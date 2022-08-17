中國7月青年失業率19.9%堪稱最難畢業季，官方解釋為「摩擦性失業」，歸咎於求職者個人選擇
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由於「摩擦性失業」強調因個人職涯選擇而導致失業，官方此番說法也一度引起網友熱議，就有微博網友吐槽，「這個解釋很繞口令」，也有人反諷，官方創造這些新名詞，這樣就可以不算是失業。
（中央社）中國7月份16至24歲青年失業率19.9%創今（2022）年新高，中國國家統計局表示主因是畢業季導致。官方先前解釋此為「摩擦性失業」，歸咎於求職者個人選擇，網友諷創造新名詞，就可以不算是失業。
據中國國家統計局自今年2月起每月發布的數據，全國城鎮失業率以及31個大城市的失業率，最高峰落在今年4、5月間，分別為6.1％與6.9％，之後就呈現下降趨勢至今。
但另一方面中國16至24歲青年失業率呈現攀升趨勢，7月份已達19.9%，也是目前為止最高點。
國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在新聞發布會中表示，隨著疫情形勢好轉，經濟逐步恢復，城鎮失業率回歸正常水平。其中，25至59歲就業主體人群失業率向下，帶動今年7月份整體失業率不升反降。
至於青年失業率方面，隨進入畢業季，畢業生集中進入勞動力市場，失業率走高。
付凌暉提到，青年人在求職過程中，對就業的期待和市場需求之間也存在著一定的差距，這些都影響青年人就業。
而國家發改委國民經濟綜合司司長袁達也在8月例行新聞發布會上提到，由於就業結構性矛盾持續顯現，部分領域人才供需脫節、人崗匹配度不高等問題都需要進一步解決。
值得一提的是，對於青年失業率創新高的現象，國家統計局在今年7月曾提出「摩擦性失業」的解釋。付凌暉表示，青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職管道在疫情條件下也受到了阻礙。
對於「摩擦性失業」的定義，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授歐陽新宜，在今年8月份《展望與探索》月刊撰文指出，「摩擦性失業」指的是求職者在換工作過程中，自願的、暫時的失業狀況，也是求職者與工作空缺無法配合、在職位供需之間產生的摩擦狀況。
歐陽新宜更進一步提到，中國官方特別突出了個人職業選擇矛盾上的「摩擦性失業」問題，「讓人對國家統計局『議題設定』背後原因產生好奇。」
由於「摩擦性失業」強調因個人職涯選擇而導致失業，官方此番說法也一度引起網友熱議，就有微博網友吐槽，「這個解釋很繞口令」，也有人反諷，官方創造這些新名詞，這樣就可以不算是失業。而在本月份國家統計局的新聞發布會中，未見官方再提到「摩擦性失業」一詞。
《德國之聲》在11日的報導則認為，疫情封控拖累經濟，是造成中國應屆生就業前景黯淡的原因之一。報導中採訪到一位南京大學應屆畢業生陳同學，她表示從今年3月起開始找工作，好不容易通過視訊三輪的面試才錄取，結果卻在4月因為疫情無法進入北京，之後又因為北京疫情擴散，實施嚴厲的封控措施，導致報到時間一延再延，最後公司等不下去，決定重新徵人，「到手的offer就這樣沒了」。
港媒《香港01》也在7月中針對青年失業率創新高的報導中發出警訊，強調改革開放40餘年以來的經濟騰飛和國家進步，讓許多年輕人對國家的未來滿懷信心，但由於改革紅利的遞減，階層分化和固化持續加劇，內卷的蔓延，大城市高房價的擠壓，又導致他們對自身前途充滿迷茫。若問題無法解決，「恐影響年輕人的積極性和對於國家的信心。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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