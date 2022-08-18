中選會公告九合一大選倒數100天：首投族近77萬人；高雄、台北議員總席次減少，竹縣增加1席
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高雄、台北的議員總席次都有減少，而新竹縣則成為全台人口成長最多的縣市，本次選舉增加1席。
中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會今（18）日發布2022年地方公職人員選舉公告，主委李進勇說明，本次選舉共有9種地方公職人員選舉，將選出11023位地方公職人員。預估選舉人數將近1930萬人，其中首投族約有76萬人。將在11月26日舉行投票，當日也將同時舉行中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定公民權是否從20歲下修到18歲。
由於這兩年疫情影響以及人口變動等因素，各選區的席次也有所改變。像是高雄、台北的議員總席次都有減少，而新竹縣則成為全台人口成長最多的縣市，本次選舉增加1席。
1930萬人可投票，首投族76萬人
根據中選會統計，預估選舉人數將近1930萬人，首投族估算約有76萬8762人。
本屆九合一大選同時有9種公職人員選舉，中選會公告將選出1萬1023名公職人員。將從2022年8月29日起開放登記，至2022年9月2日止。中選會提醒直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年，請相關公職候選人正確填寫，並於登記時繳交。
6個直轄市將選出直轄市長、直轄市議員、里長、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表。另外13縣3市將選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長。
首次修憲複決交付公投
李進勇表示，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過。這是首次交付公投，呼籲年滿20歲的選民踴躍行使公民的權利。
另外，李進勇也說明，修憲公投因為只有一案，所以選票只有一張，採取「領、領、投」方式，選民進到投開票所，先領取公職人員的選舉票，再到緊鄰的桌子領公投票，之後一起拿到圈票處，把票投到不同票匭。
台北高雄席次「縮水」， 高雄少1席，北市少2席
另外今天中選會也公告了席次變化。受到少子化、因疫情2年未返國而遭除籍等因素，台灣人口數從2018年2358萬8932人減少至今年5月底的2319萬6178人，4年間少了將近40萬人。人口減少連帶影響地方政治版圖變化，首都台北本來在2014年時人口增加，議員席次也增加，但近年遷出人口比遷入人口多，加上2021年有5萬人因2年未返國而遭除籍，總人口數跌破250萬，不止市議會減少2席，副市長也將從3位變成2位。
高雄同樣也面臨人口減少的問題，2022年5月總人口數為272萬4134人，與2018年同期相比少了5萬189人。高雄第七選區（三民）、第八選區（前金、新興、苓雅）因人口減少，議員席次將各自減少1席。而高雄第四選區（左營楠梓）的左營區人口雖然減少約2000人，不過楠梓區內有仁武產業園區以及台積電將設廠等因素，逆勢增加5000多人，議席從8席變成9席。整體而言，高雄市議會總席次將減少1席，變成65席。
高市議會現有議員66席。高市選委會說明，增加部分，第4選區（左營、楠梓）本屆為8席、下屆將增為9席，第7選區（三民），8席減為7席，第8選區（前金、新興、苓雅）6席減至5席。
而在竹科產業支撐下，新竹縣市都是近年人口持續增加的縣市。新竹縣更是本次選舉全國唯一議會總席次有成長的縣市，第一選區（竹北）在竹科產業支撐下，吸引許多竹科員工、生技產業等族群購屋入住，2021年「淨遷入人口數」為4175人，在各行政區中奪冠。截止今年5月31日，竹北市較2018年同期成長2萬2688人，達20萬6702人，第一選區因此增加1席，新竹縣議會總席次則從36席增至37席。
另外桃園市也是人口正成長的縣市，2018年增加一席，今年則未有增加。另外台中市也在2018年增加2席，今年則未有增加。
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核稿編輯：翁世航
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
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BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
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