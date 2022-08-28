【專訪】詩人吳晟：寫詩不只是文學創作，也是社會參與，是對土地深情的凝視
我們想讓你知道的是
被稱為「土地詩人」的吳晟，在彰化出生、就學、執教、退休，一生受濁水溪灌溉滋養。年輕時追求公平、衝撞黨國體制，與他人不同的是，他總懷揣著濃厚的土地關懷，樸實的筆觸下是一幕幕人文、土地關係下的鄉野光景。
文：徐莫默（人本特約採訪）
吳晟老師的紀錄片《他還年輕》九月二日全台上映，製作單位邀請我們採訪吳晟。接到電話的當下，我們好開心，最開心的是，可以為讀者訪問到吳晟。這麼多年來，吳晟的文字與行動，帶動許多年輕人回到土地、守護家園、關心台灣。
我們當然很好奇，吳晟的眼光、行動與決心是怎麼來的？感謝《他還年輕》紀錄片，更謝謝吳晟老師知無不言。我們期望，吳晟老師的成長故事與行動關懷，可以影響更多台灣人有關心台灣的知識與行動力。
七月日頭焱焱，我帶著期待的心情南下拜訪詩人吳晟老師，汽車穿越彰化社頭、田中、北斗片片農田進入溪州，濁水溪就在不遠與雲林交界處，在她的黑泥乳汁孕育下，溪州農產多樣豐饒，生機盎然 。
土地詩人吳晟在此出生成長執教直到退休，母親之河濁水溪灌溉詩人耕種的土地，更深刻地貫流滋養詩人的靈魂。
除了寫詩， 吳晟長期投入民主政治運動，近十年參與反國光石化運動，溪州反中科四期搶水抗爭；抗爭運動漫長艱辛，他自稱自己是「無用的詩人」。
近年為了宣揚種樹理念，他像傳道士般四處宣講，用種樹造林的行動實踐他詩中的理想國度。
而，「笨蛋才寫詩！」他如此自嘲。
在河床上 嬉戲 奔跑
在堤岸上打滾
是你 讓我的童年更加豐富
是你 滔滔水流動
哺育了家鄉田土
經常在夢中出現的活水源頭
似近還遠 召喚我去探尋
——摘自〈筆記濁水溪〉吳晟詩作
來自父母的人格教養
吳晟父親在日治時期擔任過老師跟警察，為人正直熱心受鄉里敬重，終戰後父親被推舉參與初次的地方選舉，但選不到兩屆，吳晟的父親就看到國民黨選舉買票及強迫入黨等奧步，父親看不起這樣惡質的文化，想退隱山林，吳晟從小看著大人行事，多少明白了什麼。
吳晟的母親務農，看世事可心眼明亮，吳晟常聽她喟嘆時局 「會害會害，台灣予這種的管會害！」民國五十年左右，台灣人民多是噤聲不語，吳晟母親常告誡兒子：「 你莫講，你莫烏白講！這我來講就好！我毋驚怹！」「 我是庄跤老阿婆，怹袂對我按怎！」
母親照料家裡內外無微不至，她常豪氣的說：「我有哪一頓沒有煮給你們吃？」她還有很多金句：「袂記得？無關心才會袂記！」「我的心肝親像時鐘，隨時欲起來我就會起來！」「科技發達人猶是愛食飯，愛食飯就要種做，無土地欲按怎種做？這道理我這毋捌字的農婦攏知，你冊讀遐濟敢毋知？」
對他而言土地就是母親，母親就是土地，他詩中經常描寫母親的姿態，單純樸直，腳踏實地，飽滿有力，人，應該要活成這樣的姿態。
追求公平，「我又沒怎樣！」
吳晟在戒嚴時期就關心社會，勇於表達不同意見，問他那股勇氣從何而來？吳晟卻說：「勇氣是慣性語詞，勇氣是明知有難還是一往直前，但我不是這樣，青少年的我是『不知驚』，雖然有人來警告你，但我的反應就是：『我又沒怎樣！』」
「我又沒怎樣！」才是屬於他的習慣語言，是真實自然理直氣壯的寫照。
