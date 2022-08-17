1MDB金融弊案開始最終上訴，大馬前首相納吉提出新證據請求遭駁回

馬來西亞聯邦法院在本週開始就前首相納吉（Najib Razak）因涉及一馬發展公司（1MDB）洗錢案被控有罪的判決，進行最終上訴。16日，聯邦法院駁回納吉提出在最終上訴中引入新證據的請求。聯邦法院將在18日開始最終上訴的聆審。

納吉被控在擔任首相與財政部長期間，自隸屬財政部的1MDB旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.9億元）至其個人戶頭，因此被控7項罪名。他在2020年7月被控有罪，面臨12年監禁與罰款2.1億令吉（約新台幣14億元）的處分。

納吉提出新證據請求遭駁回

《馬新社》指出，納吉此次所提出的新證據，為審理其SRC案的時任高等法院法官納茲蘭（Mohamad Nazlan）因在日前被揭露，曾於2006年至2015年間擔任馬來亞銀行集團的法律顧問和公司秘書。納吉的律師團隊認為，納茲蘭違反了自然公正原則，當初應因利益衝突而退審。

《星洲日報》指出，以聯邦法院首席大法官東姑麥潤（Tengku Maimun Tuan Mat）為首的五名法官於15日和16日聆聽控辯雙方針對納入新證據的申請陳詞後，在經過大約2小時30分鐘的商討後，於16日中午宣讀判詞，駁回這項申請。東姑麥潤在發表裁決時表示，沒有證據指出納茲蘭過去在馬來亞銀行任職的背景會影響其對此案件的判決。

此外，納吉的首席律師鄭寶德（Hisyam Teh Poh Teih）也要求將主上訴展延至少3至4個月，理由是他最近才委任成為納吉的首席律師。

《新海峽時報》報導，鄭寶德說，他需要時間準備，因為他才剛被任命為此案的首席律師，因此要求暫停最終上訴的聽證會。不過，東姑麥慕表示，延遲理由只是因為他們還沒有準備好，這是不可接受的。

《馬新社》指出，馬來西亞聯邦法院之前決定最終上訴的聆審階段為8月15日起至19日，以及8月23至26日，共9天，但聯邦法院在16日時決定在18日才開始進入最終上訴的聆審。

納吉：對判決感到震驚與失望

《當今大馬》報導，納吉在16日下午4時左右召開記者會表示，他對聯邦法院拒絕接納新證據的判決感到震驚和失望。他說，相信有證據明確顯示納茲蘭有嚴重的利益衝突。他也表示，希望在最終上訴中能還原事情的真相。

鄭寶德在記者會上解釋，律師團請求延審是因為此起上訴案牽涉到大量的資料和判決理由。他說，律師團將決定接下來要採取什麼對策，並進行認真地思考和探討，因為這是主案的終審。

《路透社》指出，納吉在2020年7月因違反信託、濫用職權和洗錢罪等被定罪。上訴法院在去年維持相同判決，不過，納吉對所有指控均不認罪。如果上訴失敗，納吉可能成為馬來西亞第一位被監禁的前首相。

1MDB是納吉在2009年任相後成立的主權基金，其成立宗旨是要將馬國發展成地區金融中心，不過當時的反對黨多次揭發1MDB腐敗的醜聞，最終身陷醜聞的納吉領導的國陣政權，在2018年5月的大選中被馬哈迪領導的希望聯盟擊敗而垮台，不過納吉仍是國會議員。根據《美聯社》，儘管納吉被定罪，他在政治上仍然具有影響力。納吉在上訴期間依然是一名國會議員，但若馬來西亞提前舉行大選，他將無法參加選舉。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