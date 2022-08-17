看梅嬌蓮女士如何打造越南牛奶帝國，東南亞最成功的牛奶品牌「Vinamilk」

說起越南，就會想到越南咖啡，而會泡越南咖啡的人都知道，越南咖啡之所以如此美味有兩大法寶，能讓開水充分吸收咖啡澀香的滴漏咖啡壺，以及甜得不能再甜的煉乳。而越南兩大煉乳品牌，星牌（Ngoi Sao）及壽星公牌（Ong Tho），都出自於Vinamilk。沒錯，Vinamilk是越南牛奶的招牌，也是亞太平洋200大企業之一，有出口產品至56個國家，全球50大牛奶企業中排名第36位，東南亞國家裡最成功的牛奶品牌。

Vinamilk的前身是越南的國有企業。1976年越南統一後，把原南越的三家工廠：Foremost牛奶、華僑背景的Cosuvina煉乳、雀巢（Nestle）旗下的Dielac奶粉，國有化並整合成「南部奶咖公司」，1982年進一步整合為「第一奶啡糖聯合企業」。1992年越南改革開放後，「第一奶啡糖聯合企業」才改名為Vinamilk，隸屬輕工業部。2003年Vinamilk股份化並上市，根據2019年資料，Vinamilk的三大股東是：第一，越南國家資本經營與投資總公司（State Capital Investment Cooperation, SCIC），持有36％的股份；第二，新加坡的F&N Dairy Investments PTE.LTD，持有17.31%的股份；第三，也是新加坡的Platium Victory Pte.Ltd，持有10.62%的股份。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 Vinamilk推出的牛奶產品

目前Vinamilk的主席是阮幸福先生（Nguyen Hanh Phuc），1959年出生，曾經是越南國會總書記，在2022年4月26日經Vinamilk董事會選舉擔任主席，任期為2022─2026年。其前任主席為黎氏冰心女士（Le Thi Bang Tam），曾是財政部次長，在2015年以68高齡當選為Vinamilk主席時，曾發表講話：「我認為Vinamilk是股份公司，而不是國家企業，所以沒有哪條法律規定多少歲不能當董事會主席。最重要的仍然是能力，才幹、健康。還有，當各股東選擇董事會領導時，也要考慮鑑別候選人的能力。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 黎氏冰心女士（前左二）在1999年第二屆亞歐財長會議（ASEM）與他國代表合影。

Vinamilk的董事會主席固然重要，但其總經理更不容小覷。Vinamilk的總經理是梅嬌蓮女士（Mai Kieu Lien），1953年出生於法國巴黎，父母皆有博士學位，因愛國情操於1957年舉家搬回越南。

梅嬌蓮女士於1976年畢業於蘇聯莫斯科大學，專業為肉類及牛奶食品的加工，畢業後就馬上入職當時還是「南部奶咖公司」的技師，專門負責煉乳和酸奶的生產。1982年「南部奶咖公司」整合成「第一奶啡糖聯合企業」後，梅嬌蓮女士成為副經理。1992年「第一奶啡糖聯合企業」改名成現在的Vinamilk後，梅嬌蓮女士成為總經理。

在1996─2001年期間，梅嬌蓮女士還被選舉為越南共產黨中央執行委員會委員。2003年Vinamilk股份化並上市後，梅嬌蓮女士兼任董事會主席，一直到2015年董事會選舉他人擔任主席後才退任，但目前仍然是Vinamilk的總經理。

可以說，Vinamlik從成立以來一直走到今天，梅嬌蓮女士都全程參與。根據梅嬌蓮女士的總結，Vinamilk的成功在於很早就集中投資發展養殖奶牛，她說：「我們有養殖奶牛的系統，這是最重要的，這有助於原料及所有事情的自主化，成本的自主化。不過分地說，沒有養殖場就沒有今天的Vinamilk。」

（梅嬌蓮被稱為越南「牛奶女王」）

從1991年開始，Vinamilk便開始大規模在國內建設養殖場，被稱為是一場「白色革命」（白是牛奶的白）。而現在Vinamilk的奶牛養殖場已經遍布美國、澳洲、紐西蘭、歐洲及日本，擁有13個大規模養殖場，養殖16萬頭奶牛，每天可生產1百萬公升的牛奶。而越南國內最重要的養殖場是位於大叻（Da Lat）的養殖園─Vinamilk's Organic Dairy Farm，是越南第一個完全有機生產牛奶的養殖園。園內風景優美，頗有歐洲風情，有開放給遊客參觀，門票免費，但只有星期六開放，而且要事先登記，每星期只開放給50位遊客。

而Vinamilk的國際化始於1997年以「用食品換石油」的方式出口Dielac奶粉到伊拉克。梅嬌蓮女士說道，「在那時候，沒有人想到越南可以出口小孩子的奶粉，因為在此之前完全是要進口的。Vinamilk通過友邦嚴格的品質檢查程序，甚至有些標準還比國際標準難。在證明了品質和交貨能力後，Vinamlik簽下合同成為這個市場的最大出口商」。而現在Vinamilk也進一步研發出了採用Opti-Grow技術的Dielac Alpha奶粉，適用於0至6歲兒童。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於越南大叻的Vinamilk有機農場。

當然，Vinamlik的發展也非一帆風順，隨著2003年伊拉克戰爭的爆發，Vinamilk出口到伊拉克的生意當然受到重大影響。但Vinamilk也因此大力決心開發更多市場，現在其最重要的國外市場是柬埔寨和菲律賓。Vinamilk也大力開發廣告策略，將「100％天然」及「新鮮生活」（Cuoc Song Tuoi Dep）的觀念打入人心。