人權組織報告：「潑墨女孩」董瑤瓊、震旦教師李田田，中國以精神病名義打壓異議人士已成常規做法
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人權組織「保護衛士」16日發佈一份新的報告，揭露中國地方政府或警察幾十年來透過「精神病」的名義將至少近百名異議人士強行送入精神病院。報告作者表示，這個行之有年的作法顯示北京對「維穩」的重視。
文： William Yang
長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）週二（8月16日）發佈一份新的報告，揭露了中國警察在2015年至2021年間如何運用精神疾病相關的名義，將異議人士送入一般的精神病院。
根據該報告，多數遭到此待遇的異議人士通常未經過正常的程序，來判定他們是否真患有精神相關疾病。
「保護衛士」在報告中寫道：「這個被稱作『安康』的系統，是在1980年代由中國啟動的精神病院系統，主要由警察來管理。大多數受害者被關在普通的精神病院裡，這意味著醫生和醫院與中國政府勾結，讓受害者接受醫學上不必要的非自願住院治療和強制用藥。」
報告指出，雖然中國在10年前通過《精神衛生法》來防止這類型的虐待，但「保護衛士」在研究的過程中發現，該法並未發揮作用，中國的地方警察與政府人員繼續在各地廣泛的透過「安康」系統來打壓異議人士。
報告共同作者黛娜（Dinah Gardner）在接受德國之聲訪問時表示：「這是一個有很長歷史的系統，在中國已施行數十年。而直到今天這個系統仍被繼續使用，這也反應了在中國，維護穩定的重要性超過一切，包含每個人的人權。」
遍布21省的99名受害者
「保護衛士」從二手資料中找到了與99名受害者相關的資訊，而在2015年至2021年間，中國至少有144起非自願住院的案例。其中，有109間醫療院所被點名參與了相關的案件，而這些受害案件遍布中國21個省份或城市。
報告寫道，這表明中國以精神病名義來進行政治打壓的作法在各地都非常普遍，而且是常規的做法。
大多數受害者是中國社會底層的人士，所以他們無權無勢，容易成為目標。
「保護衛士」在報告中指出，最驚人的發現是幾乎有三分之一的受害者有被反復送進精神病院的紀錄，其中有2名受害者至少被送入精神病院超過5次，而且持續時間很長。
此外，有約一半的人在精神病院內被關6個月以上，其中有9名受害人被關時間長達10年或更久。
該報告寫道：「在三分之二的安康案件中，受害者沒有得到法律規定的精神評估，這表明醫院與警方勾結。」
「保護衛士」透露，這些受害者在精神病院中飽受身體和精神上的虐待，相關作法包含被迫接受痛苦的電休克療法、被綁在床上、被迫在床上穿著髒衣服長達數小時並受到羞辱、被毆打或是被阻止與家人或律師通話或見面。
懷孕女教師與潑墨女孩皆為受害者
報告中列舉的案例中，近期最為人知的便是因聲援上海震旦職業學院教師而遭送入精神病院的懷孕女教師李田田，以及2018年因上傳向習近平畫像潑墨而被送入精神病院的「潑墨女孩」董瑤瓊。
其中，董瑤瓊在2020年底曾短暫現身，上傳影片至社交媒體，控訴中國政府持續打壓她，並稱自己已「不再恐懼政府」，要爭取自由。後來，她的帳號從推特上消失，外界也再無任何與她相關的資訊。
而在2021年12月，湖南省湘西自治州永順縣的懷孕女教師李田田，因聲援上海震旦職業學院一名因發佈質疑有關南京大屠殺官方死亡人數的言論而遭解雇的教師，被警察強行闖入家中帶去精神病院，中國當局指控她在社交媒體上發表的言論逾越了界限。
雖然後來李田田順利獲釋，但她在數月後也於社交媒體上宣佈，自己已離開家鄉，並稱自己的選擇是「逃離」。
保護衛士在報告中指出，習近平領導下的中國從未像現在這樣關注「維穩」，中國政府對於任何被視為挑戰其權力的人都會進行騷擾和拘留。該組織指出，中國政府對「維穩」的重視也反應在分配給消除社會動蕩的相關預算上。
根據其統計，相關的預算規模在2019年達到約1.39兆人民幣。
報告寫道：「最令人恐懼的是，『安康』系統中的受害者往往像是被困在一個噩夢中，沒有法院簽發的判決或有期限的司法程序，他們不知道這樣的待遇何時才會結束。」
報告共同作者黛娜也向《德國之聲》表示，這份報告的研究顯示中國政府與警察，基本上以凌駕基本人權的方式來虐待「安康」系統中的受害者。
她說：「對我來說，這份報告最重要的結論是中國的各項系統中沒有問責機制。若任何人落入『安康』系統中，他們會像是落入隙縫般的被遺忘。因爭取權利而入監服刑的人在出獄後，往往會被視為英雄。但若你被送入精神病院，瞭解實情的人會支持你，但不瞭解實情的人可能認為你只是一個有精神病的人。」
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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