健保資料庫偷帶資料的難度非常高，要有「雨人」般超級記憶力才行
我們想讓你知道的是
大法官衡量個人隱私與公共利益後所做的裁決，的確是當今社會遲早要權衡的一大議題。此案的發展，可能關乎到所有政府行政資料的後續使用，將是國家推行數據治理的里程碑與轉捩點。
文：珵式馬的數據農場
「健保資料庫，最近大法官宣布部分違憲，這事你怎麼看？」
「衛福部防守機制已經算很嚴格了。」
「喔！所以你對衛福部還挺讚賞的？」
「並沒有，問題在於它有收費啊，結果軟體還是落後三個版本以上……」
大法官衡量個人隱私與公共利益後所做的裁決：「健保資料庫釋憲案宣判部分違憲，現今雖仍可使用健保資料進行學術研究，但三年內須建立獨立監督機制維護個人隱私，讓民眾可請求退出」一事，的確是當今社會遲早要權衡的一大議題。
此案的發展，可能關乎到所有政府行政資料的後續使用，將是國家推行數據治理的里程碑與轉捩點。
以第一線資料處理的使用經驗來看，要能接觸到健保資料並不容易，大多數是教學醫院或是受各級機關委託研究的學術單位，且團隊成員除了要有與研究議題相關的專長外，還要了解健保資料庫，並具備大數據處理及分析的能力。
就營利為導向的數據公司角度而言，考量健保資料的規模與複雜性、發包單位要求的數據處理（分析等級）、需花費的時間，和最重要的是能提供的預算，能長期支撐這些研究的，也只有那些具有研究熱忱的醫生教授、學習為導向的研究生，和有評鑑壓力的各級單位了。
且健保資料也並非這些單位想使用就使用，仍然要經過一系列重重審核和行政程序，如：
- 計畫書審核：非必要使用健保資料的研究不予通過。
- 資料申請審核：非與研究議題高度相關檔案／欄位不予提供。
- 入場人員審核：確實為計劃內編制人員，且簽署相關保密切結書。
- 資料攜出入審核：具有個資相關資訊，及統計分群人數太少的圖表全部不予攜出等。
「統計分群人數太少不能攜出？但總會用到一些分類展開，一定會有人數比較少的分類啊？」
「對啊……」
「所以攜出的時候審核人員會把這些人數太少的分群做合併？」
「說啥笑，你自己併啊！還審核人員幫你併勒！你沒併就不能攜出！」
「靠！那不是增加我工作負擔嗎？」
「所以我上面才寫…..有研究熱忱的……」
「是是，我懂你意思了……」
此外，在實際使用相關資料時，進場使用資料的人員也受到高度監管：
- 電子門禁：進出場都要刷卡。
- 禁帶物品：除了衣著和腦袋之外，禁止帶任何物品進場，更別說電子用品或USB隨身碟。
- 斷網環境：忘記語法怎麼寫，資料室可沒有google大神能救你，只能出資料室去使用網路。
- 無法攜入任何文件資料：沒辦法預寫處理語法或沿用他案的語法再帶進去。
- 無法攜出任何未申請通過資料：即使真的需要紙筆，也僅能由監管人員提供，出場後統一回收無法帶走。
- 所能看到的資料皆已去識別化：這點在所有政府部會算是很一致的作法。
在申請攜出方面，不得不說衛幅部「想得很周到」，除了一般的統計報表外，還需提供產製這些統計報表的程式碼，並且由會使用該統計軟體的人員來進行審核。如果審核人無法理解程式碼，甚至會直接打電話請申請人解釋。
從以上可知，如果要偷帶資料，難度非常高，要有雨人般超級記憶力才行。
但縱有天生神力，衛福部資料科學中心的真正大魔王是任誰都無法擊敗的：電腦數不足、軟體數不足、電腦效能問題。不論是電腦數還是軟體數，都不及需求數量，每每到了預約時間，預約系統就會當機，即使發現還有空的電腦可申請，也極有可能發現想用的軟體都被預約完了。
幸運地入場之後，也要馬上開始與時間戰鬥，因為每次入場都是至少幾千塊的費用，半天要收費、全天要收費、夜間執行要收費、假日執行要收費......每當程式寫錯中斷執行，就是又一次的浪費預約和無效益預算。
以第一線使用人員來看（筆者絕對不承認就是自己），大部分的腦內劇場應該是：
- 案子都要做不完了還預約不到電腦
- 因為電腦容量的關係，所以把一個檔案拆成了三個檔案，但還是跑不出來
- 一個檔案就跑不動了，還要串三個不同的檔案來跑，真的會來不及啦
- 一旦去了資料中心就要耗上一天的時間，其他事情都不用做了
- 都收了這麼多錢了，為什麼不能多買幾套軟體，多用效能好一點的硬體配置？
- 拜託程式千萬不要出錯，經費沒辦法這樣花啊
撇除個人小劇場不提，回歸一般民眾的個人隱私和國家行政資料的使用議題。衛福部的資安審核得算蠻嚴苛的了，一線團隊要做的事情也很多，要有時間和心思弄些有的沒的實在不容易，且研究人員不論是在初期資料處理，以及最終統計報表產出時，能使用的資料皆已去識別化，或是已排除了分群人數過少的統計表了。
最重要的是，進行這些研究分析真的需要熱誠，以營利的角度而言實在划不來，如果沒有評鑑和升等的需求，說不定連現有願意做這件事的人數都會大幅降低。
在資安攻防中，經常會提到的，當少數族群／弱勢團體的資料被不斷串接後，其實很容易藉著各個資訊推敲出「實際上到底指的是哪個人」。雖然不可否認這件事的邏輯沒錯，但實際上有能力處理資料的人和認識這些族群的人機率上很難是同一位，兩者因為專業落差的關係，對話起來也常常是平行時空。能夠兩邊能都不出錯，又還要一起合作提出完整的研究報告申請，簡直難如登天。以我們第一線資料處理人員的角度，幾乎無法想像從這樣的資料，要能直接推敲到某一個具體的民眾身份。
退一萬步來看，縱使真以某份資料推敲出了一個民眾身分，然後登門拜訪，這個動作基本已經違反個資法了。因此事情不該從「能否100％防範」去看，而應該從「法律上是否已規範完善」的角度出發。畢竟再嚴密的資安控管，都避免不了有心人士的犯罪手法。只能盡量以「當不遵守規範時，就已違法、且有罰則」的方向去處理這樣的問題。
「話說，勞保局、財稅中心要不要跟進釋憲啊？」
「但人家沒收錢啊！」
資料使用的「安全」與「便利」，永遠是天秤的兩端，如何拿捏分寸，在不影響到特定民眾隱私的條件下，將資料價值發揮到最大，還有賴有熱忱的專家學者們共同討論，逐步完善相關法律及規範。期待某一天，我們都能既安全又有效率地使用公共資料。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計劃是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計劃，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！