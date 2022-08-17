法國完全撤軍西非馬利，外媒分析在薩赫爾地區影響力已不如俄羅斯
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新月沙丘行動的失敗，其實就是法國在整個非洲薩赫爾地區挫敗的象徵，法國不斷將自身的地緣戰略及經濟利益作為首要考量，即在不同的非洲國家，施行不同的「治理」原則，長久下來導致在地政府及人民不再信任法國。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
法國軍方近日發出聲明表示，法軍於西非內陸國馬利（Mali）的最後一支軍隊，已於2022年8月15日撤出該國，結束巴黎當局長達9年，支持馬利政府打擊伊斯蘭極端主義的反恐任務。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，鑑於與馬利當前的軍政府緊張關係升級，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）於今（2022）年2月中旬，便已提出撤軍計畫。
據悉，馬克宏2月宣布撤軍時，法國在非洲薩赫爾地區（Sahel）約部署4300名士兵，其中馬利就駐紮了2400名兵力。愛麗舍宮也表示，法國軍方在離開馬利後，將繼續與非洲的盟友及其他國際夥伴密切合作，並將主要撤離的部隊移至同為西非內陸國的尼日（Niger），以此打擊薩赫爾地區的恐怖主義活動。
繼馬克宏同意撤離計畫後，歐盟也表示，由多個歐盟成員國共同成立的「塔庫巴特遣隊」（Takuba Task Force），也將撤出馬利。但馬克宏及其他歐盟高層皆表示，雖從馬利撤離駐軍，但其仍不會放棄對抗活躍於薩赫爾地區的聖戰組織。
根據《法國24電視台》（France 24）報導，法國於薩赫爾地區執行「新月沙丘行動」（Operation Barkhane）的軍力，曾高達5100名士兵，雖撤離馬利，但仍會有2500名法國人員留在薩赫爾地區，主要將提供空中支援，協助該地區的在地部隊與聖戰團體作戰。
《法國24電視台》亦表示，法軍在西非執行反恐任務期間，實際上已折損53名士兵，其中戰死於馬利的官兵就高達48人。
為什麼法國與馬利的關係會惡化？
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
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從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計畫的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計畫是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計畫，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！