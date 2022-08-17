中國網信辦公告演算法註冊系統，要求阿里巴巴、騰訊等科技巨頭提供商業機密
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中國網信辦在8月12日公布了演算法註冊系統，要求阿里巴巴等30家科技巨頭提供演算法操作的基本原理、目的意圖和主要運作的機制等。而中國建立演算法註冊系統的舉動可說是前所未見。
中國互聯網信息辦公室（以下稱：中國網信辦），在8月12日公告了演算法註冊系統的清單。包含阿里巴巴、騰訊在內，當中羅列了30家科技公司的演算法資訊。而這項前所未有的舉動，也顯現中國政府對於國內的科技產業，正逐漸收緊管制力道。
中國網信辦公告演算法註冊清單，阿里巴巴、網易等公司皆在內
根據《中國網信辦》在8月12日所發佈的公告，這項措施主要是依據《互聯網信息服務算法推薦管理規定》。
根據網信辦聲明，這項規定在今（2022）年3月1日正式上路，由中國網信辦、公安部、國家市場監督管理總局等機構所制定。該規定旨在要求科技公司，將旗下某些服務的網路演算法詳細資訊交給監管機構。
網信辦指出，此項規定旨在要求具有社會動員能力，同時提供演算法推薦服務的科技公司，主動提供演算法的類型、使用方式與適用的軟體，以供中國當局進行立案。
同時，網信辦更強調此舉是為了保障人民的演算法知情權，同時更要求這些科技公司，必須告知使用者其提供演算法操作的基本原理、目的意圖和主要運作的機制等。
根據《路透社》15日的報導，這是自中國3月份通過新規定並啟動註冊系統以來，所發佈的第一份清單。在這次所公布的清單中，便詳細描述了阿里巴巴和騰訊等公司旗下用來收集用戶數據、客製化個人推薦內容等30種演算法。
當中，網信辦主要將演算法分為個性化推送、檢查過濾、排序精選等5大類，並清楚列出了每項演算法所會應用的產品，以及演算法的主要用途。
詳細檢閱清單內容，從檢查使用者違規內容的「百度安全內容算法」，再到應用於資訊推薦，透過用戶瀏覽記錄等推薦感興趣內容的「微信看一看個性化推送算法」皆在內。值得一提的是，當中更包含了應用於即時通訊場景，將語音轉為文字功能的演算法。
而清單中的網路業者，除了包含騰訊、網易、百度外，抖音母公司字節跳動（ByteDance）也在其中。而其所提供的「抖音個性化推薦算法」，便主要用來分析使用者的點擊次數等紀錄來推薦內容。
雖然名單中並沒有透露實際的程式碼，但這項舉動，仍然代表了中國監管機構正逐漸收緊對於國內科技產業的管制力度。
專家憂演算法作為商業機密，中國當局恐用來調查數據違規
科技公司的演算法作為使用者數量成長的關鍵，便被視為公司的資產不得公開。根據《彭博社》15日的報導，以美國為例，有立法人士希望了解企業如何制定內容，但Meta和Alphabet兩大科技巨頭，便一直強調演算法為秘密。
對此，上海華東政法大學競爭法研究中心執行主任翟巍便表示，因為科技公司的演算法是代表其能力的關鍵商業機密，因此從前沒有任何人有權限去了解相關細節。
他也補充，中國網信辦目前只要求這些公司提供基本資訊，但日後可能會要求披露更多的細節，從而調查數據違規問題。
即便這次可供公眾審查的演算法列表，僅限於簡短描述用途與適用的產品；但報導也指出，根據規定企業還必須向中國網信辦提交非公開資訊，而這包括了對演算法安全性的自我評估、收集的數據是否包含敏感的生物辨識資訊，以及用於訓練演算法的資料庫等等。
對此，翟巍強調，這些公司向網信辦提供的資訊比這些公佈的內容還要更詳細，但由於當中涉及商業機密，所以不可能向公眾公佈。
中國當局近年頻頻出招，以遏止科技巨頭權力擴張
近年來，中國政府從資料保護到反壟斷等領域，都收緊了對中國科技產業的監管，以控制該國科技巨頭的權力。如今，中國當局更瞄準了該國科技巨頭成功背後的商業機密。
《CNBC》15日的報導便指出，即便歐洲議員們正就人工智慧（AI）使用規則進行討論，但美國及歐盟（EU）都尚未推出類似的法規，中國建立演算法註冊系統的舉動可說是前所未見。
新聞來源
- Alibaba, ByteDance Share Details of Prized Algorithms With Beijing for First Time（Bloomberg）
- China regulator says Alibaba, Tencent have submitted app algorithm details（Reuters）
- 国家互联网信息办公室关于发布互联网信息服务算法备案信息的公告（中國網信網）
- 国家互联网信息办公室等四部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》（中國網信網）
- Chinese tech giants share details of their prized algorithms with top regulator in unprecedented move（CNBC）
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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