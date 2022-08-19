防疫重中之重：台灣仍有許多高齡長輩未接種疫苗，請鼓勵老人家能打趕快打！

文：洪德仁（台北市醫師公會常務理事、COVID-19緊急醫療應變小組召集委員）

台灣從2022年4月開始的這一波Omicron突變株疫情，確診數目大量攀升，5月中旬，每日確診數目超過9萬人，可說是社區大規模蔓延。雖說Omicron具有輕症的特性，中重症比例只有0.47%，然而，今年1月至8月13日中重症有2萬2329人，其中8582人死亡，造成醫療量能很大的負擔。

居家照護反應基層實際狀況

中央疫情指揮中心在4月推出居家照護，5月26日診所開始快篩陽性判定，取代PCR的檢查，做為確診的依據，迄今已經執行3個多月，對於分攤醫療量能有非常大的幫忙。

以我的診所實務經驗，由於疫苗接種攸關小朋友MIS-C、老人家重症的風險，最近一個月以來，居家照護的關懷，我們都會增加詢問COVID-19疫苗接種狀況。當得知小朋友有接種過一劑以上疫苗、成人接種過三劑疫苗，我都會在視訊診療當中，告訴確診者或家長，誰也不願意確診，但是打過疫苗，可以保護我們免於重症，這是不幸中的大幸，大家都會露出會心一笑。

不過，這兩天有一點震撼，我遇到三個快篩陽判定的老人家，沒有接種任何一劑疫苗。

昨天有兩位90歲高齡長輩，都有中風、糖尿病、高血壓、高血脂症等多重慢性病，其中一位腦中風後臥床，另一位是末期腎臟衰竭，正在接受洗腎當中，快篩陽性判定，罹患新冠病毒確診，都是高風險族群，沒有打過疫苗，只能投予口服抗病毒藥物，提醒家人密切觀察，隨時和我們聯繫。

今天，則是一位101歲老人家，腦部血管中風過，需要臥床，鼻胃管管灌餵食，沒有打過疫苗，真是令人擔心。

老人家的死亡率

依據台灣疾病管制署公布的資料來看，從今年1月1日至7月15日，台灣每10萬人口COVID-19平均死亡率為30.2，其中80至89歲為334.2，90歲以上為982.0，分別為全人口平均數的11及33倍。

可見得，越是高齡，重症及死亡率越高，值得我們重視。

另一方面，疾病管制署統計截至8月12日，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.16%、第2劑86.15%、追加劑（第3劑）接種率71.68%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.11%），第二次追加劑（第4劑）接種率8.19%（65歲以上接種率31.3%)。以75歲以上的長輩而言，截至8月9日，接種率分別為第一劑81.9%、第二劑76.9%、追加劑（第三劑）66.3%，第二次追加劑（第四劑）28.2%。

可以見得，長輩疫苗接種覆蓋率仍需要大力提升，在臨床實務當中，一劑疫苗都沒接種的高齡長輩，仍然散布在社區各個角落，都是重症的高風險，也可能是防疫的破口。

鼓勵高齡長輩接種

中央疫情指揮中心為了鼓勵高齡長輩的接種，在過去半年多以來，使用了不同獎勵的措施，包括：7月底以前發放500元禮券、贈送兩劑快篩試劑等等，各地方政府再加碼獎勵。

以台北市為例，曾經加碼「催打」發放500元禮券，和台北市醫師公會合作，安排診所醫師護、理師組成的疫苗機動接種隊，前往3000多位失能等級七、八級、行動不便的民眾住家，或是75歲以上尚未接種的有意願接種長輩，區公所安排公務車，接送醫療團隊，逐一前往住家提供疫苗接種，大多已經完成四劑接種，可以說各級政府及醫師們為長輩的疫苗接種，煞費苦心。

Photo Credit: 中央社

其實，健康是每一位國民的權利和義務，除了政府提供便捷、可近行的疫苗接種及鼓勵措施之外，年輕家人幫忙長輩預約，陪同接種。就近諮詢社區診所，診所醫師大都會發揮家庭醫師的全人健康照護精神，說明疫苗接種的好處和副作用，讓家人更加安心，並且協助殘劑的預約安排，方便大家就近的接種。

當然，家屬也可以和地方政府聯絡，申請到宅的接種，都能提高老人家疫苗接種覆蓋率。

有疫苗可打趕快打

再一次、再一次、再一次提醒，有疫苗可以打，趕快打，才可以保護我們高齡長輩的健康；即使是感染確診過的長輩，也要在三個月後，依序完成完整的疫苗接種。特別是即將可能造成社區感染的BA.4、BA.5，傳染力更高，對長輩有更多的風險。

唐代杜秋娘《金縷衣》：「有花堪折直須折，莫待無花空折枝。」長輩萬一感染，變成重症，只留下終身遺憾，懇請孝順的子女趕快協助高齡長輩，完成疫苗接種。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航