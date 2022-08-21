如何忘掉前任走出情傷？一名分手教練的建議與經驗談

Photo Credit: SOMSARA RIELLY ／ BBC News 分手教練阿榮可

在社交媒體TikTok上，「分手」（break-up）一詞已經被加標籤（tagged） 210億次。這一事實表明有多少人希望談論這個話題，或是獲得這方面的建議。因此，有像阿榮可・奧瑪米（Aronke Omame）這樣的分手教練也就毫不奇怪了。她的職業就是幫助人們度過分手的痛苦經歷。

那是1993年，當時35歲的商業律師阿榮可將目睹一次分手經歷並從中汲取經驗，這將改變她的一生。

她當時在拉各斯的一個法庭上，但這次她不是代表客戶出庭。她是來支持朋友瑪麗（化名）的。 瑪麗的父母正在離婚。

阿榮可注意到，瑪麗媽媽的目光一直看著在走廊對面的丈夫。她正毫不掩飾地伸長脖子試圖吸引他的目光。

當法官要求短暫休庭時，阿榮可一動不動地看著，瑪麗和媽媽走到她父親那邊，法庭一片寂靜，所有人的目光都集中在這家人身上。

接下來發生的事令人驚愕。瑪麗和媽媽跪在她父親面前，她們低著頭，懇請他不要拆散家庭。

但瑪麗的父親冷笑著揚起臉，在眾人面前開始大聲咒罵她們。

再往前追溯。那是1967年，當時9歲的阿榮可正在操場上和朋友們玩，看見女校長朝她走來。一般在這種時間很少會看到校長，肯定有問題。

校長告訴阿榮可，她的爸爸正在門口等她，是來接她的。肯定發生了什麼事。

阿榮可的爸爸告訴她，他們不回家了，她將在奶奶家住幾個星期。但因為奶奶家在城外很遠，所以沒人能送她上學。因此，父親告訴她，她一段時間內不來上學了。

爸爸還告訴她，他和媽媽會去看她，但現在他們有私事要商量。需要獨處的時間。她很困惑，但也能感到現在不是提問的時候。

阿榮可戰勝傷心欲碎的建議

大哭——哭有很多用途，可以幫助擺脫痛苦

至少2周不要給前任打電話或發短信

接下來的幾周裡，有時，家人會讓在奶奶家的阿榮可和她的兄弟姐妹們出去，到外面聽不到大人說話的地方，因為她爸媽會到這裡商談，他們與其他家庭成員一起，低聲、急促交談。

他們每天晚上把孩子們留給祖父母，然後自己回家。

他們的家正在解體中。

阿榮可和堂／表兄弟姊妹一起玩耍，跟奶奶做飯。兩周不用上學很好玩，她很開心。或者說，至少不難過。

在一個月內，她家人就找到了新節奏。

「當時像一個公共大家庭，」阿榮可告訴《BBC》。「我是由兩邊的祖父母以及叔叔阿姨撫養大的。我父母得到了許多幫助。」

父親搬出去了，阿榮可和她的兄弟姐妹回家了。她父母相互保持友好關係，雙方都不在孩子面前批評另一方。他們的家沒有破碎，只是少了一個人回家過夜而已。

「我了解到關係並不總是持久的，」阿榮可說，「儘管大家的意圖都是最好的。可能會很想傷害對方，但體面地分手未來對大家都更好。」

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記住你處於悲痛中，你的前任也一樣——悲痛是一個調整期

她從未真正知道父母的婚姻為何結束，但這不重要。她堅持說自己餘下的童年是快樂的。但是，她接下來的愛情經歷則是痛苦的。

Photo Credit: SOMSARA RIELLY ／ BBC News 分手會讓人傷心落淚。

