美國MBA排名造假案：把人生交給充滿商業算計的排行榜，是件多麼「韭菜」的行為

教育界作育英才，道德標準應該遠高於常人，不過現實卻很難堪，整個系統弊案不斷。從學生教授論文造假抄襲、賄賂側門擠入名校、教職人員盜用公款、教授假發票報帳，到近期爆發的美國MBA排名造假案。

作為天普大學福克斯商學院 （Fox School of Business, Temple）的院長，老波（Moshe Porat）非常努力「經營」，透過捏造學生成績數據，把自家遠距MBA的排名從連前20名都進不了，一路拉拔到連續四年全國第一。無獨有偶，東岸另一間名校羅格斯大學（Rutgers）則是美化MBA畢業生的就業率，立即竄升至美國東北部最佳商學院。

排名背後的機制

在探討排名造假案之前，得先了解美國學校排名的機構與背後機制。

首先，排名機構並非只有一家。在美國最廣為人知、最常被引用的是《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report，簡稱US News），一家曾與《時代雜誌》齊名、專注國內外新聞、最後不務正業的新聞媒體。

US News除了國內學校排名外，在2014年也跨足了全球大學排名。不過，在全球大學排名領域中，仍由三大機構與名單所把持，分別是英國《泰晤士高等教育》周刊（Times Higher Education，簡稱THE）、英國升學教育機構Quacquarelli Symonds（簡稱QS）、以及中國顧問公司上海軟科（上海交通大學教授創立）。另外，在各國也有自己專屬的排名機構，如《遠見雜誌》自2016年起推出的台灣最佳大學排行榜。

不同的排名機構，所採用的評分標準也不盡相同。US News看重畢業與續讀率、學術聲譽以及學校資源多寡，THE與QS則特別看重學術研究以及引用數量，上海軟科的世界大學學術排名（簡稱ARWU）則全採用可量化的學術表現，如諾貝爾獎得主數量、高引用學者數量、重要期刊發表數量等。

沒有一個機構的排名方式能夠讓所有人滿意，遭人詬病是家常便飯。以客觀透明的ARWU來說，儘管已經相對客觀，但還是遭到偏袒英語系國家、忽視人文學科成就以及不重視教學等批評。簡單來說，就是順了姑情逆了嫂意。

最後，排名名單十分複雜。除了最廣為引用的全科系綜合排名外，還有單科專排（如電腦科學、法律等）、地區排名（如美國北部）、學校類型（如公私立）、學程類型（如線上或實體）等等，實在令人眼花撩亂。

學校如何操弄（以及排名機構的墮落）

天普專攻的是US News美國遠距MBA排行榜。老波知道，錄取的學生是否曾參加GMAT考試，會影響US News的排名，因此儘管只有不到兩成學生提供GMAT成績，他們還是向US News謊稱100％都考了GMAT。而羅格斯知道畢業生的就業率是US News的重點評分項目，因此找了短期人力仲介Adecco，假裝雇用還沒找到工作的MBA畢業生，好營造「畢業即就業」的搶手假象。

事件尚未爆發時，老波受訪：

令人訝異的是，US News排名被操作，早已不是新聞。從2002年開始，紐約愛納大學（Iona College）為了取得更好的名次，即提供了美化的錄取率、校友捐款率、學生SAT成績、教職員學生比等數據；加州克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont McKenna College）也自2005年開始，誇大學生的SAT成績；德州貝勒大學（Baylor University）在2008年亦被爆出砸錢鼓勵學生重考SAT，以取得更高的平均分數來提升排名。

已經出現這麼多起假造案例，為什麼US News還沒學乖、發展出防弊偵測機制？比如說，天普在成為遠距MBA霸主前，每年僅有25％至33％的學生有GMAT成績，但某年卻突然變成100％。如此異常的變化，US News只要眼睛沒瞎都應該看見了。他們是真的睡著了，還是裝睡叫不醒？

根據《天下雜誌》報導，不少排名機構都提供以「輔導提升排名」為號召的研討會、軟體、評級系統等，收費高昂，是排名機構重要的獲利來源。看到這裡，你還會認為這些排名機構也是受害者、問題出在那些只想走捷徑、捏造資料的學校嗎？

充滿商業氣息的排名們

自2014年至2017年，天普大學因為遠距MBA在US News全美排名第一，讓報名的學生人數暴增，我自己的臉書IG也常看到朋友分享母校排名提升的喜訊。只要能持續從中獲利或享有名聲，排名絕對是門好生意。

不僅學校，餐廳、紅酒、汽車、手錶、手機、筆電、平板、保養品、月子中心、嬰兒推車、搖滾專輯、小說、遊戲等，所有你想得到的東西絕對都有對應的排行榜。

了解這些排名背後的商業運作原理後，儘管生活中無法完全避開，但至少得認知到把人生決定權委外給看似客觀、實則充滿商業算計的排行榜，是一件多麼「韭菜」的行為。

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航