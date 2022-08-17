中國網信辦公告演算法註冊系統，要求阿里巴巴、騰訊等科技巨頭提供商業機密

中國互聯網信息辦公室（以下稱：中國網信辦），在8月12日公告了演算法註冊系統的清單。包含阿里巴巴、騰訊在內，當中羅列了30家科技公司的演算法資訊。而這項前所未有的舉動，也顯現中國政府對於國內的科技產業，正逐漸收緊管制力道。

中國網信辦公告演算法註冊清單，阿里巴巴、網易等公司皆在內

根據《中國網信辦》在8月12日所發佈的公告，這項措施主要是依據《互聯網信息服務算法推薦管理規定》。

根據網信辦聲明，這項規定在今（2022）年3月1日正式上路，由中國網信辦、公安部、國家市場監督管理總局等機構所制定。該規定旨在要求科技公司，將旗下某些服務的網路演算法詳細資訊交給監管機構。

網信辦指出，此項規定旨在要求具有社會動員能力，同時提供演算法推薦服務的科技公司，主動提供演算法的類型、使用方式與適用的軟體，以供中國當局進行立案。

同時，網信辦更強調此舉是為了保障人民的演算法知情權，同時更要求這些科技公司，必須告知使用者其提供演算法操作的基本原理、目的意圖和主要運作的機制等。

根據《路透社》15日的報導，這是自中國3月份通過新規定並啟動註冊系統以來，所發佈的第一份清單。在這次所公布的清單中，便詳細描述了阿里巴巴和騰訊等公司旗下用來收集用戶數據、客製化個人推薦內容等30種演算法。

當中，網信辦主要將演算法分為個性化推送、檢查過濾、排序精選等5大類，並清楚列出了每項演算法所會應用的產品，以及演算法的主要用途。

詳細檢閱清單內容，從檢查使用者違規內容的「百度安全內容算法」，再到應用於資訊推薦，透過用戶瀏覽記錄等推薦感興趣內容的「微信看一看個性化推送算法」皆在內。值得一提的是，當中更包含了應用於即時通訊場景，將語音轉為文字功能的演算法。

而清單中的網路業者，除了包含騰訊、網易、百度外，抖音母公司字節跳動（ByteDance）也在其中。而其所提供的「抖音個性化推薦算法」，便主要用來分析使用者的點擊次數等紀錄來推薦內容。

雖然名單中並沒有透露實際的程式碼，但這項舉動，仍然代表了中國監管機構正逐漸收緊對於國內科技產業的管制力度。

專家憂演算法作為商業機密，中國當局恐用來調查數據違規

科技公司的演算法作為使用者數量成長的關鍵，便被視為公司的資產不得公開。根據《彭博社》15日的報導，以美國為例，有立法人士希望了解企業如何制定內容，但Meta和Alphabet兩大科技巨頭，便一直強調演算法為秘密。

對此，上海華東政法大學競爭法研究中心執行主任翟巍便表示，因為科技公司的演算法是代表其能力的關鍵商業機密，因此從前沒有任何人有權限去了解相關細節。

他也補充，中國網信辦目前只要求這些公司提供基本資訊，但日後可能會要求披露更多的細節，從而調查數據違規問題。

即便這次可供公眾審查的演算法列表，僅限於簡短描述用途與適用的產品；但報導也指出，根據規定企業還必須向中國網信辦提交非公開資訊，而這包括了對演算法安全性的自我評估、收集的數據是否包含敏感的生物辨識資訊，以及用於訓練演算法的資料庫等等。

對此，翟巍強調，這些公司向網信辦提供的資訊比這些公佈的內容還要更詳細，但由於當中涉及商業機密，所以不可能向公眾公佈。

中國當局近年頻頻出招，以遏止科技巨頭權力擴張

近年來，中國政府從資料保護到反壟斷等領域，都收緊了對中國科技產業的監管，以控制該國科技巨頭的權力。如今，中國當局更瞄準了該國科技巨頭成功背後的商業機密。

《CNBC》15日的報導便指出，即便歐洲議員們正就人工智慧（AI）使用規則進行討論，但美國及歐盟（EU）都尚未推出類似的法規，中國建立演算法註冊系統的舉動可說是前所未見。

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核稿編輯：羅元祺