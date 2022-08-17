「短期補習班」違法涉足安親班、幼兒園行之有年，教育部與北市府教育局遭監察院糾正

許多名義上是「短期補習班」的機構違法涉足安親班、幼兒園的情況行之有年，且兒少遭補習班老師不當對待的情況有逐年增加的趨勢，監察院對此通過糾正教育部及台北市政府教育局，並提出4點建議要求改進。

針對短期補習班長期違法經營其他業務，包含課後照顧中心（安親班）、幼兒園和實驗機構，監察院11日通過監委蔡崇義、王幼玲及張菊芳的調查報告，糾正教育部及北市府教育局。

蔡崇義、王幼玲及張菊芳指出，全台國小學童有119萬1317人，國中生58萬6914人，卻只有787間合法安親班，因此家長才會轉而將子女送往短期補習班。不過，根據衛福部提供的資料，2018年到2020年間，兒少遭補習班老師不當對待的通報件數分別為28件、197件及238件，有逐漸增加的趨勢，其中涉及身體、精神、性以及其他的不當對待。

「短期補習班」法令寬鬆，成教育機構變形金剛

蔡崇義、王幼玲及張菊芳表示，《短期補習班設立及管理準則》規定，補習班不能經營非短期補習教育的業務，但在實務上，卻因為短期補習班規範較為寬鬆，有太多補習班涉嫌違法經營安親班、幼兒園、實驗機構。

除此之外，教育部在2014年就短期補習班違法經營其他業務的狀況，函釋稱：「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」，等同變相讓業者脫法，也造成地方政府稽查違法短期補習班的困擾。

其中，台北市有一間短期補習班從2016年起就違法經營幼兒園，被地方政府裁處，但過了6年，監察院今（2022）年再度稽查，發現這間短期補習班不但持續違法經營幼兒園，還逐年擴大為全國連鎖大型短期補習機構。

把補習班隔成數間教育機構，業者規避法令花招多

台北市的另一間短期補習班則是在2016年就遭到投訴，違法把房屋隔成好幾間教室，申請短期補習班、幼兒園、安親班和實驗教育等數個名義，讓學生在不同的機構之間遊走移動，以規避法令。監察委員認為，這些行為都是置兒童就學安全於不顧，也凸顯北市府教育局稽查不力、流於形式，因此提案通過糾正。

除了以上的違法事項以外，監察院的調查報告也另外就4點敦促改進。首先是短期補習班相關管理法令規範不足，儘管有加強責任通報的法令，但實務上沒有落實、也未明定被害人輔導機制。監委指出，現行沒有法令規範短期補習班設置監視錄影器，因此建議教育部評估設置可行性。其餘還提出建立高風險補習班預警訪視機制、解決補習班班務管理和兒少保護業務權責不清的問題。

監委也點出，2021年基隆市有9歲女童在短期補習班遭數名同學重壓頸椎，導致嚴重受傷，調查發現是英國籍教師教學設計不當。監察院實地走訪數間短期補習班，都發現到外籍教師照顧幼童的情形，因此建議教育部會同勞動部，共同研商教授18歲以下兒少對象的專業資格。

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核稿編輯：羅元祺