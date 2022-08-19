美國MBA排名造假案：把人生交給充滿商業算計的排行榜，是件多麼「韭菜」的行為
我們想讓你知道的是
已經出現這麼多起假造案例，為什麼US News還沒學乖、發展出防弊偵測機制？比如說，天普在成為遠距MBA霸主前，每年僅有25％至33％的學生有GMAT成績，但某年卻突然變成100％。如此異常的變化，US News只要眼睛沒瞎都應該看見了。他們是真的睡著了，還是裝睡叫不醒？
教育界作育英才，道德標準應該遠高於常人，不過現實卻很難堪，整個系統弊案不斷。從學生教授論文造假抄襲、賄賂側門擠入名校、教職人員盜用公款、教授假發票報帳，到近期爆發的美國MBA排名造假案。
作為天普大學福克斯商學院 （Fox School of Business, Temple）的院長，老波（Moshe Porat）非常努力「經營」，透過捏造學生成績數據，把自家遠距MBA的排名從連前20名都進不了，一路拉拔到連續四年全國第一。無獨有偶，東岸另一間名校羅格斯大學（Rutgers）則是美化MBA畢業生的就業率，立即竄升至美國東北部最佳商學院。
排名背後的機制
在探討排名造假案之前，得先了解美國學校排名的機構與背後機制。
首先，排名機構並非只有一家。在美國最廣為人知、最常被引用的是《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report，簡稱US News），一家曾與《時代雜誌》齊名、專注國內外新聞、最後不務正業的新聞媒體。
US News除了國內學校排名外，在2014年也跨足了全球大學排名。不過，在全球大學排名領域中，仍由三大機構與名單所把持，分別是英國《泰晤士高等教育》周刊（Times Higher Education，簡稱THE）、英國升學教育機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）、以及中國顧問公司上海軟科（上海交通大學教授創立）。另外，在各國也有自己專屬的排名機構，如《遠見雜誌》自2016年起推出的台灣最佳大學排行榜。
不同的排名機構，所採用的評分標準也不盡相同。US News看重畢業與續讀率、學術聲譽以及學校資源多寡，THE與QS則特別看重學術研究以及引用數量，上海軟科的世界大學學術排名（簡稱ARWU）則全採用可量化的學術表現，如諾貝爾獎得主數量、高引用學者數量、重要期刊發表數量等。
沒有一個機構的排名方式能夠讓所有人滿意，遭人詬病是家常便飯。以客觀透明的ARWU來說，儘管已經相對客觀，但還是遭到偏袒英語系國家、忽視人文學科成就以及不重視教學等批評。簡單來說，就是順了姑情逆了嫂意。
最後，排名名單十分複雜。除了最廣為引用的全科系綜合排名外，還有單科專排（如電腦科學、法律等）、地區排名（如美國北部）、學校類型（如公私立）、學程類型（如線上或實體）等等，實在令人眼花撩亂。
學校如何操弄（以及排名機構的墮落）
天普專攻的是US News美國遠距MBA排行榜。老波知道，錄取的學生是否曾參加GMAT考試，會影響US News的排名，因此儘管只有不到兩成學生提供GMAT成績，他們還是向US News謊稱100％都考了GMAT。而羅格斯知道畢業生的就業率是US News的重點評分項目，因此找了短期人力仲介Adecco，假裝雇用還沒找到工作的MBA畢業生，好營造「畢業即就業」的搶手假象。
- 事件尚未爆發時，老波受訪：
令人訝異的是，US News排名被操作，早已不是新聞。從2002年開始，紐約愛納大學（Iona College）為了取得更好的名次，即提供了美化的錄取率、校友捐款率、學生SAT成績、教職員學生比等數據；加州克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont McKenna College）也自2005年開始，誇大學生的SAT成績；德州貝勒大學（Baylor University）在2008年亦被爆出砸錢鼓勵學生重考SAT，以取得更高的平均分數來提升排名。
已經出現這麼多起假造案例，為什麼US News還沒學乖、發展出防弊偵測機制？比如說，天普在成為遠距MBA霸主前，每年僅有25％至33％的學生有GMAT成績，但某年卻突然變成100％。如此異常的變化，US News只要眼睛沒瞎都應該看見了。他們是真的睡著了，還是裝睡叫不醒？
根據《天下雜誌》報導，不少排名機構都提供以「輔導提升排名」為號召的研討會、軟體、評級系統等，收費高昂，是排名機構重要的獲利來源。看到這裡，你還會認為這些排名機構也是受害者、問題出在那些只想走捷徑、捏造資料的學校嗎？
充滿商業氣息的排名們
自2014年至2017年，天普大學因為遠距MBA在US News全美排名第一，讓報名的學生人數暴增，我自己的臉書IG也常看到朋友分享母校排名提升的喜訊。只要能持續從中獲利或享有名聲，排名絕對是門好生意。
不僅學校，餐廳、紅酒、汽車、手錶、手機、筆電、平板、保養品、月子中心、嬰兒推車、搖滾專輯、小說、遊戲等，所有你想得到的東西絕對都有對應的排行榜。
了解這些排名背後的商業運作原理後，儘管生活中無法完全避開，但至少得認知到把人生決定權委外給看似客觀、實則充滿商業算計的排行榜，是一件多麼「韭菜」的行為。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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