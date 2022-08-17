世衛公開徵求猴痘新名稱盼去汙名化：除了TRUMP-22、Mpox，還有哪些命名建議？
我們想讓你知道的是
較受歡迎的命名建議是「Mpox」，是由一間位在加拿大蒙特婁關注男性健康組織的負責人米列羅（Samuel Miriello）所提出的。米列羅向《路透社》表示，「當你將猴子的形象從疾病名中移除時，人們似乎就會很快理解到有件緊急的事情需要被嚴正以待。」
（中央社）有意為猴痘（monkeypox）一詞正名的世界衛生組織（WHO）昨（16）日呼籲民眾集思廣益，為這種快速傳播的疾病提出比較不汙名化的名稱。
《法新社》報導，世衛組織數週來對猴痘之名表示憂心，這種傳染病在5月形成全球性疫情。
專家警告，這個病名可能對猴類和非洲大陸產生汙名化影響，但猴類與這種疾病傳播的關係很有限，而非洲經常會被人與猴類聯想。比如近來巴西傳出報導，有人因擔心感染猴痘而攻擊猴子。
世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）在瑞士日內瓦對記者說：「猴痘一名早在現行疾病命名最佳方式採用之前即已存在。」
柴伊布說，「我們實在希望想出一個不會汙名化的病名」；並說，如今大家都可以透過專門網站來集思廣益。
到目前為止收到了什麼樣的名稱建議？《路透社》報導，提供命名建議的人五花八門，包含了學者、醫師，以及同志運動人士。
哈佛醫學院急診醫師浮士德（Jeremy Faust）提出了「OPOXID-22」（othropoxvirus disease 2022）這樣十分正式的命名，但也有民眾提出了搞笑的建議，像是參考英國無人潛艇「Boaty McBoatface」而取的「Poxy McPoxface」。
較受歡迎的命名建議是「Mpox」，是由一間位在加拿大蒙特婁關注男性健康組織的負責人米列羅（Samuel Miriello）所提出的。
米列羅向《路透社》表示，「當你將猴子的形象從疾病名中移除時，人們似乎就會很快理解到有件緊急的事情需要被嚴正以待。」
另一個「搞笑」的命名建議是「TRUMP-22」，看似指涉美國前總統川普（Donald Trump），儘管提出此建議的作者表示它代表的是「Toxic Rash of Unrecognized Mysterious Provenance of 2022」（2022年起源神秘難以辨識的有毒皮疹）。
命名建議裡也曾出現嘲諷男同志社群的選項，但稍晚就從世衛的網站上遭到移除了。
世衛表示他們將會依據科學正確性、可接受程度，以及名稱能否在不同語言裡被唸出來，來決定新的命名。
柴伊布表示，他確定世衛不會想出一個很荒謬的命名。
猴痘一名的由來是因為相關病毒最初是1958年在丹麥的研究用猴子體內發現，但許多動物體內都可發現這種病毒，最常見的例子是囓齒類動物。
人體首次發現感染猴痘是1970年在剛果民主共和國，此後在人體傳播的地域主要限於非洲西部和中部某些國家，因此成了這些國家的風土病。
但自5月開始，這種疾病在世界各地快速傳播，感染者主要是有過同性性行為的男性，症狀是發燒、肌肉疼痛同時皮膚出現大顆有如疔瘡的病變。
根據世衛組織統計，今（2022）年至今全球已出現逾3萬1000起確診病例，12人死亡，世衛因此將此疫情宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
新聞來源
- 為猴痘正名 世衛組織籲民眾集思廣益（中央社）
- WHO vows nothing 'ridiculous' as public submits ideas to rename monkeypox（Reuters）
延伸閱讀
- 美FDA授權18歲以上民眾接種猴痘疫苗可採「皮內注射」，僅需原劑量五分之一、2劑間隔4週
- 疾管署公布第3例猴痘境外移入病例：北部20多歲男性出現淋巴腺腫大等症狀，匡列2名高風險接觸者
- 猴痘疫情：主要症狀有哪些？病毒如何傳播？如何治療？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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