父親的見聞與作為讓吳晟從小關心鄉里公共事務，當其他小朋友還在流鼻涕玩沙爬樹，小學一二年級的他就會關心監看選舉開票 。
我寫不出有力的詩句
可以阻擋金權財團⋯⋯
我寫不出尖銳的詩句
可以撥去官僚硬化了的心肝
我寫不出動人的詩句
可以喚回粒粒皆辛苦的歌詠
無用的農村詩人，擱下筆
農民鄉親，放下鋤頭
一起去都城的權力中心抗議
——摘自吳晟〈無用的詩人〉
粗手大腳的阿媽
不是詩人
不懂隱隱藏藏暗喻比興
坦朗的一生中
只知道直著心腸說話
——吳晟〈阿媽不是詩人〉
1951年第一屆彰化縣長選舉，中國國民黨候選人是出身南投望族，曾去中國任職的陳錫卿，黨外則是日治時期參與台灣文化協會的彰化醫生石錫勳。陳錫卿有一首競選歌曲，吳晟當場唱了幾段給我們聽，他歌詞記得牢牢的，因為全縣校長老師不僅在校內教唱，還要求孩童上下學沿路唱。
當時五六年級的吳晟想：「另一位候選人怎麼沒有一樣得到（學校的）支持？這不公平！」他就跟同學募款，每人一角（吳晟笑說是勒索）集資買鞭炮，午休等著石錫勳的競選車經過，放鞭炮替他造勢。宣傳車看到小朋友放鞭炮，透過麥克風頻頻道謝。
怎麼會發現唱歌不公平想到要集資買鞭炮？吳晟說，當時他只是覺得做事情對待人都應該要公平。「可能這就是我的人格原型。」吳晟說。
我的詩，寧願穿著簡便的輕裝
和為了維護美
挺身而出的人們，站在一起
——吳晟〈為了美〉
土地詩人的格局與養成
吳晟國小成績好，保送彰化中學，上國中後他一頭栽進閱讀，在圖書館、書店中飽覽各種文學詩集，零用錢都拿去買書，寫文章投稿，吳晟自嘲自己能力不足無法兼顧課業，畢業後花一年補習才考上北部的樹林高中，但他在高中就已經是文星雜誌的作者。
高中畢業後考上屏東農專，他自然擔任校刊主編，出入印刷廠遇到他校的編輯，熱情的吳晟請同好去冰果室聊天，成立了跨校文學社，文學社聚會沒幾次，總教官跟他警告，小心被抓！說他在校外搞非法組織，引起當局注意，幸好當時社團指導老師是華視主播的父親有黨國背景，老師出面吳晟才免於被抓。
這個經歷沒有讓吳晟退縮，他反而開始思考，且大量閱讀自由主義的思想，質疑中華民國歷史，質疑是否需要對蔣中正如此的歌頌⋯⋯他拓展出與同儕不同的眼界，這是青年吳晟經歷黨國文化審查，社會教育的起頭。
寫詩對他來說不只是文學創作，也是社會參與的方式，是對土地深情的凝視。
體制內的抗爭者
「我不是革命者，而是個體制內改革者。」吳晟這樣評論自己：「在不違法的情況下作抗爭，是體制內改革者的特性。」
他跟老師據理力爭時一定先立正站好，態度有禮地說：「報告老師⋯⋯」吳晟回憶就讀樹林高中時期，學生若唱國歌不夠大聲，教官會從學生後腦勺猛敲一記痛罵，教官管教學生像帶軍隊，校園糾察隊特權欺負弱小，是當時學校普遍的場景。
「我看了不高興，但身為班長的我不會當場直接跳出來，我會忍住，直到幹部會議的時候提出來，在校長面前倡議：學校應該要提倡愛的教育⋯⋯」
因為他說理清楚態度和氣，後來教官就不再敲學生頭。但吳晟說，並不是每次這樣都會成功。
大學剛放榜時，他在台北火車站等車，看到警察臨檢賣扇子愛國獎券的貧窮小孩，不但當場沒收商品還將小孩拖進站內派出所打罵，吳晟一時間不知道可以做什麼，就在派出所門口瞪著，警察將他架進去，他對警察說：「你們怎麼可以欺負小孩？」
結果他每說一句話就被警察打一次，表明是大學生身份警察更是暴打一頓：「大學生？大學生了不起噢？我就打你！怎樣？！」他知道還手會被打得更慘，便沉默抱著身體挨打，後來所長來緩頰讓警察放人，事後他回學校跟師長反應，但老師說沒有證據無法追究。
