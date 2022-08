英文論文寫作技巧：部分情況such as不可替換為including，正式寫作應避免使用like

英文學術寫作上,常需要透過舉例讓陳述更為清晰。在英語中,舉例最常用的詞彙是such as(例如)和including(包括)。用法看似簡單,但還是有需要多加注意的地方。

在多數的情況下,such as和including以及其後所列的例子會在前後用comma (逗號)將其和句子的其他部分區分開來,像這樣:「..., such as/including A, B, C, and D, ...」

此時,such as/including A, B, C, and D在文法上稱之為非限制性子句(nonrestrictive clause),這樣的存在並不會妨礙對句子本身的理解。說得更直白一點,就算把such as/including A, B, C, and D給省略掉,句子要表達的意思也不會改變。

請看以下例句:

Alternative power, such as solar and wind power, are growing in popularity.

(替代性能源,例如太陽能和風力,正日漸普及。) A number of root vegetables, including turnips and carrots, are rich in vitamin C.

(若干根莖類蔬菜,包括蕪菁與胡蘿蔔,都富含維他命C。)

這兩個例句中,不論是「例如太陽能和風力」或「包括蕪菁與胡蘿蔔」,就算刪除掉也不影響文意。

反之,如果所舉的例子會影響對句子的理解,就成為限制性子句(restrictive clause)。此時便不應在前後以逗號作區隔,更不能將其省略。

請看以下例句:

Proteins such as VieA and CdgJ degrade the second messenger cyclic-di-GMP in Vibrio cholerae.

(諸如VieA與CdgJ之類的蛋白質會降解霍亂弧菌中的cyclic-di-GMP這項次級傳訊物質。)

以上這個例子當中需注意的是,including並不適於這種用法,意思就是上面的such as不可以替換為including。

在英文口語上常常用like代替such as,但在正式的寫作中則應避免。除了like是口語用法,比較不正式之外,也是要避免在某些情況下讀者可能將like誤解為「喜歡」的意思。

另外,還需注意的是such as/ including和所舉的例子之間不需要加colon(冒號)。也就是說,不要寫成「..., such as/including: A, B, C, and D, ...」。

但是,如果是在一個完整的句子末尾,讓它以「..., such as/including the following: A, B, C, and D.」, 以這樣的獨立子句來呈現,是可以的。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航