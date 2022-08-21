如何忘掉前任走出情傷？一名分手教練的建議與經驗談
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「分手教練可以幫你自豪地回顧人生中那些在所難免和痛苦的時期，」阿榮可說。「雖然關係教練可以幫你如何在別人面前更具魅力，但分手教練可以幫你重新找回自我滿足感。」
在社交媒體TikTok上，「分手」（break-up）一詞已經被加標籤（tagged） 210億次。這一事實表明有多少人希望談論這個話題，或是獲得這方面的建議。因此，有像阿榮可・奧瑪米（Aronke Omame）這樣的分手教練也就毫不奇怪了。她的職業就是幫助人們度過分手的痛苦經歷。
那是1993年，當時35歲的商業律師阿榮可將目睹一次分手經歷並從中汲取經驗，這將改變她的一生。
她當時在拉各斯的一個法庭上，但這次她不是代表客戶出庭。她是來支持朋友瑪麗（化名）的。 瑪麗的父母正在離婚。
阿榮可注意到，瑪麗媽媽的目光一直看著在走廊對面的丈夫。她正毫不掩飾地伸長脖子試圖吸引他的目光。
當法官要求短暫休庭時，阿榮可一動不動地看著，瑪麗和媽媽走到她父親那邊，法庭一片寂靜，所有人的目光都集中在這家人身上。
接下來發生的事令人驚愕。瑪麗和媽媽跪在她父親面前，她們低著頭，懇請他不要拆散家庭。
但瑪麗的父親冷笑著揚起臉，在眾人面前開始大聲咒罵她們。
再往前追溯。那是1967年，當時9歲的阿榮可正在操場上和朋友們玩，看見女校長朝她走來。一般在這種時間很少會看到校長，肯定有問題。
校長告訴阿榮可，她的爸爸正在門口等她，是來接她的。肯定發生了什麼事。
阿榮可的爸爸告訴她，他們不回家了，她將在奶奶家住幾個星期。但因為奶奶家在城外很遠，所以沒人能送她上學。因此，父親告訴她，她一段時間內不來上學了。
爸爸還告訴她，他和媽媽會去看她，但現在他們有私事要商量。需要獨處的時間。她很困惑，但也能感到現在不是提問的時候。
阿榮可戰勝傷心欲碎的建議
- 大哭——哭有很多用途，可以幫助擺脫痛苦
- 至少2周不要給前任打電話或發短信
接下來的幾周裡，有時，家人會讓在奶奶家的阿榮可和她的兄弟姐妹們出去，到外面聽不到大人說話的地方，因為她爸媽會到這裡商談，他們與其他家庭成員一起，低聲、急促交談。
他們每天晚上把孩子們留給祖父母，然後自己回家。
他們的家正在解體中。
阿榮可和堂／表兄弟姊妹一起玩耍，跟奶奶做飯。兩周不用上學很好玩，她很開心。或者說，至少不難過。
在一個月內，她家人就找到了新節奏。
「當時像一個公共大家庭，」阿榮可告訴《BBC》。「我是由兩邊的祖父母以及叔叔阿姨撫養大的。我父母得到了許多幫助。」
父親搬出去了，阿榮可和她的兄弟姐妹回家了。她父母相互保持友好關係，雙方都不在孩子面前批評另一方。他們的家沒有破碎，只是少了一個人回家過夜而已。
「我了解到關係並不總是持久的，」阿榮可說，「儘管大家的意圖都是最好的。可能會很想傷害對方，但體面地分手未來對大家都更好。」
- 找一位朋友或親屬徵求意見，一個你可以經常聯繫的人
- 記住你處於悲痛中，你的前任也一樣——悲痛是一個調整期
她從未真正知道父母的婚姻為何結束，但這不重要。她堅持說自己餘下的童年是快樂的。但是，她接下來的愛情經歷則是痛苦的。
阿榮可18歲，在學法律。她喜歡上自己最好的朋友。他們在同一班。一起說笑，繼而轉化為嬉戲、調情。很快，阿榮可認為他們已經進入一種排他的（戀人）關係。
