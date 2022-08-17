日本國會最大友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司，預計22日訪台晉見蔡總統
我們想讓你知道的是
日華議員懇談會由將近300名跨黨派國會議員組成，對台灣相當友好。外交部發言人歐江安向《中央社》表示，訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，外交部正在安排中，會在適當時機對外說明。
日華懇會長古屋圭司擬訪台，預定晉見蔡總統
（中央社）日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司，考慮8月22至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國防當局會談。
日本《共同社》報導，多位知情人士透露，古屋打算22至24日訪台，目前正在安排行程。他上一次訪台是2020年9月出席前總統李登輝的告別式。
報導說，美國眾議院議長裴洛西本（8）月初訪台後，台灣海峽緊張升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。
日華議員懇談會由將近300名跨黨派國會議員組成，對台灣相當友好，已故首相安倍晉三生前擔任日華議員懇談會的顧問，扮演台日溝通管道的角色。今（2022）年3月，日華議員懇談會年度總會在東京舉行時，安倍與蔡總統舉行線上對談，兩人都認為絕不容許以武力片面改變現狀的嘗試。言下之意，不容許中國試圖以武力片面改變台海現狀。
日華議員懇談會（日華懇）
斷交後的台日關係，經常可以看到在政治家的居中斡旋下，問題迎刃而解的現象。與台灣友好的代表性政治家團體，為人所知的是由所謂的親台派自民黨議員為中心組成「日華議員懇談會」，簡稱日華懇。
日華懇是日本國會的一個跨黨派議員聯盟，主要在於日本與中華民國（台灣）斷交之後，促進雙方國會議員的交流，維持雙方之間的關係。
日華懇的前身是「日華關係議員懇談會」（日華関係議員懇談会），成立於日本與中華民國斷交之後的1973年3月14日。此議員聯盟原本僅為自民黨內的政團，於1997年自民黨分裂後，開放親台灣的各黨派議員加入，改組為跨黨派的議員聯盟，並更名為「日華議員懇談會」。加入議員最多時曾達300人，約佔國會總議員數的40％。
外交部：疫後互訪是正常現象
《中央社》報導，外交部發言人歐江安向《中央社》表示，訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，外交部正在安排中，會在適當時機對外說明。
歐江安指出，台日雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」在疫情前每年均定期組團訪台，在台日邊境管制逐漸放寬之際，雙方逐步恢復友好互訪都是正常現象。
新聞來源
- 日華懇會長古屋圭司擬訪台 預定晉見蔡總統（中央社）
- 傳日華懇議員團將訪台 外交部：疫後互訪是正常現象（中央社）
- 日華議員懇談會（維基百科）
- 野島剛／從「馬紀壯」到「台北駐日經濟文化代表處」的33年更名路（報導者）
延伸閱讀
- 賀台灣「安倍晉三之友會」成立：從岸信介到安倍晉三，台日友誼要代代相傳
- 想推「台灣關係法2.0」，謝長廷除了投書還能做什麼？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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