阿榮可18歲，在學法律。她喜歡上自己最好的朋友。他們在同一班。一起說笑，繼而轉化為嬉戲、調情。很快，阿榮可認為他們已經進入一種排他的（戀人）關係。

阿榮可首次墜入了愛河。但問題是，他想發生性關係，但她還沒凖備好。「我不贊成婚前性關係，」她說，「我非常單純。」

她試圖以其他方式來取悅彌補他，比如，隨叫隨到、充滿愛心以及經常送去一些自發小驚喜。一天，她主動到他家去想給他一個驚喜，但卻發現他正在與另外一名年輕女性親吻。

「我傷心欲碎，衝了出去，心想他會追出來找我。」

但他沒有。

給你的前任娶個新名——例如，如果他叫史蒂 文 ，你在談論他時可以管他叫羅伯特，這樣可能會讓你不那麼生氣。

取消在所有社交媒體上對他的關注——現在不是試圖猜測沒有你他是否更開心的時候！

數日的沉默後她收到了一封信。「他說他已經找到了自己的『寶石』，而我不再屬於他生活中的任何部分。」

被拒令阿榮可感到傷心。「我感到羞愧。我覺得自己的世界分崩離析了。」

她2個星期沒有去上課。在牀上哭泣。擔心碰上他。躲在屋裡不出門。

朋友過來看她。他們告訴她外面世界還有更好的選擇在等待她。

然後有一天，彷佛變魔法一樣，她突然心情開朗起來。想出去轉轉。她要完成法律學位，還有朋友要聚會。她走出家門，又恢復了生機。

那兩周的獨處讓她受益匪淺。她甚至想過以後還可以再與他成為朋友。

「我很高興讓自己哭，」她說，「這是很好的教訓。我大聲哭了出來。」

Photo Credit: SOMSARA RIELLY ／ BBC News 分手是痛苦的。

快進17年，在拉各斯的法庭上，阿榮可驚恐地看著瑪麗的父親對著跪在自己面前的妻女咒罵。

「他用了一些我甚至無法記起的詞。我從大腦中刪除了它們，」阿榮可說，「但它們很噁心。」

那之前不久，她自己也剛剛經歷了離婚，但她的離婚絶不像她剛剛見證的當眾羞辱那樣醜陋。

她不明白一位60多歲的女性怎麼能跪在一名顯然虐待她的男人面前，乞求不要離開她。

然後，她突然明白了。

「它是一種縱容女性服從其丈夫的文化，」阿榮可說，「如果我從前還沒有注意到，我現在絶對注意到了。」

網路上搜索分手建議的越來越多

谷歌說過去五年搜索「如何走出分手」（痛苦）的人翻了一番，自2012年以來則增加了三倍以上。

由人工智能驅動的關鍵詞工具網站KeywordTool.io可以在多個平台上測量人們的搜索詞。它說愛爾蘭在過去10年是有最多人搜尋「如何度過分手／忘掉前任」的國家。奈及利亞、新加坡、澳大利亞、肯亞、美國和英國等均位列前10名。

在抖音上 #分手 有超過210億次標識，#戰勝分手 則有超過870萬次標識。

負責個人髮展教練業務的行業機構國際教練聯合會（International Coaching Federation）說，包括分手教練在內的關係教練輔導現在每年市場規模超過10億美元。

阿榮可回想到那些假裝幫助她的人，他們告訴她是因為她對事業太專注了而導致了婚姻破裂。當時，阿榮可告訴自己不要理這些流言蜚語。但它還是讓她感到刺痛。

當她父母婚姻結束時，所有人都把注意力集中在她母親身上，試圖詢問她媽媽（當時）能做些什麼阻止丈夫失去興趣。社會總是鼓勵讓女性留在不幸福、甚至有虐待行為的婚姻中，而不是為她們提供一個如何離開、並開始自己豐富和充實人生的出路。

所以那天，在離開瑪麗媽媽的離婚法庭後（他們的婚姻將正式在法律上解體），阿榮可做出了一個決定。她將幫助人們盡可能有尊嚴的結束她們的關係。