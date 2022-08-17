薪資低又嚴重通膨、醫療暴力事件頻傳，土耳其爆醫師出走潮，今年預估3000人申請赴國外執業
我們想讓你知道的是
土耳其醫學會祕書長布盧特（Vedat Bulut）指出，土耳其醫療專業人員被視為廉價勞力。購買力方面，醫師的薪資是2003年的三分之一。在伊斯坦堡非蛋黃區，一套典型公寓的租金約為8000里拉，超過剛入行的醫師薪資。這就是為什麼30歲的醫師需要與兩、三個同事合租。
文：鍾佑貞（中央社記者）
土耳其醫師薪資普遍低，居高不下的通膨恐怕使醫師瀕臨貧窮線，加上針對醫療專業人員的語言、肢體暴力事件增加等一波波推力，今（2022）年預計有3000名醫師申請可赴國外執業的證照，比2012年的人數高出50倍。
國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）13日刊文指出，2012年，僅59名醫師向土耳其醫學會（Turkish Medical Association）遞件申請良好信譽證明，也就是能夠在國外執業的文件。今年1月至8月，已有1402名醫師出國。預計約3000名醫師今年將取得證明，比2012年離開土耳其的醫師數高50倍。
土耳其醫學會公衛專家及分析師表示，醫師之所以出走，土耳其經濟崩盤及針對醫療專業人員的暴力事件增加是主因。土耳其里拉兌美元匯價幾乎砍半。根據官方數據，今年8月的通膨率再次創下新高來到79.6％；然而，土耳其非政府組織「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group）指出，通膨實際上已飆至176％。
今年7月27日，大批家庭醫師致函土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）陳情，「身為與土耳其8400萬公民密切合作的5萬5000名家庭醫師，我們還沒有看到衛生部解決問題的決心。」
信中提到，「我們無法負擔家庭保健中心的租金，更別提基本開支。」家庭醫師如今瀕臨貧窮線，甚至在飢餓線上掙扎。
這批醫師過去一年曾5度罷工抗議，並警告「由於我們無力支付租金，家庭保健中心正處於關閉邊緣。艾爾多安則回應，「我問了土耳其醫師的最低薪資。他們說在8000到9000里拉間（約新台幣1萬3360元至1萬5030元）。最高是2萬5000到3萬里拉。
「我在這裡公開表示：如果他們想離開，就讓他們走。我們將僱用剛畢業的學生代替」，艾爾多安說道。
土耳其公衛學者帕拉（Kayıhan Pala）質疑，科技雖然進步，但是醫學是以師徒關係為本的人文領域。「把有20年經驗及知識的醫師與剛起步的年輕醫師相較，令人無法接受，還會降低土耳其醫學品質。」
針對醫療人員的暴力事件頻仍，是醫師出走的關鍵因素之一。今年7月6日，一名男子不滿母親於手術中過世，一槍將醫師擊斃。土耳其醫學會因此宣布於7月7日舉行為期2天的罷工。根據土耳其在野黨共和人民黨（CHP）報告，去（2021）年有1萬1942名醫護人員遭受暴力後求助，2021年則增至2萬9826人。
土耳其衛生部的年度報告指出，2020年，檢察官調查約7000起相關事件，其中只有10％的醫療人員獲得衛生部的法律援助。
土耳其醫學會祕書長布盧特（Vedat Bulut）說，語言暴力事件更多，每天約30起。這些數字只反映官方收到投訴的統計，未向有關單位投訴的案件數多更多倍。他認為，暴力是出走因素之一，醫師主要的問題是經濟困頓。
他指出，土耳其醫療專業人員被視為廉價勞力。購買力方面，醫師的薪資是2003年的三分之一。在伊斯坦堡非蛋黃區，一套典型公寓的租金約為8000里拉，超過剛入行的醫師薪資。這就是為什麼30歲的醫師需要與兩、三個同事合租。
「醫師會想，如果我不能在大都市工作，又不想在小鎮上班，我為什麼不試著出國執業呢？」
土耳其內科醫師艾爾甸（Saliha Erdem）花了兩年總算下定決心移居美國，並於2019年成行。她說，「我在土耳其成長，從來沒有想過去另一個國家。離開我的國家及友人，這對我來說絕對是改變一生的決定，而且不是件容易的事。」
艾爾甸坦言，「每當我看到或聽聞針對土耳其醫療人員的暴力新聞，都深感不安，並使我更堅持留在這裡。我告訴自己，不幸的是，土耳其不再是醫師執業的安全地點。」
新聞來源
延伸閱讀
- 俄烏戰爭推升物價與運輸成本，土耳其央行上修通膨預測年底達60.4％，創24年新高
- 身邊已無說真話之人，艾爾多安的「異端」經濟理論，讓土耳其深陷政經危機
- 土耳其里拉已暴跌超過30％，艾爾多安堅持「降息抗通膨」，反常識的貨幣政策是否造成災難？
- 土耳其里拉崩跌引發高通膨，「今天沒買明天就買不起」，民眾上街敲鍋打盆抗議百物飆漲
- 「美金海嘯」席捲土耳其，里拉幣值腰斬、物價飆漲，能帶來一絲希望的彩券買氣暢旺
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。