「無餅乾時代」的聯播網廣告還有招嗎？吸睛又不惱人的「Rich Media」是解方
我們想讓你知道的是
數據指出，45%受眾不再注意廣告、64%受眾因為覺得廣告太過惱人而將其封鎖。基於此，廣告世界出現了融合多媒體素材、多元格式呈現的新廣告形式「Rich Media」，期待透過影音、互動，重新爭取消費者對廣告的關注。
閱讀網路新聞、部落格文章，網頁中不時會出現廣告內容，這些廣告格式就稱為「聯播網廣告」。新聞媒體免費提供最新消息、部落客無償分享專業知識，並藉由廣告的收入來維持營運，這是「開放網路（Open Internet）」能夠存續，重要的基礎之一。
「但廣告就是很煩啊！」讀到這裡，你可能正在心中翻了個大白眼。
這些苦，行銷人都知道！為了維持前述的生態系，同時降低網路用戶對聯播網廣告的反感，數位廣告界祭出不少努力，例如：Google於2019年納入「Better Ads Standards」，阻擋倒數、彈跳式、自動播放聲音等惱人廣告；另一方面，融合多媒體、遊戲化設計的「Rich Media富媒體廣告」也迅速發展中。
你是消費者，第一次聽到Rich Media？或者你是行銷人，正在思考運用Rich Media，創造更好的聯播網廣告體驗？TenMax近期發布一篇最新報告，以2021年資料為基礎，橫跨台灣、馬來西亞、越南三個國家，綜觀10+產業、上百位客戶共1658份廣告素材，為你提供Rich Media趨勢洞察與應用指南。
事不宜遲，本篇文章幫你精華整理報告重點，一起來看看。
一、什麼是Rich Media？
資訊爆炸的時代，消費者的注意力被五花八門的內容所分散，因而逐漸忽略甚至反感傳統的網頁廣告：數據指出，45%受眾不再注意廣告、64%受眾因為覺得廣告太過惱人而將其封鎖。基於此，廣告世界出現了融合多媒體素材、多元格式呈現的新廣告形式「Rich Media」，期待透過影音、互動，重新爭取消費者對廣告的關注。
這個廣告形式從千禧年出現於數位世界當中，至今已屆20年歷史，並且持續革新與成長。近幾年，全球Rich Media廣告支出持續成長：以美國市場而言，Rich Media廣告花費，已從2008年的280億美元，來到2021年的510億美元，接近翻倍成長，且在2021年創造25.8%的強勁增長率。
為什麼要使用Rich Media？
Rich Media搭配BetterAds規範，朝向視覺體驗豐富、遊戲化互動吸睛，不強迫、不惱人的方向前進，並且確實地發揮了效果，創造以下五大優勢：
- 點擊率更高：相較一般橫幅廣告，Rich Media點擊率高出3.67倍，轉換成效也更好。
- 好感度升級：Rich Media可提升2.3%的品牌好感度，讓行銷內容確實留下好印象。
- 用戶體驗佳：不導離原網站、不強迫倒數、不自動播放，用吸睛視覺贏取芳心。
- 乘載資訊多：互動式設計展開多版面，魔術大空間容納圖、影、文多種訊息。
- 衡量指標更細緻：包含廣告互動次數、影片開始播放率／續看率等，有助於衡量與優化廣告活動。
尤其近年來，迎戰餅乾消失、鎖定失準的數位新局，「廣告創意」更勝以往重要。調查指出，75%網路用戶瀏覽行銷資訊時，傾向優先將注意力投入高品質的視覺創意；Google的一項研究也表明：80%的廣告影響力來自創意內容，20%出自於投放準度。
數位廣告市場參與者，包含數位媒體商如VerizonMedia、廣告代理商如dentsuMB等，近年來多次發表觀點，強調未來的行銷策略，務求結合技術、數據與創意，提供消費者沈浸式、身歷其境的視覺體驗。
三、台灣、馬來西亞、越南，三國Rich Media市場現況
Rich Media已漸漸受到全球各國的採用；然而不同市場的接受度與發展成熟度不盡相同，因此，實際觀察台灣、馬來西亞、越南三國家可見，願意投入預算於創意版型的產業輪廓，以及廣告主的版型選用偏好皆有差異。
- 產業輪廓
Rich Media在台灣市場，相較其他兩國更加行之有年，因而不論是主打「轉換」（例如：線上／實體購物），抑或著重「曝光」（例如：遊戲、汽機車）的產業，都樂於使用Rich Media達成行銷目標；於馬來西亞和越南，則屬工作與教育、電影、電信、房地產等，行銷預算大、強調品牌知名度的產業，為投入Rich Media之主力。
- 使用特性
各國發佈商／網站主的態度，大幅影響當地的Rich Media使用偏好。
舉例而言，由於越南媒體商首重用戶體驗、傾向「不干擾讀者閱讀」的廣告格式，品牌廣告主因而難以選用自動覆蓋全頁面的「蓋版」廣告，較多比例採用干擾度低的「曝光型」格式 [註1]，並積極運用充滿趣味、融入遊戲化體驗的「可互動」設計（例如：轉盤、撕開、二選一大對決等）。
在馬來西亞亦可見類似的情形：相較於台灣以轉換成效為首要目標，因此積極運用不可互動、直接「蓋版」之Rich Media版型；馬來西亞網站主則因顧及用戶體驗，偏好「互動後蓋版」，以兼顧使用者好感與點擊成效。
- 素材組成
據調查，台、馬、越的聯播網廣告主，超過七成以上都使用「純圖片」格式，可見即便近年來影音威力風靡全球，但對品牌而言，素材製作方便性與替換彈性，仍是投放聯播網廣告時的首要考量。
若論成效，台灣市場以「影＋圖」格式，獲得最好的點擊率與可視曝光率 [註2]，「純圖片」格式次之；馬來西亞以「純影片」格式之點擊率和可視曝光率最佳；越南由「純影片」格式，創造最出色的點擊成效，可視曝光率則以「影＋圖」格式表現最好。
總結而言，若想提升聯播網廣告成效，建議台灣廣告主使用「純圖片」或「影＋圖」格式，馬來西亞品牌則可增強使用「純影片」，越南多加使用含影片的素材。
不僅綜觀三國，如果你屬於特定產業，想在台、馬、越三國使用Rich Media創意廣告，不確定該選用什麼版型，才能創造高點擊、高可視率，或是不知道該怎麼樣製作聯播網廣告素材，《2022創意廣告版型趨勢報告：台馬越Rich Media關鍵洞察＆產業應用指南》中，都有詳盡的指南！現在就行動，善用Rich Media，打贏聯播網廣告創意之戰。
註解
- 以「TenMaxAdNeon創意廣告平台成效資料庫」資料為準，若該版型平均點擊率3%以上，為成效型版型；該版型平均點擊率0.5%－3%之間，為曝光型版型
- 點擊率為「廣告獲得的點擊次數除以曝光次數」所得的值，多用來衡量導流進站成效；可視曝光率為「廣告超過50%像素在瀏覽器視窗中持續顯示1秒的次數，除以總曝光次數」所得的值，多用來衡量廣告是否出現在消費者眼前。
參考資料
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。