「我覺得這就是欺負人！」吳晟說。
一直到現在，遇見「欺負人」的事情，這位白髮蒼蒼的詩人還是會挺起身軀行動，不是要逞英雄搏名聲，只是要跟對方說：「不可以這樣！」
政治立場不同的伯樂
救國團舉辦第一屆大專期刊編輯人研習營，吳晟代表學校去參加，在營隊中遇到詩人瘂弦。他一看到吳晟便認出：「你不是寫詩的吳晟嗎？」吳晟訝異瘂弦怎麼還認得他？畢竟高中畢業後他就沒有對外投稿。
瘂弦得意的說：「我們當時一起在文星雜誌刊登啊，文星詩選我編的，我特別選你三首！」瘂弦明明是營隊指導老師，卻將學員吳晟說成是一起刊登文星雜誌的作者，這份心意讓吳晟到五十年後依然一字一句記得清清楚楚。
瘂弦看見農村青年吳晟身上獨特的光芒，他鼓勵吳晟整理詩作持續投稿。1972年，吳晟十三首系列詩作〈吾鄉印象〉在瘂弦編輯的《幼獅文藝》全文刊登，給年輕詩人莫大的鼓勵，自此創作不輟。
瘂弦讚賞吳晟鄉土詩裡誠摯的情感，是踩在土地流過血汗擲地有聲的作品，他認為吳晟開創了台灣詩的寫作新風景。瘂弦欣賞吳晟的詩作，但他和吳晟的政治立場完全不同，吳晟說，戒嚴時他幾次婉拒寫總統祝壽詩，瘂弦就不再提；解嚴後幾次政黨輪替，瘂弦跟他說慘了慘了，吳晟則回，不會啦，沒事啦。
《他還年輕》影片中，吳晟特地去到加拿大拜訪瘂弦，二人在雪地中話別的場景非常動人。這份亦師亦友的友誼到兩位詩人都已白頭還持續著。
返鄉教書
寫詩，不只讓吳晟認識了一輩子的師友瘂弦，還讓他成為國中老師，扎根在溪州土地中孕育開展。
吳晟從屏東農專畢業本來想去台北試試機會，在家鄉等車時遇到只教過吳晟一學期的國中老師，老師一眼就認出他來，因為吳晟曾拿詩集請老師指導。老師當時已經是溪州國中校長，問起吳晟的情況馬上邀他來教書。
成了鄉間老師的吳晟，是位怎樣的老師呢？
吳晟說了一段差點「誤人子弟」的往事。個性認真的吳老師曾帶升學班，剛開始他嚴格要求成績，卻讓某個學生壓力太大喪失信心不上學了。「當時我嚇死了，這樣會害了他一輩子！」吳晟回憶起來似乎還心驚膽跳：「我至少去學生家裡拜訪不下十次，剛開始小孩都不理我⋯⋯」
吳晟說：「我是會自我檢討的老師ㄋㄟ，想盡辦法溝通只差沒跪下，孩子終於答應跟我見面願意回來唸書。」當年不來上學的學生，現在是鄉民代表，跟老師吳晟一直有往來。
有些小孩不能逼太緊，需要給他空間，但有更多的小孩需要一點「看顧」。吳晟說，當時小孩功課落後最大的原因是晚上跟著阿公阿嬤看電視，從國一看到國三連續劇都還沒演完「實在真害！」那怎麼辦呢？他要求學生回家不能看電視，但哪管得到每個人家裡看電視的情況？
「我跟他們說我會去各個家裡抽檢！」吳老師顯然下定決心。不論晴雨寒暑，每天晚上吳晟騎著機車在巷弄間穿梭巡邏，他還會跟特別狡猾的學生諜對諜，要拐進某學生家裡的小巷之前，先把機車熄火，靜靜慢慢地滑到學生家門口，家中長輩知道吳老師會來巡視抽查，加減會督促小孩別看電視去寫功課。小孩對吳老師又愛又怕。
吳老師挽回學生還有另一段故事。當時溪州國中請吳晟開設寫詩班，先把優秀的孩子們找來寫詩，既達到文學的傳授也設法留住學生。有個小孩說下學期不想再來，還說溪州國中很爛。吳晟反問他說：「是我很爛嗎？」小孩說：「不是你，是學校很爛啦！」吳晟繼續問：「下學期還是我教寫詩噢，你要不要再來？」小孩果斷拒絕，跑去北斗國中就讀。
