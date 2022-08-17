2022/08/17,
社會

柬埔寨打工詐騙：人蛇在台女首腦等4人落網，徵求「月薪10萬打字工」50多人被賣出境

柬埔寨打工詐騙：人蛇在台女首腦等4人落網，徵求「月薪10萬打字工」50多人被賣出境
刑事局中部打擊犯罪中心破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作的人蛇集團，查扣相關贓證物，拘提嫌犯送辦。Photo Credit: 中央社

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警方查出張女等人是在臉書如「偏門工作」社團、IG（Instagram）等社群張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

《聯合新聞網》《自由時報》報導，刑事局中部打擊犯罪中心8月初獲報，有不法集團在臉書社團以高薪應徵打字員前往柬埔寨工作。有兩名中低收入戶的民眾受騙前往柬埔寨，行動自由遭受控制，一人隨後因身體不適逃回台灣，另一人仍受困柬埔寨，且犯罪集團要求家屬匯贖40萬元，才願意放被害人回國。

《三立新聞網》報導，刑事局中部打擊犯罪中心進一步追查出張姓女負責人等4名人蛇集團成員到案，並成功攔阻5名被害人出境；這也是國內第一波收網成功逮捕負責人的案件。初步調查，張女3個月來至少賣出50名國人到柬埔寨。

《聯合新聞網》《中央社》報導，警方查出張女等人，以每月月薪10萬元，在臉書如「偏門工作」社團、IG（Instagram）等社群張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。被害人上當，集團成員就接送到旅館住宿等辦理護照及簽證，接著載送到桃園國際機場搭機出境，過程都有人陪伴監控。

今（2022）年5月初，張女陸續指揮旗下30歲林姓男子等人，負責接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排一名國人出境至柬埔寨，成員可獲取10萬元報酬，至泰國則是1萬元至1萬6000元，分工細膩，至今已安排近50多人出境。

專案小組15日動員50名警力，分別在台北、台中、高雄三地拘提張姓男子、陳姓男子、林男等人，並通知張女到案，現場查扣手機、被害人護照、證件、筆記本等不法事證物。警方在拘提、搜索過程中，現場攔阻5名被害人出境。

警破獲誘赴柬埔寨工作詐騙集團（1）
Photo Credit: 中央社
刑事局中部打擊犯罪中心16日透過文字稿表示，15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作人蛇集團，並查獲相 關贓證物。（民眾提供）

《中央社》報導，警詢後，全案分別以《組織犯罪防制條例》、《刑法使用詐術使人出國罪》、《人口販運防制法》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

新聞來源

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2022/08/09,
藝文

【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop

【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop

我們想讓你知道的是

不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。

收聽管道如下：

這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。

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沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）

兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！

微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。

顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。

相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！

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插畫家微疼
插畫家微疼

從 0 開始的 PS 之路（09:00）

要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。

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顏伯駿PS排版設計 美感教育聯絡簿
三頁文
顏伯駿PS排版設計 美感教育聯絡簿

微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」

微疼PS創作，由左至右分別是動物微疼、承太郎、土豆之星 Photo Credit：微疼
微疼
微疼PS創作，由左至右分別是動物微疼、承太郎、土豆之星

儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」

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提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）

三頁文藝術總監 顏伯駿
三頁文藝術總監 顏伯駿

顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。

顏伯駿PS專輯封面設計J.Sheon街巷
三頁文
顏伯駿PS專輯封面設計J.Sheon街巷

「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」

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保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）

左起為微疼、馬力歐、顏伯駿
左起為微疼、馬力歐、顏伯駿

節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」

顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。


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