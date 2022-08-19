防疫重中之重：台灣仍有許多高齡長輩未接種疫苗，請鼓勵老人家能打趕快打！
我們想讓你知道的是
長輩疫苗接種覆蓋率仍需要大力提升，在臨床實務當中，一劑疫苗都沒接種的高齡長輩，仍然散佈在社區各個角落，都是重症的高風險，也可能是防疫的破口。趕快打疫苗，才可以保護我們高齡長輩的健康。
文：洪德仁（台北市醫師公會常務理事、COVID-19緊急醫療應變小組召集委員）
台灣從2022年4月開始的這一波Omicron突變株疫情，確診數目大量攀升，5月中旬，每日確診數目超過9萬人，可說是社區大規模蔓延。雖說Omicron具有輕症的特性，中重症比例只有0.47%，然而，今年1月至8月13日中重症有2萬2329人，其中8582人死亡，造成醫療量能很大的負擔。
居家照護反應基層實際狀況
中央疫情指揮中心在4月推出居家照護，5月26日診所開始快篩陽性判定，取代PCR的檢查，做為確診的依據，迄今已經執行3個多月，對於分攤醫療量能有非常大的幫忙。
以我的診所實務經驗，由於疫苗接種攸關小朋友MIS-C、老人家重症的風險，最近一個月以來，居家照護的關懷，我們都會增加詢問COVID-19疫苗接種狀況。當得知小朋友有接種過一劑以上疫苗、成人接種過三劑疫苗，我都會在視訊診療當中，告訴確診者或家長，誰也不願意確診，但是打過疫苗，可以保護我們免於重症，這是不幸中的大幸，大家都會露出會心一笑。
不過，這兩天有一點震撼，我遇到三個快篩陽判定的老人家，沒有接種任何一劑疫苗。
昨天有兩位90歲高齡長輩，都有中風、糖尿病、高血壓、高血脂症等多重慢性病，其中一位腦中風後臥床，另一位是末期腎臟衰竭，正在接受洗腎當中，快篩陽性判定，罹患新冠病毒確診，都是高風險族群，沒有打過疫苗，只能投予口服抗病毒藥物，提醒家人密切觀察，隨時和我們聯繫。
今天，則是一位101歲老人家，腦部血管中風過，需要臥床，鼻胃管管灌餵食，沒有打過疫苗，真是令人擔心。
老人家的死亡率
依據台灣疾病管制署公布的資料來看，從今年1月1日至7月15日，台灣每10萬人口COVID-19平均死亡率為30.2，其中80至89歲為334.2，90歲以上為982.0，分別為全人口平均數的11及33倍。
可見得，越是高齡，重症及死亡率越高，值得我們重視。
另一方面，疾病管制署統計截至8月12日，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.16%、第2劑86.15%、追加劑（第3劑）接種率71.68%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.11%），第二次追加劑（第4劑）接種率8.19%（65歲以上接種率31.3%)。以75歲以上的長輩而言，截至8月9日，接種率分別為第一劑81.9%、第二劑76.9%、追加劑（第三劑）66.3%，第二次追加劑（第四劑）28.2%。
可以見得，長輩疫苗接種覆蓋率仍需要大力提升，在臨床實務當中，一劑疫苗都沒接種的高齡長輩，仍然散布在社區各個角落，都是重症的高風險，也可能是防疫的破口。
鼓勵高齡長輩接種
中央疫情指揮中心為了鼓勵高齡長輩的接種，在過去半年多以來，使用了不同獎勵的措施，包括：7月底以前發放500元禮券、贈送兩劑快篩試劑等等，各地方政府再加碼獎勵。
以台北市為例，曾經加碼「催打」發放500元禮券，和台北市醫師公會合作，安排診所醫師護、理師組成的疫苗機動接種隊，前往3000多位失能等級七、八級、行動不便的民眾住家，或是75歲以上尚未接種的有意願接種長輩，區公所安排公務車，接送醫療團隊，逐一前往住家提供疫苗接種，大多已經完成四劑接種，可以說各級政府及醫師們為長輩的疫苗接種，煞費苦心。
其實，健康是每一位國民的權利和義務，除了政府提供便捷、可近行的疫苗接種及鼓勵措施之外，年輕家人幫忙長輩預約，陪同接種。就近諮詢社區診所，診所醫師大都會發揮家庭醫師的全人健康照護精神，說明疫苗接種的好處和副作用，讓家人更加安心，並且協助殘劑的預約安排，方便大家就近的接種。
當然，家屬也可以和地方政府聯絡，申請到宅的接種，都能提高老人家疫苗接種覆蓋率。
有疫苗可打趕快打
再一次、再一次、再一次提醒，有疫苗可以打，趕快打，才可以保護我們高齡長輩的健康；即使是感染確診過的長輩，也要在三個月後，依序完成完整的疫苗接種。特別是即將可能造成社區感染的BA.4、BA.5，傳染力更高，對長輩有更多的風險。
唐代杜秋娘《金縷衣》：「有花堪折直須折，莫待無花空折枝。」長輩萬一感染，變成重症，只留下終身遺憾，懇請孝順的子女趕快協助高齡長輩，完成疫苗接種。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。