中華足協章程修訂案「理事會女性保留名額」被投票否決，立委：男性思維仍主導台灣體壇

中華民國足球協會（簡稱CTFA、中華足協）今（2022）年7月10日針對加入「性別平權」、「擴大參與」、「良善治理」、「民主深化」以及「金門馬祖加入足協」的章程修正案進行討論與投票。但未能達標三分之二同意門檻，未能順利通過修正。

針對中華足協投票結果，立法院女子運動外交促進會成員特別對「女性名額被投票否決一事」進行討論，表示將會跟體育署研商，如何制度化促使各體協理事會能達到任一性別不得低於三分之一的目標。

而原中華足協理事長邱義仁，也為近期章程修正案無法通過，以致自身政見未能達成負責，因此，在8月9日在理監事會具文提出辭呈。

中華足協章程修正案，1票之差未能通過

中華足協於今年7月10日辦理第13屆第4次臨時會員大會，針對加入「性別平權」、「擴大參與」、「良善治理」、「民主深化」以及「金門馬祖加入足協」的章程修正案進行討論並進行投票。

其中關於「性別平權」章程修正草案，中華足協曾說明，理事會女性保留名額、會員團體代表中之女性保留名額皆在女子足球發展日趨為國際所重視之際。而作為亞洲性別平權典範的台灣，在本次與國際足總的討論中，對於性別平權融入章程修正也成為了共識。

因此，中華足協指出，除了副理事長、理事與運動員理事部分，均於章程中明定三分之一的保障名額外，教練、裁判、球員工會與註冊系統用戶代表組成上，也設計了應至少一名女性代表的機制，以保障並擴大女性的參與，期待讓未來的會員大會中，參與討論的聲音能更平等與多元。

但遺憾的是，最終以13票不同意、25票同意，1票之差遺憾未能順利通過修正案；章程修正案為重要事項，草案須三分之二以上有效票同意。

立委：否決性別保障名額，顯示出男性思維仍主導台灣體壇

為保障台灣女子運動資源、政策與發聲權，立法院女子運動外交促進會發起人、民進黨立委林靜儀8月15日偕同該會榮譽顧問劉柏君、 美國在台協會官員、 外交部同仁，以及立法委員范雲、羅美玲、何志偉（男性保障名額）、湯蕙禎、劉世芳等人，在立法院舉行立法院女子運動外交促進會成立後的首次會議，並共同討論足協保障女性名額被投票否決一事。

立法院女子運動外交促進會於2022年4月8日所成立，發起人為民進黨立委林靜儀，榮譽顧問由社團法人台灣運動好事協會執行長劉柏君擔任。促進會目的為督促行政單位，妥善運用資源協助台灣女子運動，並期盼協助各個女子運動項目的參與者和推動夥伴，都有更好的能見度、獲得更廣泛的政策支持。

對於中華足協上個月否決包含性別保障名額的章程修正案，羅美玲認為，這對於許多關心足球與性別平權的朋友來說都是很大的挫折。也顯示出在台灣的運動界裡，仍然是男性思維佔據了主導。

《消除對婦女一切形式歧視公約》保障各體協理事會女性成員

為了用更明確制度保障女性發聲的權利，范雲舉出，像是立法委員、縣市議員都有婦女保障名額，公部門各委員會早已規範任一性別不得低於三分之一。且體育署也有把三分之一性別比例原則，放進對各體協相關的評鑑或考核指標裡，為的就是要讓有不同視野與生命經驗的多元族群，在討論與決策中能貢獻多元意見與觀點。

儘管有上述作為，但范雲表示，成效一直不彰，各體協理事會女性成員始終非常稀少，甚至沒有正式統計數字。因此，她提到，挪威足協早在1980年代末期，就在理事會中增設婦女保障席位，「臺灣也可以用早已簽署《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）且國內法化的條文來促成此事。」

《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）公約第4條第1款「暫行特別措施」：本條文內涵建議締約各國採取更多臨時性特別措施，例如積極行動、優越待遇或配額，來推動女性在各層面上的參與，以達到實質平等。

接下來，范雲表示將會跟體育署研商，如何制度化促使各體協理事會能達到任一性別不得低於三分之一的目標。

修改章程未果，邱義仁請辭中華足協理事長

中華足協表示，雖在反覆討論下已與FIFA取得共識完成章程修正草案，惟在近期兩次臨時會員大會中，仍遭遇部分會員的反對，致使未能完成所提出之政見。

中華足協理事長邱義仁表示深感遺憾，也認為這是自身能力不足，無法說服會員大會通過章程修正。因此，為建立起對競選政見負責之典範，邱義仁選擇在會員大會結束後的第一次理事會中正式提出辭呈。

邱義仁除了向理事會成員在其任內的協助與支持表示感謝之意。同時他也說，台灣足球的發展，制度的建立是關鍵，而負責任的態度更是應該要被強調，如果講了但做不到，那就必須要為做不到而負責，而這樣的想法雖然不一定能要求別人，但至少可以用以要求自己。

中華足協說，足球協會該是屬於所有台灣足球人的公共資產，「擴大參與」、「性別平權」、「良善治理」將是台灣足球現代化必要的基礎工程。期盼在不久的未來，能再次迎來章程修正的歷史時刻，讓教練、裁判、球員與足球愛好者能夠在會員大會中擁有屬於自己的代表。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