「好哇你這毋成囝， 我就看你出去後有多會讀冊！」吳晟很不甘心，想辦法調查那些去外地念書學生的成績，發現這小子成績一次比一次爛。
「 害矣害矣！」 吳晟看了心急，趕緊找小孩父親關心狀況，發現這小子把爸爸給的補習費都拿去看電影買書。這不就跟吳晟當年念課外書荒廢學業一樣？身為過來人，吳晟請他父親把小孩勸回來，孩子後來念了法文系。
「這孩子現在跟我感情不錯。」吳晟笑咪咪的：「有次法國邀請我去演講客座，他說可以跟我去，翻譯工作交給他！」他說：「 愛學生的方式有時也會錯，老師要以學生為主體來行動，要能調整反省，用對方法。」
家庭生活的智慧
吳晟決定回鄉執教，當時的女朋友現在的夫人莊芳華老師已在宜蘭教書，兩人的未來得商量。吳晟形容莊老師是高雄都會長大的文藝少女，不知鄉下生活的險惡，莊老師當時覺得哪裡生活都不錯，把決定權交給吳晟。
深知詳情的吳晟說：「農村生活很辛苦喔！」
文藝少女莊老師說：「農村生活很美好吧？」
結果莊老師嫁過來每天哭。「這就是文學騙人！」吳晟調皮地哈哈大笑。文學描寫農村清風徐徐稻浪波波、田間清悠散步、夕陽西下染紅天空⋯⋯其實農事很辛苦，吳晟家有三甲田，莊老師嫁到農村，除了自己的教職還要幫忙農務，光張羅二三十人要吃的點心就已經忙翻，煮好還得擔去田裡，是貨真價實的「重」擔。
婆媳的相處很需要智慧，莊老師嫁來到農村有許多生活習慣要適應，每次吳晟夫妻有所爭執，媽媽一定站在媳婦那邊斥責兒子：「你沒有看到芳華這麼辛苦嗎？」
吳晟說年輕時生活稍有放縱，有次喝酒晚歸，門一開，他就被等門許久的莊老師打了一拳踢了一腳。「我當下當然不服想要反抗，但她說：『我要去叫媽媽來！』」吳晟只好挨打讓夫人消氣。夫人加碼威脅：「我要跟媽媽說嗎？」做丈夫的趕緊求饒：「哀哀～不要不要啦⋯⋯」
吳晟搬演這段夫妻愛的互動精彩幽默，他要強調的是：「這時我就一定要『驚』，因為夫人是在執行媽媽的意志。」「媽媽信任她，去田裡工作都要媳婦載，有事兩人會一起罵我，但我就笑笑⋯⋯」吳晟略帶得意地說：「做兒子丈夫的我要懂得處理爭執，要刻意製造機會促成媽媽跟老婆成為聯合戰線，她們聯合起來罵我也是愛我啊～」
現在吳晟家裡三代同堂，相處加減會有摩擦，拿最基本的吃飯為例：誰要買菜？誰煮？誰洗碗？這些日常瑣事若沒有分配處理好，全家烏煙瘴氣。阿媽莊老師操持家務井井有條，她常說：「 這厝內若是無我喔會害啦！」吳晟就會附和，問小孫子：「今天的飯好不好吃啊？跟阿媽謝謝～」
得到孫子的感謝，阿媽大人比什麼都歡喜。
一碗一碗的白開水喝下去
一滴一滴鹹鹹的汗水
滴下來 滴在和母親一樣樸拙的泥土裡
不是果汁，不是可樂或西打
不是麵包，或是夾心三明治
不是閑散的郊遊，或是豪華的盛宴
一小鍋稀飯，和您親手做的
幾樣醃菜
烈日下，寒風中
坐在雜草圍繞的田埤上
母親啊 ，那便是您，每日每日
勞累的野餐
是不是伴著汗水的稀飯，特別香
是不是混著泥沙的醃菜，特別可口
母親啊，為什麼
你竟吃得這樣坦然
——吳晟〈野餐〉
兒女是他的驕傲
吳晟說他的寫作歷程中付出最多心力的兩個人，一位是太太莊芳華，另一位是女兒吳音寧（見《他還年輕》詩集）。吳晟文稿都請她先審查，卻常被嚴厲的女兒退稿，有時吳晟被女兒嫌到沮喪，音寧會留紙條鼓勵爸爸繼續寫。
