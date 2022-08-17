法國選民不滿菁英主義治國無方，高學歷金字招牌褪色、名校光環已大幅消退

文：曾婷瑄（中央社記者）

法國政壇向來具菁英主義色彩，領袖皆出自屈指可數的高等學府。然而近年來，菁英治理因改革不彰飽受批評，連政治菁英都弔詭地高喊「反菁英」口號，企圖屏棄學歷迷思，主打務實作為以喚回選票。

「論文一紙值千金」，台灣政壇論文爭議延燒多時。一般而言，法國對學歷的追求與重視，在歐洲國家中算是與亞洲較為接近。

法國教育制度中有獨立於一般綜合型大學的「高等學院」（grandes écoles），包含政治、法律、商業等領域，學費高昂、教學優質、資源豐富，培育業界人才，是有別於大學之外的「金字招牌」。這些學府包括簡稱Sciences Po的巴黎政治學院（Institut d'Études Politiques de Paris）、綜合理工學院（École Polytechnique）與巴黎商學院（Hautes études commerciales de Paris）等。

放眼政壇，更有多位總統、總理和企業執行長從有政經領袖搖籃之稱的「國家行政學院」（ENA）畢業，可見法國對於菁英教育的重視。這些學校大多訓練紮實嚴謹，學歷在社會幾乎是暢行無阻的保證。

2017年法國總統改朝換代，國民議會議員也大換血，《世界報》（Le Monde）進行議員學歷大調查，發現其中70％都有碩士以上學歷，遠高於當時全國人民平均27％具碩士學位的比例。超過半數議員在大學取得學位，14％畢業於巴黎政治學院，另外還有商業高等學院與國家行政學院等菁英學府。

2018年總統馬克宏（Emmanuel Macron）內閣中，更是每兩名就有一人出自巴黎政治學院或國家行政學院，因此常被批評菁英治國，不知民間疾苦。

但有趣的是，法國領導階層傳統的「菁英主義」近年來正面臨挑戰與轉型。民調公司「法國公眾意見機構」（Ifop）副執行長坦特理耶（Brice Teinturier）2022年大選前分析，「法國人與政治的關係過去幾十間來不斷惡化：連續幾任政府都無法解決失業等問題，政治人物形象蒙塵，且左右派差異減少。」

換言之，法國曾經的大中央政府與菁英主義（Élitisme）的傳統在一次次的社運中搖搖欲墜，選民對政治的信心與參與度更是大不如前。

旅台法國獨立攝影師伯納多（Jimmy Beunardeau）以選民身分告訴《中央社》，儘管法國政治菁英文化有注重學歷的傳統，但「法國人越來越討厭這種從高等學院畢業、不食人間煙火的政治人物了。」

在他看來，大多數民眾現在更重視的是他們的在地經驗，「根本不在乎文憑。這也解釋為什麼法國人真正會參與的選舉是市長選舉。」

據法國國會較有實權的下院「國民議會」的調查，40％法國民眾認為國民議會無用，比1985年的調查暴增27個百分點，僅44％受訪者對國民議會有信心；然而同一年巴黎政治學院政治研究中心（Cevipof）政治人物信心調查則顯示，74.3％的選民對市長有信心。

擅於洞察民心與包裝的馬克宏抓住選民厭倦左右派鬥爭與菁英治理（élitocratie）的想法，於2016年大選前成立自己的政黨「前進！」（隔年改名為「共和前進！」），大打「民間社會」與「務實主義」口號，邀請多位民間人士加入，企圖展現全新政治階層。

2021年，馬克宏更以「打破菁英主義」為由，下令關閉母校國家行政學院，同時建立「國家公共服務學院」（INSP），目的是讓公職人員背景更加多元。

民意所趨，今（2022）年總統競選期間，不僅馬克宏，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）、瑪琳・勒龐（Marine Le Pen）在內的一掛高學歷總統候選人為吸引選票、「拯救民主」，都爭先恐後打出反菁英論述。媒體稱這群人為「反菁英的菁英」，並將這政治現象形容為「法式弔詭」。

在條件許可下渴求更高學歷為人之常情，然而就如坦特理耶所觀察，選民與菁英間的鴻溝越來越大，厭倦菁英治理的選票也更難以捉摸：不再跟隨特定黨派，而是以議題為導向，隨意更換左右，甚至放棄投票。

社會改革成效不彰，使法國長期以來的菁英主義受到嚴重質疑，加之草根黃背心運動崛起，政治人物名校光環已大幅消退，不復以往。或許學歷在政治階層中仍是相互認證、裙帶的信物，但法國選民近年更在意的是務實經驗與在地耕耘，在選民眼中，高學位已逐漸不具特別意義，甚至可能引發反感。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