「短期補習班」違法涉足安親班、幼兒園行之有年，教育部與北市府教育局遭監察院糾正
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台北市一間短期補習班在2016年就遭到投訴，違法把房屋隔成好幾間教室，申請短期補習班、幼兒園、安親班和實驗教育等數個名義，讓學生在不同的機構之間遊走移動，以規避法令。監察委員認為，這些行為都是置兒童就學安全於不顧。
許多名義上是「短期補習班」的機構違法涉足安親班、幼兒園的情況行之有年，且兒少遭補習班老師不當對待的情況有逐年增加的趨勢，監察院對此通過糾正教育部及台北市政府教育局，並提出4點建議要求改進。
針對短期補習班長期違法經營其他業務，包含課後照顧中心（安親班）、幼兒園和實驗機構，監察院11日通過監委蔡崇義、王幼玲及張菊芳的調查報告，糾正教育部及北市府教育局。
蔡崇義、王幼玲及張菊芳指出，全台國小學童有119萬1317人，國中生58萬6914人，卻只有787間合法安親班，因此家長才會轉而將子女送往短期補習班。不過，根據衛福部提供的資料，2018年到2020年間，兒少遭補習班老師不當對待的通報件數分別為28件、197件及238件，有逐漸增加的趨勢，其中涉及身體、精神、性以及其他的不當對待。
「短期補習班」法令寬鬆，成教育機構變形金剛
蔡崇義、王幼玲及張菊芳表示，《短期補習班設立及管理準則》規定，補習班不能經營非短期補習教育的業務，但在實務上，卻因為短期補習班規範較為寬鬆，有太多補習班涉嫌違法經營安親班、幼兒園、實驗機構。
除此之外，教育部在2014年就短期補習班違法經營其他業務的狀況，函釋稱：「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」，等同變相讓業者脫法，也造成地方政府稽查違法短期補習班的困擾。
其中，台北市有一間短期補習班從2016年起就違法經營幼兒園，被地方政府裁處，但過了6年，監察院今（2022）年再度稽查，發現這間短期補習班不但持續違法經營幼兒園，還逐年擴大為全國連鎖大型短期補習機構。
把補習班隔成數間教育機構，業者規避法令花招多
台北市的另一間短期補習班則是在2016年就遭到投訴，違法把房屋隔成好幾間教室，申請短期補習班、幼兒園、安親班和實驗教育等數個名義，讓學生在不同的機構之間遊走移動，以規避法令。監察委員認為，這些行為都是置兒童就學安全於不顧，也凸顯北市府教育局稽查不力、流於形式，因此提案通過糾正。
除了以上的違法事項以外，監察院的調查報告也另外就4點敦促改進。首先是短期補習班相關管理法令規範不足，儘管有加強責任通報的法令，但實務上沒有落實、也未明定被害人輔導機制。監委指出，現行沒有法令規範短期補習班設置監視錄影器，因此建議教育部評估設置可行性。其餘還提出建立高風險補習班預警訪視機制、解決補習班班務管理和兒少保護業務權責不清的問題。
監委也點出，2021年基隆市有9歲女童在短期補習班遭數名同學重壓頸椎，導致嚴重受傷，調查發現是英國籍教師教學設計不當。監察院實地走訪數間短期補習班，都發現到外籍教師照顧幼童的情形，因此建議教育部會同勞動部，共同研商教授18歲以下兒少對象的專業資格。
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核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
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「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。