吳音寧經歷2018年北農事件，離開總經理的職位，當時女兒常跟他說：「這又不會怎樣？」意思是：別太在意，我們好好過日。但做父親的十分不捨，忍著凝心鬱卒的沈重，著手撰寫《北農風雲：滿城盡是政治秀》報告書，耐心整理當時各類報導及議會質詢影片，期盼還原事實為歷史做見證，因為要搜尋資料他學會滑手機，常被當事人吳音寧斥責，叫父親「莫看莫插啦，去運動！」
音寧是大姐，會發號施令也非常照顧家裡老小，個性堅韌有見地；他由衷欣賞女兒音寧文學的涵養功力，更為她懷抱理想有所為有所不為的正直感到驕傲。
大兒子賢寧是醫生，從小聰明過目不忘。除了會讀書也愛繪畫，吳晟家中餐廳牆上掛著以賢寧素描老家風景為底再製作的薄木畫，畫風寫實細緻。「賢寧像媽媽多才多藝，但他行政能力不好，可能因為太聰明都跳躍思考。」吳晟笑說。
小兒子志寧國高中就立志要走音樂創作的路，老爸卻希望他去念森林系，期待他將來能在森林裡工作被大自然滋養。「我是個保守的老爸。」吳晟曾這樣說。
志寧堅持走自己的音樂路，父親的詩成為他創作養分，2008年他以父親的詩入歌，統籌發行《吳晟詩歌：甜蜜的負荷》，2014年紀念阿媽陳純百年冥誕，父子聯手推出《吳晟詩歌2：野餐》追思故人， 兩代藉著詩歌傳承交流。
志寧回鄉分擔種樹的工作，占掉許多他音樂創作的時間，「 我知道他辛苦，我也要把感謝說出來。」吳晟此時語調緩了下來，對兒子的付出有一絲疼惜。
面對世界
即使仍有些意見
但在庭院大樹下
閒看花開花謝草木生長
往往忘了爭辯
——吳晟詩〈晚年〉
寫詩，種樹要有知識
吳晟教寫詩特別強調知識的重要性，「沒有知識，文章就會感性氾濫亂亂寫，縱有熱情也是錯誤。」
比方有人看竹子開花讚嘆生之美好，卻不知道竹子開花就是要死了；豆科植物鳳凰木、阿勃勒壽命不會超過百年 ，不知緣由的人哀嘆著為樹木辦告別式，其實只是壽命已到或是棲地不良。
「沒有知識又做壞事更可怕！」吳晟說：「就算是工程綁標，有知識也會綁到對的樹，最多是傷害了金錢，但不會傷害環境。」早期台灣山林開發，或農業上山政策造成土石流，都是沒知識造成的惡果。
近十多年台灣為了發展經濟環境破壞的速度驚人，吳晟驚覺必須開始做環境保護，但如何有具體的行動？
「種樹是具體的策略。」詩人談到樹有說不完的話：「 我鼓勵大家種樹，但種什麼樹？怎麼種？都是知識。拿濁水溪來做起點，溪是水的意向，而樹跟水有相依的關係，再談樹跟氣候、碳排放量，延伸到大自然倫理的連結⋯⋯。」
「種樹可以含括所有自然議題並提出解方。」他說。種樹，是找回人與自然和諧共處，清晰可行的途徑。
他還年輕
在被樟樹圍繞的吳晟自家庭院聊天， 一坐過中午也不覺炎熱，人在樹下心性舒緩， 樹蔭下的輕風鳥鳴讓詩人眉頭舒展談笑風生， 此刻，詩人暫時放下繁雜萬端待推廣的工作，放下自然生態被嚴重破壞讓他滿心的憂懷。
樹，讓人尋得一方寧靜， 樹，讓我們知道「我雖已老，世界仍年輕。」
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：寫詩 種樹的行者──訪土地詩人吳晟
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
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接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
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