阿榮可首次墜入了愛河。但問題是，他想發生性關係，但她還沒凖備好。「我不贊成婚前性關係，」她說，「我非常單純。」
她試圖以其他方式來取悅彌補他，比如，隨叫隨到、充滿愛心以及經常送去一些自發小驚喜。一天，她主動到他家去想給他一個驚喜，但卻發現他正在與另外一名年輕女性親吻。
「我傷心欲碎，衝了出去，心想他會追出來找我。」
但他沒有。
- 給你的前任娶個新名——例如，如果他叫史蒂文，你在談論他時可以管他叫羅伯特，這樣可能會讓你不那麼生氣。
- 取消在所有社交媒體上對他的關注——現在不是試圖猜測沒有你他是否更開心的時候！
數日的沉默後她收到了一封信。「他說他已經找到了自己的『寶石』，而我不再屬於他生活中的任何部分。」
被拒令阿榮可感到傷心。「我感到羞愧。我覺得自己的世界分崩離析了。」
她2個星期沒有去上課。在牀上哭泣。擔心碰上他。躲在屋裡不出門。
朋友過來看她。他們告訴她外面世界還有更好的選擇在等待她。
然後有一天，彷佛變魔法一樣，她突然心情開朗起來。想出去轉轉。她要完成法律學位，還有朋友要聚會。她走出家門，又恢復了生機。
那兩周的獨處讓她受益匪淺。她甚至想過以後還可以再與他成為朋友。
「我很高興讓自己哭，」她說，「這是很好的教訓。我大聲哭了出來。」
快進17年，在拉各斯的法庭上，阿榮可驚恐地看著瑪麗的父親對著跪在自己面前的妻女咒罵。
「他用了一些我甚至無法記起的詞。我從大腦中刪除了它們，」阿榮可說，「但它們很噁心。」
那之前不久，她自己也剛剛經歷了離婚，但她的離婚絶不像她剛剛見證的當眾羞辱那樣醜陋。
她不明白一位60多歲的女性怎麼能跪在一名顯然虐待她的男人面前，乞求不要離開她。
然後，她突然明白了。
「它是一種縱容女性服從其丈夫的文化，」阿榮可說，「如果我從前還沒有注意到，我現在絶對注意到了。」
網路上搜索分手建議的越來越多
- 谷歌說過去五年搜索「如何走出分手」（痛苦）的人翻了一番，自2012年以來則增加了三倍以上。
- 由人工智能驅動的關鍵詞工具網站KeywordTool.io可以在多個平台上測量人們的搜索詞。它說愛爾蘭在過去10年是有最多人搜尋「如何度過分手／忘掉前任」的國家。奈及利亞、新加坡、澳大利亞、肯亞、美國和英國等均位列前10名。
- 在抖音上 #分手 有超過210億次標識，#戰勝分手 則有超過870萬次標識。
- 負責個人髮展教練業務的行業機構國際教練聯合會（International Coaching Federation）說，包括分手教練在內的關係教練輔導現在每年市場規模超過10億美元。
阿榮可回想到那些假裝幫助她的人，他們告訴她是因為她對事業太專注了而導致了婚姻破裂。當時，阿榮可告訴自己不要理這些流言蜚語。但它還是讓她感到刺痛。
當她父母婚姻結束時，所有人都把注意力集中在她母親身上，試圖詢問她媽媽（當時）能做些什麼阻止丈夫失去興趣。社會總是鼓勵讓女性留在不幸福、甚至有虐待行為的婚姻中，而不是為她們提供一個如何離開、並開始自己豐富和充實人生的出路。
所以那天，在離開瑪麗媽媽的離婚法庭後（他們的婚姻將正式在法律上解體），阿榮可做出了一個決定。她將幫助人們盡可能有尊嚴的結束她們的關係。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
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接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
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