據2019年資料，Vinamilk的三大股東是：第一，越南國家資本經營與投資總公司（State Capital Investment Cooperation, SCIC），持有36％的股份；第二，新加坡的F&N Dairy Investments PTE.LTD，持有17.31%的股份；第三，也是新加坡的Platium Victory Pte.Ltd，持有10.62%的股份。
目前Vinamilk的主席是阮幸福先生（Nguyen Hanh Phuc），1959年出生，曾經是越南國會總書記，在2022年4月26日經Vinamilk董事會選舉擔任主席，任期為2022─2026年。其前任主席為黎氏冰心女士（Le Thi Bang Tam），曾是財政部次長，在2015年以68高齡當選為Vinamilk主席時，曾發表講話：「我認為Vinamilk是股份公司，而不是國家企業，所以沒有哪條法律規定多少歲不能當董事會主席。最重要的仍然是能力，才幹、健康。還有，當各股東選擇董事會領導時，也要考慮鑑別候選人的能力。」
Vinamilk的董事會主席固然重要，但其總經理更不容小覷。Vinamilk的總經理是梅嬌蓮女士（Mai Kieu Lien），1953年出生於法國巴黎，父母皆有博士學位，因愛國情操於1957年舉家搬回越南。
梅嬌蓮女士於1976年畢業於蘇聯莫斯科大學，專業為肉類及牛奶食品的加工，畢業後就馬上入職當時還是「南部奶咖公司」的技師，專門負責煉乳和酸奶的生產。1982年「南部奶咖公司」整合成「第一奶啡糖聯合企業」後，梅嬌蓮女士成為副經理。1992年「第一奶啡糖聯合企業」改名成現在的Vinamilk後，梅嬌蓮女士成為總經理。
在1996─2001年期間，梅嬌蓮女士還被選舉為越南共產黨中央執行委員會委員。2003年Vinamilk股份化並上市後，梅嬌蓮女士兼任董事會主席，一直到2015年董事會選舉他人擔任主席後才退任，但目前仍然是Vinamilk的總經理。
可以說，Vinamlik從成立以來一直走到今天，梅嬌蓮女士都全程參與。根據梅嬌蓮女士的總結，Vinamilk的成功在於很早就集中投資發展養殖奶牛，她說：「我們有養殖奶牛的系統，這是最重要的，這有助於原料及所有事情的自主化，成本的自主化。不過分地說，沒有養殖場就沒有今天的Vinamilk。」
（梅嬌蓮被稱為越南「牛奶女王」）
從1991年開始，Vinamilk便開始大規模在國內建設養殖場，被稱為是一場「白色革命」（白是牛奶的白）。而現在Vinamilk的奶牛養殖場已經遍布美國、澳洲、紐西蘭、歐洲及日本，擁有13個大規模養殖場，養殖16萬頭奶牛，每天可生產1百萬公升的牛奶。而越南國內最重要的養殖場是位於大叻（Da Lat）的養殖園─Vinamilk's Organic Dairy Farm，是越南第一個完全有機生產牛奶的養殖園。園內風景優美，頗有歐洲風情，有開放給遊客參觀，門票免費，但只有星期六開放，而且要事先登記，每星期只開放給50位遊客。
而Vinamilk的國際化始於1997年以「用食品換石油」的方式出口Dielac奶粉到伊拉克。梅嬌蓮女士說道，「在那時候，沒有人想到越南可以出口小孩子的奶粉，因為在此之前完全是要進口的。Vinamilk通過友邦嚴格的品質檢查程序，甚至有些標準還比國際標準難。在證明了品質和交貨能力後，Vinamlik簽下合同成為這個市場的最大出口商」。而現在Vinamilk也進一步研發出了採用Opti-Grow技術的Dielac Alpha奶粉，適用於0至6歲兒童。
當然，Vinamlik的發展也非一帆風順，隨著2003年伊拉克戰爭的爆發，Vinamilk出口到伊拉克的生意當然受到重大影響。但Vinamilk也因此大力決心開發更多市場，現在其最重要的國外市場是柬埔寨和菲律賓。Vinamilk也大力開發廣告策略，將「100％天然」及「新鮮生活」（Cuoc Song Tuoi Dep）的觀念打入人心。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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