來自南京的重度腦麻患者完成英國博士學位，開發出AI輔助遠端診斷COVID-19軟體
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重度腦癱患兒陸思源和導師一起研發了一款人工智能應用軟體，用於確診COVID-19，據信凖確度超過97%。他怎麼做到的？是什麼支撐著這個90後腦癱患者承受常人之難忍，在自己的稱謂中加上了「博士」二字？回國前幾日難得輕鬆，陸思源和導師張煜東教授與BBC中文連線，分享他的故事。
來自南京的重度腦麻患者陸思源，最近給了自己一份大禮：英國萊斯特大學博士文憑，還在導師輔導下開發了一款人工智慧（AI）輔助遠端診斷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的軟體。
「我好擔心，擔心到了英國會活不下去。」
陸思源清楚記得。那是2019年，他正凖備從南京到英國來讀博士學位。他自幼患重度腦麻，離不開輪椅，在接受康復治療前無法正常吐字發聲。
2022年8月，31歲的陸思源在萊斯特大學提前完成博士論文答辯，凖備啟程回國。他的專攻方向是機器學習、人工智慧和計算機輔助診斷技術。
在此期間，他和導師一起研發了一款人工智慧應用軟體，用於確診COVID-19，據信凖確度超過97%。他怎麼做到的？是什麼支撐著這個90後腦麻患者承受常人之難忍，在自己的稱謂中加上了「博士」二字？
回國前幾日難得輕鬆，陸思源和導師張煜東教授與《BBC中文》連線，分享他的故事。
「從小就是這樣」
「我早就習慣了，從小就是這樣。」交談中，他幾次提到這一點，語氣平淡，似乎在說一件極尋常的事。
陸思源1991年2月出生在江蘇鹽城，難產窒息導致中樞神經受損，兩歲時確診腦麻。他小時候四肢肌肉痙攣，雙腿畸形，脊柱彎曲，不能走路，手張不開，抬頭困難。大約20%的腦麻患者智力發育正常。他是其中之一。父母決定，不能放棄。這個孩子不但要長大成人，還要讓他成才。
「父親從小就跟我說，我和別人不一樣，要想活下去，只有好好學習。沒有別的選擇。學習是唯一的出路，」他說。所以，他就這樣一路走來，從幼兒園，到小學、中學、大學，本科、碩士，再到英國，花兩年時間學完通常需三、四年的博士課程。
陸思源說，童年記憶中不乏快樂，雖然身體痛苦。小時候家在鹽城，去過幼兒園，被淘氣的孩子欺負過，也被仗義的孩子保護過，在康復中心遇到過其他有類似疾患的孩子。
他說，最開心的時候是鄰居小朋友到家裡來和他一起玩耍。到了上學年齡，有學校怕擔責任，不願收他，但最終還是和同齡人一起跨進校門。
學習對他來說像吃飯睡覺一樣自然。
父親「為我鋪路」
大約六、七歲時，父親給他買了台電腦，成了兒子的電腦啟蒙老師。
據當地媒體報導，陸思源的父親原來在鹽城衛校當老師，教歷史和政治，後來辭職考上南京師範大學讀研究生，畢業後留校任教。當時他不知道，父親是在為他鋪路。
陸思源的媽媽在他小時候會背著他出門，去醫院，上學、放學。他長大後用上了輪椅，還是媽媽負責接送。媽媽在他10歲那年辭掉了工作。
痙攣型腦性癱瘓的典型症狀之一，是走路時雙腿呈剪刀步或交叉步，足尖著地，可以透過手術矯正。陸思源兩條腿分兩次手術，麻藥藥性過去後劇痛，但他不吃止痛藥，怕對大腦有影響，忍了三天三夜。
現在回想起來，他確信那是迄今為止「最痛苦的記憶」。
讀書幸苦。如果手用不上力，寫字慢的話，更幸苦。陸思源上的是江蘇最好的學校之一，鹽城中學。那時，他的日常作息大致是這樣的：早上5點多起床，6點半早讀，晚上9點半晚自習下課。然後寫作業，通常到11點休息。
「我的目標是做科研工作，所以肯定要上大學的。現在入職門檻就是博士。」他說。
寫字對他來說是個艱難的任務，得用手臂發力，筆尖「扣」在紙上，速度比別人慢幾倍。他和同學們一起考試，每次汗濕衣襟。語文考試作文從來寫不完，英語選擇題較多，最容易，數學考試遇到需要寫出複雜演算步驟的時間就不夠用。
他高考語文很差，因為作文照例沒寫完，但英語滿分，120分。他說中學遇到一個很好的英語老師。他初中才開始學英語，「第一個英語老師特別關照我，後來也就自然而然學得不錯。我平時聽英文歌比較多，順便就練習了聽力，學習人家的發音。」
他高考考了兩次，第二次考上了南京師範大學，學計算機。
遇到張老師
本科畢業時，陸思源凖備考碩士研究生。在本校找導師，不太順利，「應該是我的情況不太受歡迎。」那年，張煜東教授第一年帶碩士研究生，知道他的學生不多。
兩人一番交談、接觸，都覺得可以試試，於是，陸思源就成了張煜東教授的第一批碩士研究生，後來又被教授說服，跟到英國萊斯特大學繼續讀博。
當地媒體報導，兩年讀碩士期間，陸思源成績驕人，發表6篇被三大國際學術文獻檢索系統收錄的論文，其中四篇SCI論文（科技），一篇EI論文（工程），一篇ISTP論文（自然科學和技術），是班裡的學霸。
平時他也愛看直播，上網逛A站B站，唱英文歌，玩微博、微信、qq。他告訴BBC，心情不好的時候，調節情緒的方法主要是看書，最喜歡的作家是史鐵生。史鐵生（1951-2010）1969年去延安地區插隊，1972年因腿疾回北京。他在輪椅上寫作，涉獵小說、散文、隨筆、劇本。
陸思源的努力收獲了不少獎勵，包括兩次獲得國家級獎學金，一次校長獎學金。不過，從南京到萊斯特，這一步邁得確實有點大。
是的，他承認剛開始很害怕，極其害怕到了英國會活不下去。畢竟活了28年，從來沒有獨自生活，身邊始終有父母。而且，英國那麼陌生，誰知道會遇到什麼呢？衣食住行，自己一個人怎麼能應對？
不過，他最終被張教授說服了，開始凖備雅思考試，辦簽證，申請獎學金，還申請到了中國教育基金的資助，條件是學成後回國至少服務兩年。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
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擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
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