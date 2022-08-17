肯亞總統大選：落敗反對派領袖提選舉無效之訴，選委會逾半委員拒絕認可計票結果，引發重大爭議
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肯亞選舉委員會逾半數委員拒絕認可總統大選結果後，引發重大爭議。落選的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）提出選舉結果「無法律效力」的主張，並矢言訴諸法律討回公道。
（中央社）肯亞選舉委員會逾半數委員拒絕認可總統大選結果後，引發重大爭議。落選的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）今天（當地時間16日）提出選舉結果「無法律效力」的主張，並矢言訴諸法律討回公道。
肯亞人焦急等待數日之後，肯亞選委會15日宣布，現任副總統魯托（William Ruto）以些微差距擊敗對手歐丁嘉，贏得8月9日的總統大選。
不過，選委會的7名委員中有4人今天表示維持15日的決定，無法認可魯托勝選的結果，因為最終計票程序「不透明」。
路透社報導，第5度出馬角逐總統大位的歐丁嘉隨後召開記者會宣布：「我們認為，（選委會主席）契布卡提（Wafula Chebukati）宣布的得票數據不具法律效力，法院應宣布選舉結果為無效。」
法新社報導，歐丁嘉在記者會上還說：「昨天，我們目睹肯亞的憲法遭到曲解和公然漠視。」但他呼籲支持者保持和平，勿採取法外行動。
拒絕認可大選結果的肯亞選委會副主席切雷拉（Juliana Cherera）表示，魯托擊敗歐丁嘉的結果源自加總計算錯誤，但選舉進行方式並無不當之處。
契布卡提15日宣布，魯托在總統大選拿下將近718萬張選票，得票率50.49％；歐丁嘉拿下超過694萬張選票，得票率48.85％。但在數分鐘之前，切雷拉在另一個地點告訴媒體，她與另外3名選委會成員不承認大選結果。
這番戲劇化的發展，引發外界擔憂肯亞過往出現爭議性選舉結果後的暴力情況重現。
2017年8月，歐丁嘉拒絕接受選舉結果之後，最高法院宣布大選無效，此後肯亞爆發多場示威，逾百人遭警方擊斃。
肯亞史上最嚴重的選後暴力則發生在2007年總統大選，當時不同族群間因政治動機爆發大規模流血衝突，1200多人因此喪生。
肯亞大選女性當選人數創紀錄，料鼓勵更多婦女從政
肯亞本月9日舉行多項公職人員選舉，女性當選人數創下歷史新高紀錄，其中包括7名女郡長、3名女參議員和26名下議院女議員，使得這個非洲東部國家朝向性別平等更邁進一步。
法新社報導，肯亞長久以來缺乏女性從政，民選官員絕大多數是男性，女性政治人物主要來自下議院國民議會（National Assembly）中全國47個郡的婦女代表保障名額。
不過，這樣的情況在本月選舉出現重大突破。這次的六合一選舉，要選出總統、參議員、郡長、國會議員、婦女代表和約1500名郡官員。
例如在肯亞裂谷區（Rift Valley）人口稠密的納庫魯郡（Nakuru County），有8位女性候選人當選，包括郡長基希卡（Susan Kihika）、參議員卡朗加（Tabitha Karanja）和婦女代表切魯勒（Liza Chelule）。
卡朗加這位新選出的參議員，是肯亞第2大啤酒製造商克羅什啤酒廠（Keroche Breweries）的老闆。她說：「現在你們坐下來好好看著，看女人擔任公職能做哪些事。」
郡長當選人基希卡則是感謝納庫魯的選民「展現進步，為這個郡的領導階層選出3名女性」。
基希卡、卡朗加和切魯勒都屬於肯亞總統當選人魯托的政黨「聯合民主聯盟」（United Democratic Alliance）。魯托也為三人的勝選表示喝采。
他13日在推特（Twitter）寫道：「我們慶祝許多女性打破藩籬，在政治的階梯向上攀升。在妳們將開始背負新責任之際，我寄予最好的祝福。」
肯亞這次總統選舉除了魯托以外，其餘候選人全都選擇女性副手，包括魯托最大對手歐丁嘉挑中前司法部長卡魯亞（Martha Karua）搭檔參選。
此外，肯亞本屆郡長選舉有7名女性當選，人數是2017年上回選舉的2倍多。而這回女性候選人也在47個參議院席次奪得3席，在290個國民議會議員席次拿下26席。
觀察家認為，女性在這次肯亞選舉創造勝選新紀錄，很可能將激勵更多肯亞女性勇於投入政治，促使推動性別平等的勢力增強。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
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相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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