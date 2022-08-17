每天吃泡麵的不要來！紐西蘭旅遊部長拒絕「窮遊」背包客，還有哪些國家特別歡迎高端旅客？

隨著COVID-19疫情趨緩、世界各國陸續解除邊境封鎖，希望吸引國際旅客重振旅遊業。不過紐西蘭旅遊部長納許（Stuart Nash）10日公開表示，紐西蘭不需要吸引那些「每天花10紐幣（新台幣192元）吃泡麵的旅客」，將毫無顧忌地把重點放在所謂的「高品質遊客」身上。不過這番言論立刻引發反彈，質疑 花大錢的遊客真的最適合紐西蘭嗎？

在鎖國超過2年，紐西蘭在今年7月31日起全面開放邊境，歡迎所有國際旅客到紐西蘭觀光。紐西蘭旅遊部長納許上週三（10日）於紐西蘭旅遊出口委員會的年度會議上表示，他的目標是將紐西蘭打造成世界上最挑剔的旅行者的三大理想目的地之一。

納許表示，紐西蘭將繼續關注「大手筆」（big spender）的遊客，他稱就該國的行銷策略而言，「就是毫無顧忌的把重心放在高品質遊客上」（high-quality tourists）。他並補充說，「我們還是歡迎背包客，但我們不會瞄準在臉書上發表他們如何以一天花10紐幣吃泡麵環遊我們國家的人」。

New Zealand's tourism minister Stuart Nash said the country wants to attract “high quality”big spenders rather than those who “travel around our country on $10 a day eating two-minute noodles” pic.twitter.com/t7qU5hVqHj — NOVO Gazette (@novogazette) August 13, 2022

《衛報》指出，納許對「大手筆」遊客的關注在過去一直是爭議，他在2020年時就曾表示，紐西蘭將「毫無顧忌地」瞄準超級富豪（約佔全球旅客中的1%），吸引「搭商務艙或豪華經濟艙飛來、租直升機、來一趟環繞冰川之旅，然後在高級餐廳吃飯」的旅客，而不歡迎「搭乘露營車、在水道旁上廁所」的遊客，當時就 引起了一些熱議 ，有評論員稱他「勢利眼、菁英、不接地氣」。

有錢人在旅途中花比較多錢？專家表示未必

納許 上週三的發言也引發在野黨非議。紐西蘭國家黨旅遊局發言人麥克萊（Todd McClay）痛批，旅遊部長發表了具有破壞性的評論，麥克萊說，「背包客的回歸可能不是彌補封鎖邊境兩年的靈丹妙藥，但他們是全國各地旅館的命脈，他們會走訪旅遊熱點以外的地方，並為旅遊業提供季節性的工作。」他稱2019年，約有6萬5000名背包客來到紐西蘭，在紐國2萬7000張床位上付費睡覺。

麥克萊說， 多數背包客是在紐西蘭創造自己體驗的年輕人，許多人以後會帶著家人回來，「 部長需要撤回他的破壞性評論，並向旅宿業和其他旅遊業者保證，背包客將被鼓勵來紐西蘭，享受屬於他們的時光。」

這段發言也讓國際媒體關注，法國《費加洛報》的報導底下就有網友評論說：「紐西蘭真是該死的厚顏無恥，富人是污染最嚴重的人！」紐西蘭奧塔哥大學（Otago University）旅遊學教授漢姆（ James Higham）也 告訴《衛報》，「花大錢的人往往對環境破壞最大的一群，他們經常重複高碳排的旅行、停留的時間短......他們不是特別有益， 尤其是對紐西蘭偏遠旅遊景點 。」

漢姆指出，像是有錢的郵輪觀光客，他們佔所有觀光客中的9%，但是消費僅佔觀光消費的3%，經濟貢獻度還不如到紐西蘭唸書的學生。 另一方面， 往往收入較低的遊客—例如國際學生和背包客—通常在該國逗留時間更長，逗留時間與國內累計消費則有著直接相關；這類群觀光客通常日後也會重遊紐西蘭，或者到此工作。

還有哪些國家瞄準有錢遊客？

《歐洲新聞網》報導指出， 在COVID-19疫情期間，世界各地都有著旅行限制，現在各國旅遊局正在實施恢復計劃——其中也有許多「旅客質量重於數量」的想法，一些國家瞄準了富裕的遊客：

斐濟

斐濟旅遊局2022年至2024年的企業計劃承諾「吸引和擴大高價值客群」，斐濟在2020年開放遊艇遊客來度假時，總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）也在推特上 邀請擁有私人飛機的億萬富翁租用該國島嶼 。

So, say you’re a billionaire looking to fly your own jet, rent your own island, and invest millions of dollars in Fiji in the process–– if you’ve taken all the necessary health precautions and borne all associated costs, you may have a new home to escape the pandemic in paradise. pic.twitter.com/IA82ndq2hc — Frank Bainimarama (@FijiPM) June 24, 2020

印尼峇厘島

印尼海洋事務投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）2021年在拜訪峇厘島時表示，「我們想打造峇厘島成為有品質的旅遊，所以當這裡重新對外開放後，我們不會讓背包客進來」、「我們不希望背包客來，這樣峇厘島才能保持乾淨」。雖然盧胡特後來澄清 說，他指的是不讓可能違反該國健康或移民規則的訪客，不過 峇厘島正引進豪華的旅館品牌到當地，可能也和背包客保持距離。

Wow. Harsh. ☹️



“We will filter tourists that come visit. We don’t want backpackers to come so that Bali remains clean, where the people who come are of quality,” Luhut said. https://t.co/QRJFl9lora — South East Asia Backpacker (@SEA_Backpacker) September 13, 2021

​泰國

泰國的旅遊業正在復甦，不過該國政府已要求旅館和企業不要以大折扣吸引遊客。副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在今年7月的一次活動中表示，「我們不能讓人們因為便宜來泰國」，並建議國家應該力求提升成為優質旅遊目的地。

"We cannot let people come to Thailand and say because it's cheap," Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul tells Thai tourism businesses.



“Hold your ground. Sell premium. The more expensive, the more customers." https://t.co/Lj85vD0ufN — mrbrown (@mrbrown) July 5, 2022

開曼群島：加勒比海的開曼群島一直是富豪遊客的避風港，該國於2020年啟動「全球公民禮賓計劃」（GCCP），提供遠端工作者在開曼群島的工作機會，年收入超過10萬美元（新台幣約300萬元）的人可以申請兩年簽證，年費為1469美元（新台幣4.4萬元）。

蒙哲臘：加勒比海的小島蒙哲臘同樣推出遠距工作簽證，邀請高收入的「數位遊牧工作者」在該國遠距上班，只要你的年收入超過7萬美元（新台幣約210萬元）就可以申請，申請費為500美元（新台幣1萬5000元 ）。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元