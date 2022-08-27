來自南京的重度腦麻患者完成英國博士學位，開發出AI輔助遠端診斷COVID-19軟體

來自南京的重度腦麻患者陸思源，最近給了自己一份大禮：英國萊斯特大學博士文憑，還在導師輔導下開發了一款人工智慧（AI）輔助遠端診斷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的軟體。

「我好擔心，擔心到了英國會活不下去。」

陸思源清楚記得。那是2019年，他正凖備從南京到英國來讀博士學位。他自幼患重度腦麻，離不開輪椅，在接受康復治療前無法正常吐字發聲。

2022年8月，31歲的陸思源在萊斯特大學提前完成博士論文答辯，凖備啟程回國。他的專攻方向是機器學習、人工智慧和計算機輔助診斷技術。

在此期間，他和導師一起研發了一款人工智慧應用軟體，用於確診COVID-19，據信凖確度超過97%。他怎麼做到的？是什麼支撐著這個90後腦麻患者承受常人之難忍，在自己的稱謂中加上了「博士」二字？

回國前幾日難得輕鬆，陸思源和導師張煜東教授與《BBC中文》連線，分享他的故事。

「從小就是這樣」

「我早就習慣了，從小就是這樣。」交談中，他幾次提到這一點，語氣平淡，似乎在說一件極尋常的事。

陸思源1991年2月出生在江蘇鹽城，難產窒息導致中樞神經受損，兩歲時確診腦麻。他小時候四肢肌肉痙攣，雙腿畸形，脊柱彎曲，不能走路，手張不開，抬頭困難。大約20%的腦麻患者智力發育正常。他是其中之一。父母決定，不能放棄。這個孩子不但要長大成人，還要讓他成才。

「父親從小就跟我說，我和別人不一樣，要想活下去，只有好好學習。沒有別的選擇。學習是唯一的出路，」他說。所以，他就這樣一路走來，從幼兒園，到小學、中學、大學，本科、碩士，再到英國，花兩年時間學完通常需三、四年的博士課程。

陸思源說，童年記憶中不乏快樂，雖然身體痛苦。小時候家在鹽城，去過幼兒園，被淘氣的孩子欺負過，也被仗義的孩子保護過，在康復中心遇到過其他有類似疾患的孩子。

他說，最開心的時候是鄰居小朋友到家裡來和他一起玩耍。到了上學年齡，有學校怕擔責任，不願收他，但最終還是和同齡人一起跨進校門。

學習對他來說像吃飯睡覺一樣自然。

父親「為我鋪路」

大約六、七歲時，父親給他買了台電腦，成了兒子的電腦啟蒙老師。

據當地媒體報導，陸思源的父親原來在鹽城衛校當老師，教歷史和政治，後來辭職考上南京師範大學讀研究生，畢業後留校任教。當時他不知道，父親是在為他鋪路。

陸思源的媽媽在他小時候會背著他出門，去醫院，上學、放學。他長大後用上了輪椅，還是媽媽負責接送。媽媽在他10歲那年辭掉了工作。

痙攣型腦性癱瘓的典型症狀之一，是走路時雙腿呈剪刀步或交叉步，足尖著地，可以透過手術矯正。陸思源兩條腿分兩次手術，麻藥藥性過去後劇痛，但他不吃止痛藥，怕對大腦有影響，忍了三天三夜。

現在回想起來，他確信那是迄今為止「最痛苦的記憶」。

讀書幸苦。如果手用不上力，寫字慢的話，更幸苦。陸思源上的是江蘇最好的學校之一，鹽城中學。那時，他的日常作息大致是這樣的：早上5點多起床，6點半早讀，晚上9點半晚自習下課。然後寫作業，通常到11點休息。

「我的目標是做科研工作，所以肯定要上大學的。現在入職門檻就是博士。」他說。

寫字對他來說是個艱難的任務，得用手臂發力，筆尖「扣」在紙上，速度比別人慢幾倍。他和同學們一起考試，每次汗濕衣襟。語文考試作文從來寫不完，英語選擇題較多，最容易，數學考試遇到需要寫出複雜演算步驟的時間就不夠用。

他高考語文很差，因為作文照例沒寫完，但英語滿分，120分。他說中學遇到一個很好的英語老師。他初中才開始學英語，「第一個英語老師特別關照我，後來也就自然而然學得不錯。我平時聽英文歌比較多，順便就練習了聽力，學習人家的發音。」

他高考考了兩次，第二次考上了南京師範大學，學計算機。

遇到張老師

本科畢業時，陸思源凖備考碩士研究生。在本校找導師，不太順利，「應該是我的情況不太受歡迎。」那年，張煜東教授第一年帶碩士研究生，知道他的學生不多。

兩人一番交談、接觸，都覺得可以試試，於是，陸思源就成了張煜東教授的第一批碩士研究生，後來又被教授說服，跟到英國萊斯特大學繼續讀博。

當地媒體報導，兩年讀碩士期間，陸思源成績驕人，發表6篇被三大國際學術文獻檢索系統收錄的論文，其中四篇SCI論文（科技），一篇EI論文（工程），一篇ISTP論文（自然科學和技術），是班裡的學霸。

平時他也愛看直播，上網逛A站B站，唱英文歌，玩微博、微信、qq。他告訴BBC，心情不好的時候，調節情緒的方法主要是看書，最喜歡的作家是史鐵生。史鐵生（1951-2010）1969年去延安地區插隊，1972年因腿疾回北京。他在輪椅上寫作，涉獵小說、散文、隨筆、劇本。

陸思源的努力收獲了不少獎勵，包括兩次獲得國家級獎學金，一次校長獎學金。不過，從南京到萊斯特，這一步邁得確實有點大。

是的，他承認剛開始很害怕，極其害怕到了英國會活不下去。畢竟活了28年，從來沒有獨自生活，身邊始終有父母。而且，英國那麼陌生，誰知道會遇到什麼呢？衣食住行，自己一個人怎麼能應對？

不過，他最終被張教授說服了，開始凖備雅思考試，辦簽證，申請獎學金，還申請到了中國教育基金的資助，條件是學成後回國至少服務兩年。