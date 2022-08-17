阿富汗政權更迭滿一年，逾半兒童急性營養不良，世界展望會籲關注最嚴重人道危機，搶救消逝中的孩子

世界展望會在阿富汗政權更迭一年後發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，發現服務區域內53%兒童罹患急性營養不良，多數家庭日所得低於1塊美金（約台幣30元）。阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲邀請台灣大眾捐款支持飢餓三十，搶救生命岌岌可危的兒童。

阿富汗政權更迭滿一年，逾半兒童急性營養不良。Photo Credit：台灣世界展望會

去年今日（8/15），阿富汗經歷政權轉移；一年後的現在，阿富汗正在發生世界糧食計劃署所稱「地表最嚴重的人道危機」！世界展望會在政權更迭一年後發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，發現服務區域內53%兒童罹患急性營養不良，多數家庭日所得低於1塊美金（約台幣30元）。上週剛結束訪台行程的阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）呼籲：「國際社會應採取必要行動，幫助阿富汗人民及兒童度過此刻的人道危機，因為這些孩子值得擁有和其他國家孩子一樣的權利。」邀請台灣大眾捐款支持飢餓三十，投入世界展望會在阿富汗的營養與健康、糧食發放等方案，搶救生命岌岌可危的兒童。

展望會實地調查：家庭日收入低於1塊美金，七成男孩淪為童工。Photo Credit：台灣世界展望會

展望會實地調查：家庭日收入低於1塊美金，七成男孩淪為童工

世界展望會發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，調查所服務四個省份—赫拉特（Herat）、古爾（Ghor）、巴德吉斯（Badghis）、弗拉布（Faryab）當中超過800位家長及其孩子，了解他們這一年的生活出現哪些變化。報告指出，上述四省的家庭每日平均所得低於1塊美金，同時有42%家庭表示得花更多錢買食物，弗拉布省的家庭甚至將收入85%都拿去買日用飲食，即便如此，仍無法為孩子提供足夠營養，導致53%兒童罹患急性營養不良，需要立即救治。

當微薄收入幾乎全花在飲食，剩下的錢自然無法供應孩子的衛生、衣著甚或教育需求。展望會調查顯示，每10名男孩中就有7人輟學工作，女孩也有一半以上的人成為童工，困苦生活更讓66%兒童出現心理困擾的跡象，曾經想望的未來夢想，如今越來越難以觸及。這份調查也發現，超過三分之二的新生兒在沒有醫護人員接生之下誕生，孕婦、新生兒及兒童的醫療照護服務縮減與專業醫護人力減少，使阿富汗在健康照護領域累積多年的成果化為烏有，尤以兒童及婦女受害最深，這個國家的下一代正在消逝。

阿富汗展望會會長阿孫莎：望大家聽見阿富汗孩子掙扎求生的呼聲。Photo Credit：台灣世界展望會

阿富汗展望會會長阿孫莎：望大家聽見阿富汗孩子掙扎求生的呼聲

阿富汗展望會會長阿孫莎．查理絲在上週訪台行程中表示，發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，是為了讓國際社會聽見當地孩子掙扎求生的呼聲，「阿富汗孩子和其他國家孩子一樣應受重視，但他們正面臨高比例的營養不良、缺乏醫療及水資源衛生設施。盼望藉由這份報告，呼籲台灣及世界各國伸出援手，回應這些孩子的需要，因為他們是阿富汗的未來。」

即使前方挑戰重重，阿孫莎仍在孩子的眼神與言語中，看見阿富汗的希望：「我曾在街上看見一位小男孩爬上最高的樓房，四處張望像在找什麼東西，當我問他在找什麼，他說：『我想摘到星星，送給我媽媽。』小男孩的話讓我知道，阿富汗兒童仍在尋找希望。這就是世界展望會留在阿富汗的使命—給孩子希望，使他們能實現夢想。」

阿孫莎(中)此行拜訪了台灣北中南各地支持阿富汗人道救援的各界領袖，她非常感謝台灣人對阿富汗展望會的支持。Photo Credit：台灣世界展望會

阿孫莎此行拜訪了台灣北中南各地支持阿富汗人道救援的各界領袖，她非常感謝台灣人對阿富汗展望會的支持，但她也呼籲：「阿富汗的危機還沒解除，邀請大家繼續陪伴阿富汗兒童，使他們有機會活出豐盛與有尊嚴的人生。」盼望愛心民眾支持飢餓三十，為阿富汗的下一代創造希望。