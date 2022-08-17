肯亞總統大選：落敗反對派領袖提選舉無效之訴，選委會逾半委員拒絕認可計票結果，引發重大爭議

（中央社）肯亞選舉委員會逾半數委員拒絕認可總統大選結果後，引發重大爭議。落選的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）今天（當地時間16日）提出選舉結果「無法律效力」的主張，並矢言訴諸法律討回公道。

肯亞人焦急等待數日之後，肯亞選委會15日宣布，現任副總統魯托（William Ruto）以些微差距擊敗對手歐丁嘉，贏得8月9日的總統大選。

不過，選委會的7名委員中有4人今天表示維持15日的決定，無法認可魯托勝選的結果，因為最終計票程序「不透明」。

路透社報導，第5度出馬角逐總統大位的歐丁嘉隨後召開記者會宣布：「我們認為，（選委會主席）契布卡提（Wafula Chebukati）宣布的得票數據不具法律效力，法院應宣布選舉結果為無效。」

法新社報導，歐丁嘉在記者會上還說：「昨天，我們目睹肯亞的憲法遭到曲解和公然漠視。」但他呼籲支持者保持和平，勿採取法外行動。

拒絕認可大選結果的肯亞選委會副主席切雷拉（Juliana Cherera）表示，魯托擊敗歐丁嘉的結果源自加總計算錯誤，但選舉進行方式並無不當之處。

契布卡提15日宣布，魯托在總統大選拿下將近718萬張選票，得票率50.49％；歐丁嘉拿下超過694萬張選票，得票率48.85％。但在數分鐘之前，切雷拉在另一個地點告訴媒體，她與另外3名選委會成員不承認大選結果。

這番戲劇化的發展，引發外界擔憂肯亞過往出現爭議性選舉結果後的暴力情況重現。

2017年8月，歐丁嘉拒絕接受選舉結果之後，最高法院宣布大選無效，此後肯亞爆發多場示威，逾百人遭警方擊斃。

肯亞史上最嚴重的選後暴力則發生在2007年總統大選，當時不同族群間因政治動機爆發大規模流血衝突，1200多人因此喪生。

肯亞選委會副主席切雷拉（右2），與其他3位拒絕認可大選結果的委員｜Photo Credit: AP / 達志影像

肯亞大選女性當選人數創紀錄，料鼓勵更多婦女從政

肯亞本月9日舉行多項公職人員選舉，女性當選人數創下歷史新高紀錄，其中包括7名女郡長、3名女參議員和26名下議院女議員，使得這個非洲東部國家朝向性別平等更邁進一步。

法新社報導，肯亞長久以來缺乏女性從政，民選官員絕大多數是男性，女性政治人物主要來自下議院國民議會（National Assembly）中全國47個郡的婦女代表保障名額。

不過，這樣的情況在本月選舉出現重大突破。這次的六合一選舉，要選出總統、參議員、郡長、國會議員、婦女代表和約1500名郡官員。

例如在肯亞裂谷區（Rift Valley）人口稠密的納庫魯郡（Nakuru County），有8位女性候選人當選，包括郡長基希卡（Susan Kihika）、參議員卡朗加（Tabitha Karanja）和婦女代表切魯勒（Liza Chelule）。

卡朗加這位新選出的參議員，是肯亞第2大啤酒製造商克羅什啤酒廠（Keroche Breweries）的老闆。她說：「現在你們坐下來好好看著，看女人擔任公職能做哪些事。」

郡長當選人基希卡則是感謝納庫魯的選民「展現進步，為這個郡的領導階層選出3名女性」。

基希卡、卡朗加和切魯勒都屬於肯亞總統當選人魯托的政黨「聯合民主聯盟」（United Democratic Alliance）。魯托也為三人的勝選表示喝采。

他13日在推特（Twitter）寫道：「我們慶祝許多女性打破藩籬，在政治的階梯向上攀升。在妳們將開始背負新責任之際，我寄予最好的祝福。」

肯亞這次總統選舉除了魯托以外，其餘候選人全都選擇女性副手，包括魯托最大對手歐丁嘉挑中前司法部長卡魯亞（Martha Karua）搭檔參選。

此外，肯亞本屆郡長選舉有7名女性當選，人數是2017年上回選舉的2倍多。而這回女性候選人也在47個參議院席次奪得3席，在290個國民議會議員席次拿下26席。

觀察家認為，女性在這次肯亞選舉創造勝選新紀錄，很可能將激勵更多肯亞女性勇於投入政治，促使推動性別平等的勢力增強。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航