研究：電視、電腦和手機等螢幕接觸時間增加，會對小孩造成什麼影響？

《美國醫學會期刊-小兒科》（JAMA Pediatrics）2022年6月6日寄來的電郵裡，有三篇關於「螢幕時間對小孩的影響」的論文和評論。所謂「螢幕」，指的是電視、電腦、和手機。

第一篇是才剛發表的論文〈Association Between Screen Time Trajectory and Early Childhood Development in Children in China〉（中國兒童螢幕時間軌跡與兒童早期發展的關係）。

這篇論文是出自上海交通大學。研究人員在上海招募懷孕34至36週、預產期為2012年5月至2013年7月的女性，然後，當他們的孩子在6、9、12、18、24、36、48和72個月大時進行隨訪。研究人員將兒童在六個月大時的螢幕時間分為三組：

持續低（即螢幕時間穩定）

晚期增加（即36個月時螢幕時間急劇增加）

早期增加（即大量早期階段的螢幕時間在36個月後保持穩定）

在262對符合條件的母子對中，有152對完成實驗。這152名母親的平均年齡是29.7歲，而他們小孩中有77名是女的，75名是男的。 根據這些母親所提供的資料，這152名兒童裡有110名是屬於「持續低」，17名是屬於「晚期增加」，而25名是屬於「早期增加」。

在六歲時，與「持續低」組相比，「後期增加」組的全面智商是-8.23，而綜合能力指數是-6.42。語言理解是 -5.55，知覺推理是-6.35， 認知能力指數是-7.02，工作記憶是-6.75，而多動和注意力不集中是1.22。（註：這些數字都是β coefficient，β係數。β係數正值越大，代表正相關程度越大；負值越大，代表負相關程度越大）

在6歲時，與「持續低」組相比，「早期增加」組的全面智商是–6.68，認知能力指數是-10.56， 工作記憶是-11.25，而多動和注意力不集中是1.70。

第二篇是今年1月31發表的論文〈Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age：The Japan Environment and Children’s Study〉（一歲兒童螢幕時間暴露與三歲自閉症譜系障礙之間的關聯：日本環境和兒童研究）。

這項研究是由日本環境和兒童研究小組，與日本各地的15個區域中心合作進行的。研究的對象是2011年1月至2014年3月期間招募的女性所生的孩子，而數據分析的時間是在2020年12月。

這項研究共分析了8萬4030對母子。結果發現在3歲時自閉症的患病率為每10萬人中有392人（0.4％），而男孩被診斷出患有自閉症的可能是女孩的三倍。 在男孩中，跟沒有使用螢幕的小孩相比，使用螢幕小於一小時的小孩罹患自閉症的可能是1.38倍，使用一小時到兩小時之間的是2.16 倍，使用兩小時到四小時之間的是3.48倍，使用超過四小時的是3.02倍。在女孩中，自閉症與螢幕時間之間沒有關聯。

第三篇是今年5月31發表的評論〈Social Media Use in Children and Adolescents〉（兒童和青少年的社交媒體使用）。我把其中的三段翻譯如下：

父母在確保兒童和青少年安全並幫助他們做出正確選擇方面，發揮著重要作用。限制螢幕時間可以為其他活動提供更多時間，並有助於他們的整體發展。家長可以使用以下指南來幫助孩子保持更安全的社交媒體使用： (1) 創建無螢幕區域，例如在臥室、餐桌旁或學校，以及無螢幕時間，例如在穿過馬路時、騎自行車、開車、做作業、家庭時間和睡前 一小時。 (2) 透過設置關閉設備的時間來實施設備宵禁。家長還可以在睡前1到2小時關閉無線網絡連接，並在家長房間內為設備充電。 (3) 儘早與孩子討論安全問題，不要分享個人信息。父母可以告訴孩子舉報並站出來反對網路霸凌，不要與陌生人聊天或玩遊戲。家長可以和孩子／青少年一起看節目，一起玩網絡遊戲。電腦可以放在家裡的公共區域。 當父母也參與其中並了解他們自己的社交媒體使用情況時，孩子們會更安全。 孩子們複製行為，父母應該了解自己的上網習慣和在社交媒體上花費的時間。 這也將創造更多的時間與他們的孩子一起度過。 沒有電子設備的家庭遊戲之夜，是讓家庭聯繫和娛樂時間的好方法。家庭媒體計劃的使用，可以很好地提醒人們更安全地使用社交媒體。 儘早開始健康的螢幕習慣，將有助於形成長期的良好習慣。除了與家人和朋友進行視訊聊天外，避免18至24個月以下的幼兒接觸螢幕。 幼兒從與父母和兄弟姐妹的交談中學到更多。將二至五歲兒童的螢幕時間控制在 一小時以內，並鼓勵開展教育計劃。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航