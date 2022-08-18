中選會公告九合一大選倒數100天：首投族近77萬人；高雄、台北議員總席次減少，竹縣增加1席

中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會今（18）日發布2022年地方公職人員選舉公告，主委李進勇說明，本次選舉共有9種地方公職人員選舉，將選出11023位地方公職人員。預估選舉人數將近1930萬人，其中首投族約有76萬人。將在11月26日舉行投票，當日也將同時舉行中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定公民權是否從20歲下修到18歲。

由於這兩年疫情影響以及人口變動等因素，各選區的席次也有所改變。像是高雄、台北的議員總席次都有減少，而新竹縣則成為全台人口成長最多的縣市，本次選舉增加1席。

1930萬人可投票，首投族76萬人

根據中選會統計，預估選舉人數將近1930萬人，首投族估算約有76萬8762人。

本屆九合一大選同時有9種公職人員選舉，中選會公告將選出1萬1023名公職人員。將從2022年8月29日起開放登記，至2022年9月2日止。中選會提醒直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年，請相關公職候選人正確填寫，並於登記時繳交。

6個直轄市將選出直轄市長、直轄市議員、里長、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表。另外13縣3市將選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長。

首次修憲複決交付公投

李進勇表示，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過。這是首次交付公投，呼籲年滿20歲的選民踴躍行使公民的權利。

另外，李進勇也說明，修憲公投因為只有一案，所以選票只有一張，採取「領、領、投」方式，選民進到投開票所，先領取公職人員的選舉票，再到緊鄰的桌子領公投票，之後一起拿到圈票處，把票投到不同票匭。

台北高雄席次「縮水」， 高雄少1席，北市少2席

另外今天中選會也公告了席次變化。受到少子化、因疫情2年未返國而遭除籍等因素，台灣人口數從2018年2358萬8932人減少至今年5月底的2319萬6178人，4年間少了將近40萬人。人口減少連帶影響地方政治版圖變化，首都台北本來在2014年時人口增加，議員席次也增加，但近年遷出人口比遷入人口多，加上2021年有5萬人因2年未返國而遭除籍，總人口數跌破250萬，不止市議會減少2席，副市長也將從3位變成2位。

高雄同樣也面臨人口減少的問題，2022年5月總人口數為272萬4134人，與2018年同期相比少了5萬189人。高雄第七選區（三民）、第八選區（前金、新興、苓雅）因人口減少，議員席次將各自減少1席。而高雄第四選區（左營楠梓）的左營區人口雖然減少約2000人，不過楠梓區內有仁武產業園區以及台積電將設廠等因素，逆勢增加5000多人，議席從8席變成9席。整體而言，高雄市議會總席次將減少1席，變成65席。

高市議會現有議員66席。高市選委會說明，增加部分，第4選區（左營、楠梓）本屆為8席、下屆將增為9席，第7選區（三民），8席減為7席，第8選區（前金、新興、苓雅）6席減至5席。

而在竹科產業支撐下，新竹縣市都是近年人口持續增加的縣市。新竹縣更是本次選舉全國唯一議會總席次有成長的縣市，第一選區（竹北）在竹科產業支撐下，吸引許多竹科員工、生技產業等族群購屋入住，2021年「淨遷入人口數」為4175人，在各行政區中奪冠。截止今年5月31日，竹北市較2018年同期成長2萬2688人，達20萬6702人，第一選區因此增加1席，新竹縣議會總席次則從36席增至37席。

另外桃園市也是人口正成長的縣市，2018年增加一席，今年則未有增加。另外台中市也在2018年增加2席，今年則未有增加。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航