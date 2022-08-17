每天吃泡麵的不要來！紐西蘭旅遊部長拒絕「窮遊」背包客，還有哪些國家特別歡迎高端旅客？
我們想讓你知道的是
紐西蘭奧塔哥大學（Otago University）旅遊學教授指出，花大錢的人往往對環境破壞最大的一群，他們經常重複高碳排的旅行、停留的時間短......他們不是特別有益，尤其是對紐西蘭偏遠旅遊景點。
隨著COVID-19疫情趨緩、世界各國陸續解除邊境封鎖，希望吸引國際旅客重振旅遊業。不過紐西蘭旅遊部長納許（Stuart Nash）10日公開表示，紐西蘭不需要吸引那些「每天花10紐幣（新台幣192元）吃泡麵的旅客」，將毫無顧忌地把重點放在所謂的「高品質遊客」身上。不過這番言論立刻引發反彈，質疑花大錢的遊客真的最適合紐西蘭嗎？
在鎖國超過2年，紐西蘭在今年7月31日起全面開放邊境，歡迎所有國際旅客到紐西蘭觀光。紐西蘭旅遊部長納許上週三（10日）於紐西蘭旅遊出口委員會的年度會議上表示，他的目標是將紐西蘭打造成世界上最挑剔的旅行者的三大理想目的地之一。
納許表示，紐西蘭將繼續關注「大手筆」（big spender）的遊客，他稱就該國的行銷策略而言，「就是毫無顧忌的把重心放在高品質遊客上」（high-quality tourists）。他並補充說，「我們還是歡迎背包客，但我們不會瞄準在臉書上發表他們如何以一天花10紐幣吃泡麵環遊我們國家的人」。
《衛報》指出，納許對「大手筆」遊客的關注在過去一直是爭議，他在2020年時就曾表示，紐西蘭將「毫無顧忌地」瞄準超級富豪（約佔全球旅客中的1%），吸引「搭商務艙或豪華經濟艙飛來、租直升機、來一趟環繞冰川之旅，然後在高級餐廳吃飯」的旅客，而不歡迎「搭乘露營車、在水道旁上廁所」的遊客，當時就引起了一些熱議，有評論員稱他「勢利眼、菁英、不接地氣」。
有錢人在旅途中花比較多錢？專家表示未必
納許上週三的發言也引發在野黨非議。紐西蘭國家黨旅遊局發言人麥克萊（Todd McClay）痛批，旅遊部長發表了具有破壞性的評論，麥克萊說，「背包客的回歸可能不是彌補封鎖邊境兩年的靈丹妙藥，但他們是全國各地旅館的命脈，他們會走訪旅遊熱點以外的地方，並為旅遊業提供季節性的工作。」他稱2019年，約有6萬5000名背包客來到紐西蘭，在紐國2萬7000張床位上付費睡覺。
麥克萊說，多數背包客是在紐西蘭創造自己體驗的年輕人，許多人以後會帶著家人回來，「部長需要撤回他的破壞性評論，並向旅宿業和其他旅遊業者保證，背包客將被鼓勵來紐西蘭，享受屬於他們的時光。」
這段發言也讓國際媒體關注，法國《費加洛報》的報導底下就有網友評論說：「紐西蘭真是該死的厚顏無恥，富人是污染最嚴重的人！」紐西蘭奧塔哥大學（Otago University）旅遊學教授漢姆（James Higham）也告訴《衛報》，「花大錢的人往往對環境破壞最大的一群，他們經常重複高碳排的旅行、停留的時間短......他們不是特別有益，尤其是對紐西蘭偏遠旅遊景點。」
漢姆指出，像是有錢的郵輪觀光客，他們佔所有觀光客中的9%，但是消費僅佔觀光消費的3%，經濟貢獻度還不如到紐西蘭唸書的學生。另一方面，往往收入較低的遊客—例如國際學生和背包客—通常在該國逗留時間更長，逗留時間與國內累計消費則有著直接相關；這類群觀光客通常日後也會重遊紐西蘭，或者到此工作。
還有哪些國家瞄準有錢遊客？
《歐洲新聞網》報導指出，在COVID-19疫情期間，世界各地都有著旅行限制，現在各國旅遊局正在實施恢復計劃——其中也有許多「旅客質量重於數量」的想法，一些國家瞄準了富裕的遊客：
- 斐濟
斐濟旅遊局2022年至2024年的企業計劃承諾「吸引和擴大高價值客群」，斐濟在2020年開放遊艇遊客來度假時，總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）也在推特上邀請擁有私人飛機的億萬富翁租用該國島嶼。
- 印尼峇厘島
印尼海洋事務投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）2021年在拜訪峇厘島時表示，「我們想打造峇厘島成為有品質的旅遊，所以當這裡重新對外開放後，我們不會讓背包客進來」、「我們不希望背包客來，這樣峇厘島才能保持乾淨」。雖然盧胡特後來澄清說，他指的是不讓可能違反該國健康或移民規則的訪客，不過峇厘島正引進豪華的旅館品牌到當地，可能也和背包客保持距離。
- 泰國
泰國的旅遊業正在復甦，不過該國政府已要求旅館和企業不要以大折扣吸引遊客。副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在今年7月的一次活動中表示，「我們不能讓人們因為便宜來泰國」，並建議國家應該力求提升成為優質旅遊目的地。
- 開曼群島：加勒比海的開曼群島一直是富豪遊客的避風港，該國於2020年啟動「全球公民禮賓計劃」（GCCP），提供遠端工作者在開曼群島的工作機會，年收入超過10萬美元（新台幣約300萬元）的人可以申請兩年簽證，年費為1469美元（新台幣4.4萬元）。
- 蒙哲臘：加勒比海的小島蒙哲臘同樣推出遠距工作簽證，邀請高收入的「數位遊牧工作者」在該國遠距上班，只要你的年收入超過7萬美元（新台幣約210萬元）就可以申請，申請費為500美元（新台幣1萬5000元）。
新聞來源
- New Zealand tourism minister makes pitch to the rich as he spurns ‘$10-a-day’ travellers（The Guardian）
- Only rich tourists welcome as these 6 countries take controversial step to stamp out overtourism（Euro news）
延伸閱讀
- COVID-19顛覆我們對「另類」旅遊的想像，後疫情時代如何尋找「旅行的意義」？
- 疫情後歐洲航空業缺工嚴重，旅客必須隨身攜帶的行李是「耐心」
- 疫情後需求量大增，「天價機票」恐成常態？彭博社分析：部分因素並非航空公司所能掌控
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！