首艘援非糧食船自烏克蘭啟航，俄防長與聯合國秘書長商討札波利沙核電廠情勢
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烏克蘭官員16日說，烏國9月可從國內港口輸出300萬公噸穀物，未來或許還可每月出口400萬公噸。此外，一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船也已啟程。
（中央社）一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船已經啟程。與此同時，被俄國併吞的克里米亞局勢不平靜，北部有變電所和彈藥庫起火燃燒，中部一座空軍基地冒出陣陣黑煙。
克里米亞不平靜
俄羅斯新聞社（RIA）等多間外媒報導，克里米亞（Crimea）北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，一座變電所和一座彈藥庫起火燃燒。俄國國防部將贊科伊鎮周圍的一系列爆炸歸咎於有人「蓄意破壞」。
俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）證實，事件造成2人受傷，鐵路交通暫停，還有大約2000人撤離彈藥庫附近一座村莊。但他避免討論爆炸原因。
另外，半島中部格瓦德斯柯耶（Gvardeyskoye）聚落附近俄軍空軍基地16日冒出陣陣黑煙。
烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）發出語意含糊的推文說：「容我提醒，正常情況下，克里米亞讓人聯想到黑海（Black Sea）、山巒、娛樂和觀光。但俄國人占領下的克里米亞會發生庫房爆炸，侵略者和盜賊有高死亡風險。去軍事化進行中。」
俄防長與古特瑞斯商討札波利沙核電廠情勢
俄羅斯政府15日表示，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過電話商討烏克蘭札波利沙核電廠廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的安全情勢。
聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）同日表示，聯合國擁有後勤與安全能力，可支援國際原子能總署（IAEA）造訪烏克蘭檢查札波利沙核電廠；但俄羅斯設下限制，稱通過基輔的路徑太過危險，要求任務團不得行經。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則警告，札波利沙核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲。他呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於「核訛詐」（nuclear blackmail）。
俄羅斯2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，俄國軍隊3月4日就占領了札波利沙核電廠，它是歐洲最大的核電廠。從7月底以來，札波利沙核電廠多次遭到砲擊，莫斯科和基輔當局都互相指責是對方下令攻擊。
俄國稱無須在烏克蘭動用核武
俄羅斯國防部長蕭依古16日在莫斯科國際安全會議發言表示，俄國沒有必要在烏克蘭動用核武。
蕭依古並指稱，烏克蘭方面的作戰行動是由美國和英國策畫；同時北大西洋公約組織（NATO）已將部署在東中歐的軍隊增加「數倍」。
美國一份研究顯示，若當代爆發一場全面性的核戰，恐導致50億人死亡，死於核塵埃遮蔽日光所引發饑荒的人數會遠多於核爆罹難人數。
英國：俄黑海艦隊難有效控制海域
俄羅斯折損黑海艦隊（Black Sea Fleet）旗艦莫斯科號（Moskva）且撤守蛇島（Snake Island）。英國國防部16日表示，黑海艦隊目前難以對海域進行有效掌控，水面艦艇巡航常僅限克里米亞海岸視線範圍內，削弱俄方整體入侵戰略。
英國國防部在推特（Twitter）發布的每日情報公告中指出，黑海艦隊持續使用長程巡弋飛彈支援地面攻勢，卻採取守勢。
這項情報更新提到，目前黑海艦隊受限的效能削弱了俄國整體入侵戰略，一部分是因為俄軍對烏克蘭西南部奧德薩港（Odesa）的兩棲威脅現在大體上已經遭到瓦解，這也意味烏克蘭可將資源轉而用於壓迫其他地區的俄國地面部隊。
俄烏開戰後首艘援非運穀船啟航
烏克蘭官員16日說，烏國9月可從國內港口輸出300萬公噸穀物，未來或許還可每月出口400萬公噸。此外，一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船也已啟程。
自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，並封鎖烏國在黑海的港口之後，烏國的穀物出口量就大幅滑落。但在俄烏達成協議後，7月已有3座黑海港口解除封鎖，好讓數十萬公噸的烏克蘭穀物得以運到買家手中。
3名被俘歐洲人恐遭烏東法院判死
俄羅斯媒體報導，烏克蘭東部獲俄國撐腰的頓內次克（Donetsk）分離主義分子所掌控的法院15日指控5名遭俘擄的歐洲人當傭兵與烏軍並肩作戰，其中3人可能面臨死刑。
根據俄羅斯媒體報導，這5人分別為來自瑞典的葛斯塔夫松（Mathias Gustafsson）、克羅埃西亞的普雷貝格（Vjekoslav Prebeg）、英國的哈定（John Harding）、希爾（Andrew Hill）和希利（Dylan Healy），他們對於作為傭兵的指控全都不認罪。
俄羅斯自1997年以來一直暫停執行死刑，不過這並不適用於烏東分離主義分子掌控的2個地區。
芬蘭9月1日起大幅減發給俄國人的簽證
在俄羅斯旅客蜂擁借道芬蘭湧入歐洲之際，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）16日表示，芬蘭於9月1日起將大幅減少核發給俄國人的簽證，將減至當前核發量的10％。
在俄羅斯侵略烏克蘭後，北歐國家芬蘭內部對於北約的政治及民意支持度飆升，已申請成為北約會員國，但芬蘭仍是俄羅斯的歐洲聯盟（EU）鄰國中唯一沒有限制核發旅遊簽證給俄國公民的國家。
芬蘭自7月起取消防疫的邊境管制後，發現許多俄羅斯公民利用觀光簽證進入芬蘭並前進其他歐洲申根國家旅遊，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）先前表示，俄羅斯發動戰爭造成許多問題，不應允許俄羅斯公民繼續如常到歐洲旅遊。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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