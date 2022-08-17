日本國會最大友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司，預計22日訪台晉見蔡總統

（中央社）日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司，考慮8月22至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國防當局會談。

日本《共同社》報導，多位知情人士透露，古屋打算22至24日訪台，目前正在安排行程。他上一次訪台是2020年9月出席前總統李登輝的告別式。

報導說，美國眾議院議長裴洛西本（8）月初訪台後，台灣海峽緊張升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。

日華議員懇談會由將近300名跨黨派國會議員組成，對台灣相當友好，已故首相安倍晉三生前擔任日華議員懇談會的顧問，扮演台日溝通管道的角色。今（2022）年3月，日華議員懇談會年度總會在東京舉行時，安倍與蔡總統舉行線上對談，兩人都認為絕不容許以武力片面改變現狀的嘗試。言下之意，不容許中國試圖以武力片面改變台海現狀。

日華議員懇談會（日華懇）

斷交後的台日關係，經常可以看到在政治家的居中斡旋下，問題迎刃而解的現象。與台灣友好的代表性政治家團體，為人所知的是由所謂的親台派自民黨議員為中心組成「日華議員懇談會」，簡稱日華懇。

日華懇是日本國會的一個跨黨派議員聯盟，主要在於日本與中華民國（台灣）斷交之後，促進雙方國會議員的交流，維持雙方之間的關係。

日華懇的前身是「日華關係議員懇談會」（日華関係議員懇談会），成立於日本與中華民國斷交之後的1973年3月14日。此議員聯盟原本僅為自民黨內的政團，於1997年自民黨分裂後，開放親台灣的各黨派議員加入，改組為跨黨派的議員聯盟，並更名為「日華議員懇談會」。加入議員最多時曾達300人，約佔國會總議員數的40％。