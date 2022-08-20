世界盃男籃資格賽：經驗不足、默契不佳還打最複雜的戰術？中華隊三戰狂輸117分不是沒原因

上個（7）月在澳洲墨爾本進行的2023世界盃資格賽第三階段，中華隊兩度迎戰中國、一次面對日本，皆以輸球坐收，提前淘汰出局。這三場比賽中華隊都以30分以上的差距落敗，負分合計達117分。

如此結果並不是太令人意外，由於世界盃資格賽第三階段與亞洲盃舉行時間相近，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情阻撓，許多球員因個人因素或傷勢婉拒出賽。在人手有限的情況下，中華隊將多數主力放在亞洲盃的名單中，世界盃資格賽陣容則以年輕球員為主體，搭配幾位資深球員，以及歸化球員William Artino。

不過中華隊命運多舛，包含Artino在內，四名球員陸續傳出確診消息，另有部分球員因傷不克出賽，中華隊一度只剩十人可以應戰。

似曾相似的慘敗結果，鄭志龍教練與他的普林斯頓

在兵分兩路的情況下，Charlie Parker教練負責率領國家隊一軍出征亞洲盃，至於世界盃資格賽的中華隊兵符，則由周俊三教練執掌，教練團成員尚有鄭志龍、吳俊雄、廖覎鋕等國內知名教練。

或許是因為前P. LEAGUE+桃園領航猿總教練鄭志龍擔綱助理教練，時常能聽到場邊喊出「做台灣」、「做桃園」等上季領航猿的戰術代號，就連主要的進攻戰術系統，毫無意外地，也是以領航猿上季主打的「普林斯頓（Princeton Offense）」戰術為主。

簡單來說，普林斯頓是一套以長人持球策應為主軸，加上大量空切走位的motion戰術。

普林斯頓能夠使場上五人皆融入進攻，但人人皆必須具備一定的技術水平，而且還要培養出不錯的默契，內線球員必須有優秀的策應意識、傳球視野、閱讀防守判斷與個人能力，外圍球員要有良好的空手走位意識、外線穩定性與傳球能力。

普林斯頓並沒有一定的公式，只有三種基礎的跑位方式：Low Post Series、Point Series和Chin Series。對球員來說，要熟記這些走位模式已是一大負擔，更困難的是，必須針對場上情勢靈機應變，與其說普林斯頓是一種戰術，不如說它是一套哲學和觀念。

普林斯頓可說是史上最複雜的戰術之一，所以早已在NBA絕跡，只剩下一些概念遺留在現今某些球隊的戰術版上。過於深奧的普林斯頓戰術，可能也是上季鄭志龍教練執教下的領航猿，戰績排名聯盟墊底的主因之一。

而本屆的中華隊，在Artino缺陣的狀況下，陣中幾乎沒有一名長人能夠達到普林斯頓所需策應能力的標準，更別提球隊成員先前幾乎沒有合作經驗，僅集訓一個月就上場作戰，默契絕對好不到哪去，卻要執行如此縝密的戰術配合，自然效率不彰，大多流於鋒衛搖擺人的單打。

再者，受制於對手全場壓迫，當中華隊將球帶到前場時，普林斯頓準備要啟動時，進攻時間大約只剩12秒，完全沒辦法有效製造空檔，只能在進攻時限到點前急忙拆彈，如同下方影片所示。

平心而論，普林斯頓根本不適合本屆的中華隊，尤其在本階段賽事開打前，Artino早已確認無法出賽，人手充沛、功能多元的後衛群，才是中華隊的最大優勢，因此以後衛作為發起點，多進行擋拆或「Pistol」等簡單的掩護戰術，或許才是更能發揮自身長處的戰略。

類似情況在去年七月的亞洲盃資格賽第三階段也曾發生，當時中華隊的總教練正好是鄭志龍，同樣也是在球隊陣容較為年輕、經驗較為欠缺、默契不佳，長人又缺乏策應能力的條件下，以普林斯頓為戰術主軸，結果三場比賽總計輸給對手125分，一度瀕臨淘汰邊緣。

後來在Charlie Parker重掌兵符，陳盈駿、林庭謙等多名主力歸隊的情況下，才在外卡戰有驚無險脫穎而出。

從這些經驗看來，即便遭遇慘敗，中華隊也難以從中獲得養分，只會重蹈覆轍，繼續迎向令人失望的結局。

失當的戰術規劃與細節處理，教練團應變能力差強人意

除了賽前的戰略制定失策，本次中華隊教練團的應變能力也不是太好。經過第一場比賽的實驗，就已經證明普林斯頓戰術不適合中華隊，團隊投籃命中率僅31.0%，但教練團沒有做出太多調整。果不其然第二場比賽進攻狀況依舊慘澹，團隊投籃命中率也只有31.8%。

直到最後一戰的下半場，中華隊才以更多的Weave或Floppy等較為簡易、替外圍持球者掩護製造機會的戰術，取代普林斯頓，不過為時已晚，當時中華隊已經落後多達30分，而且確定戰績分組墊底，提前遭到淘汰。

另外在防守端，教練團同樣無法對症下藥。首場出戰中國的比賽，中華隊在比賽前段的防守做得不錯，周琦從開賽就想透過身材優勢強硬取分，不斷在籃下卡位要球，但中華隊頻頻透過及時包夾限制他，導致周琦上半場只得到11分。

Photo Credit: fiba.basketball

然而，進入下半場，中國改變策略，不再執著讓周琦在低位持球單打，而是由郭艾倫主導擋拆，周琦伺機而動下滑空切，結果中華隊教練團拿不出任何有效的對策，只能讓他予取予求。之後與中國的二度交手也是如此，中華隊面對周琦仍然束手無策。

撇除這些全面性的攻守戰術不論，中華隊教練團就連在小細節的處理，也是差強人意。

以最基礎的擋拆配置為例，由於中華隊缺乏強力型的Rollman，往往在擋拆之後，掩體只能向外pop out。明明球隊陣中握有吳怡斌、張鎮衙等具有外線射程的長人，參與擋拆次數最多的長人，卻是不諳中長距離投籃的孫思堯，造成場上空間拉不開，P&R（Pick & Roll）效率低落。