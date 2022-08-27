黃小胖《喜劇媽媽桑幽默表達學》：為什麼同樣一個笑話，他講起來好好笑，你講起來卻不好笑？

文：黃小胖

為什麼同樣一個笑話，他講起來好好笑，你講起來卻不好笑？

我們來聊聊，脫口秀演員為何是「演員」。不只是為了冠上一個職業別，我想更多的是我們知道怎麼「詮釋」笑話。那代表的是我們的腦中完全理解這則笑話的邏輯，我們展現出這則笑話應該要有的情緒、肢體動作以及節奏。

想像成臨摹一幅畫，明明我完全照著大師的每個步驟，甚至努力地照著用色比例，卻還是畫不好。有可能是下筆的力道不足，也有可能是畫畫的順序不同，反正各種都差一點，結果就會全盤崩解。

如何培養個人魅力、觀點和幽默感？

在笑話之中，演員的情緒掌握、呼吸、帶領觀眾的意識，就是火候。

要說玄一點，也可以說是靈魂。尤其自編自導自演的站立喜劇就像原創畫作，當演員很懂這則笑話的靈魂時，不一定需要照著同樣的語氣節奏（同樣的畫畫順序）進行，但就是可以傳遞笑點。

一般人在重述一則笑話時，不會想到自己的長相、背景、說話語氣、情緒、呼吸、頓點，都會影響笑話的成功度；既然複製貼上的笑果有限，那我們需要了解的是技巧。我認為，站立喜劇演員有三大條件：個人魅力、觀點、幽默感。

在各種關於表達教育的演講教學以及培育脫口秀演員的歷程中，我深深感悟到對台灣人來說，「營造個人魅力」很難，「培養觀點」很辛苦，但「擁有幽默感」卻相對簡單。

怎麼說？ 看看我們全台灣的小編就知道了！ 幽默高手藏在民間，只要不讓他們露臉，他們可以藏在插圖與鍵盤後，輕鬆開啟幽默的炸彈開關。

為何會這樣？ 網路調查，台灣人的先天智商頗高，這絕對有幽默感的優勢。

另外，民主自由的風氣也帶給我們較為無拘的態度。但為何我們檯面上的幽默高手不多呢？ 關鍵就回到「個人魅力」與「個人觀點」。

也就是說，當「個人」被放在公眾注視下，就很難發揮。我們很在意別人的看法、他人的視線壓力，那就像是個緊箍咒，限縮我們原有的魅力與觀點，無法順利表達。

如果，我們已經逐漸成熟到不那麼在乎別人的看法，也已經開始營造「個人魅力」，那要怎麼培養個人觀點呢？

學會主觀思考，才能讓你被看見、被聽見

觀點其實是主觀的心情、態度、立場。想像一下，你是一名聽眾，坐在台下百般無聊，努力忍住想拿手機的欲望。講者滔滔不絕布達一般的資訊，此時的你是不是會不由自主地放空？ 但若是講者主觀一點，是不是會讓你更好奇一點？

主觀感受是一種聽覺的箭，不自覺就會射入你的耳朵，不想聽都難。

或許有些人會說，我超討厭主觀的人，我不想成為主觀、不顧他人感受的人。

在這邊先不提「主觀是好或壞」的議題，先提「成為一個講者，必須站在聽眾的立場，觀察自己怎麼樣才會聽得到講者的訊息」。

很遺憾的是，在社群媒體抓眼球的現代，觀眾喜歡「先」知道一個講者的觀點。他到底站在什麼立場說話？ 他的態度是什麼？ 然後被他的情緒所感染，導致不自覺打開耳朵、聽到心中，可能偶有不同的觀點，或甚至聽完覺得不喜歡，但「已經聽到了」。

完全客觀的科學數據，留下的是文字資料，而人類需要的其實是情感訊息。

在台灣，上台說話等於不帶情感，是一種人們根深蒂固對於「專業」的錯誤認知。卻沒發現，各行各業有不同的專業情緒：早餐店阿姨喊「帥哥美女」是他的熱情專業；嘻哈歌手點個頭代表打招呼，是他的態度專業；批發市場的老闆，標準配備是急促與俐落，他們才不打招呼呢！

一般人或許認為自己的舞台沒有那麼多元，最好像主播一樣不顯露情緒，面帶微笑、單純播報內容就好。但主播訓練有素的口條、清晰的聲音品質、背後帶有豐富的影像變化，這些強大的技巧與元素，都在幫助觀眾集中注意力。

可是，我們只是想模仿主播那樣的平板情緒，卻沒有意識到，主播每日處理上百條新聞，每條新聞點都富含不同的情感，因此更需要抽離、客觀，才能有條不紊——而這卻不是每個上台／表達／提案所需要的精神。

尤其極力掩飾緊張時，人們會將精神專注於「鎖定」情緒，於是變得更加木訥——當潛意識告訴自己，這種情況是「專業表現」時，其實你並沒有跟聽者產生連結。

請相信，富有觀點的說話不代表情緒化，卻會讓人類打開聽覺。觀點是一個溝通的起點，不是終點，總要有人先站在某一立場思考，另一方才能協助試想其他層面，溝通才能漸入佳境。

所以，觀點必須先行切入，但可以調整；信念與價值觀，才是觀點說話背後難以改變的東西。但一般人說話，並不會把信念或價值觀掛在嘴邊，說出「做一個善良的人」會令人頭皮發麻，但說出「你這樣×× 的行為很討厭」卻是我們最常出現的「有觀點的話」。

浮誇的語氣、偏頗的立場，都是方便人們聽到訊息的方法，而且很容易讓人笑出來。「這種人就是××」、「男生就是××」、「女生都很××」，別說這種語法常見在脫口秀演員的語彙中，若你身邊有人也是這樣說話，只要他不是衝著你，通常人們都會被逗樂。

書籍介紹

本文摘錄自《喜劇媽媽桑幽默表達學：克服心理關卡，不恐懼不糾結，讓內向者誕生勇氣的魅力指南》，大好書屋出版

作者：黃小胖

脫口秀教母黃小胖的幽默魅力養成班，開課啦！女生只能溫柔優雅、壓抑自我、悶不吭聲？總是一開口就緊張，不知如何表達訴求？心裡百般糾結，誤以為沒有選擇權、限制自己的可能，不敢要自己喜歡的，更不敢講自己討厭的⋯⋯縱橫脫口秀舞台大放光芒的黃小胖，教你甩開框架和包袱，勇敢展現魅力、自帶光芒！