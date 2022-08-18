交通延誤、登機廣播、公司公告，一次學會三大常見情境英文廣播用詞
我們想讓你知道的是
日常生活中常見的廣播，包括了職場中的辦公室公告、或是交通工具的車站或機場廣播、班機延誤廣播等。有時出門在外或是遇到需要翻譯廣播內容給外國朋友的狀況時，能夠理解英文版的廣播內容儼然成為一件相當實用的技能之一。
場景一：交通工具延誤
出門旅遊時，最怕遇到大眾交通工具誤點的突發狀況，偶爾可能會遇到需要換乘其他班次的場景。那相關英文單字有哪些呢？以下針對火車、飛機延誤的狀況提供幾個常用的詞彙，幫助你遇到類似狀況時可以沉著應對。
火車與班機延誤公告裡，廣播開頭都會先問候聆聽的對象，然後說出這次廣播的目的，例如：This is an announcement for +目的，或者會使用廣播相關的動詞，如announce（公佈）、 inform（通知）等單字。
這類廣播常見的關鍵字包括：dealy（延誤）、 cancel（取消）、change（改變）等行程變動會用的動詞。廣播最後會交代無法按照原定時間到達的原因是什麼，常會搭配due to, beacuse of等詞來帶出原因，以下為大家簡單整理常見的單字片語及情境範例：
常見的火車、飛機延誤廣播單字片語
- cancellation 取消班次
- platform 月台
- delay 延誤、誤點
- due to / because of 由於
- accouncement 廣播
- train service to 前往某目的地的火車
Train Cancellation （火車班次取消）
May I have your attention, please? We are sorry to announce that the 8:30 AM EUROSTAR service to London at platform 5 has been canceled. This is due to adverse weather. We apologize for any inconvenience this may cause you.
各位乘客請注意，很遺憾地通知大家，早上八點半於五號月台前往倫敦的EUROSTAR班次，由於氣候惡劣已取消，對於給您帶來的不便，我們深表歉意
Train Delay （火車次延誤）
We are sorry to inform you that services are being subjected to delay because of engineering work. Every effort is being made to restore services to normal as quickly as possible. Please listen for further announcements. We apologize for the inconvenience this may cause you.
很遺憾地通知您，由於工程工作，服務可能會延遲。我們正盡一切努力使服務盡快恢復正常。請收聽進一步的公告。對於給您帶來的不便，我們深表歉意。
Flight Delay （班機延誤）
This is an announcement for passengers on flight 232 to Boise. The flight has been delayed due to bad weather conditions. The flight crew has arrived at the gate, but the ground crew is still deicing the wings of the aircraft. Our new departure time is 10:50 AM.
這是飛往博伊西 232 航班的公告。由於天氣惡劣，航班已延誤。飛行機組人員已經到達登機口，但地勤人員仍在為飛機機翼除冰。我們新的起飛時間改為 10:50 AM。
場景二：機場登機廣播
大部分機場登機的廣播內容多為與登機門資訊（gate information）相關、班機啟程地（departure）與目的地（destination）的相關資訊，或者因故得臨時修改航班資訊的緊急公告。
常見的機場登機廣播單字與片語
- board（a plane）登機
- passenger 乘客
- economy class 經濟艙
- business class 商務艙
- first class 頭等艙
- gate 登機門
- boarding pass 登機證
- proceed to 前往
- fly / depart / leave from 從某地離開
- leave / bound for 以某地為目的地
Pre-boarding Announcement （預備登機公告）
Good afternoon ladies and gentlemen, can I have your attention, please. CI Flight 582 for New York is now boarding at gate G-3. Boarding is for business class and special passengers at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately ten minutes time. Thank you.
各位乘客午安，請注意航班CI 582飛往紐約的乘客請至登機門G-3開始準備登機，我們現在邀請商務艙與有需要特別協助的旅客開始登機。請將您的登機證與護照準備好。經濟艙旅客將於十分鐘後開始登機，謝謝！
Final Boarding Call （最後登機公告）
This is the final boarding call for passengers Erin and Fred Collins booked on flight 372 A to Kansas City. Please proceed to gate 3 immediately. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately five minutes time. I repeat. This is the final boarding call for Erin and Fred Collins. Thank you.
這是飛往堪薩斯城的 372 A 航班乘客 Erin 和 Fred Collins 的最後登機廣播。請立即前往 3 號登機口。起飛前的最後檢查已完成，機長將命令於五分鐘後關閉飛機的艙門。再此重複，這是飛往堪薩斯城的 372 A 航班乘客 Erin 和 Fred Collins 的最後登機廣播，謝謝。
場景三：公司重要事項廣播
許多公司會透過公司集會的時候，統一公告關於行政規劃、員工活動、人事異動等資訊，以下範例提供給大家參考：
公司內部公告裡常見的關鍵字跟片語
- employee 員工
- join the team 加入團隊
- welcome a new team member 歡迎新成員
- training program 訓練課程
- supervisor/manager 主管
- Marketing/Sales/IT/HR department 行銷/銷售/資訊/人事部門
- previous work experience 過往工作經驗
It is my pleasure to announce that Jane will be joining our team as a content marketing manager next Monday. Jane will work with the digital marketing department to work on driving new leads with excellent content and boosting SEO ranking. She has previously worked with Microsoft and Intel before joining our company.
我很榮幸要跟大家說Jane即將於下週一以內容行銷經理的身分加入我們。她會跟數位行銷部門一起合作，專注於透過優質內容增加新客戶數量與搜尋引擎排名。在她加入公司前，她曾任職於微軟跟英特爾。
I am pleased to announce that the company decided to provide a yearly training budget of 200 USD for every employee starting this August. If you plan to take any online courses or attend conferences that may improve your performance at work, you can send an application to your supervisor for approval. Please note the training budget will be transferred within a week after your application has been approved.
我很開心要跟大家說，從今年八月開始，公司將補助每位員工每年 200 美元的自我進修費用。如果你想自己報名線上課程或研討會，用來幫助自己在職場的表現，你可以向你的上級申請補助。請注意補助的費用會在申請通過後一週內核發。
廣播英文常見句型
以下幫大家重新複習以上介紹幾種廣播類型中常見的句型，以一般廣播常見的四種結構：開頭/公告事項/請求事項/結尾來為各位簡介：
開頭
- Good morning/afternoon/evening, everyone!
- Can I have your attention please?
- Glad to see everyone at the meeting today.
公告事項
- This is an announcement for Flight AS 123 bound for Berlin.
- We’d like to inform you that Train no. 4567 set for Paris will be delayed for 10 minutes.
- I just want you all to know that Sam will be our new CTO starting the third quarter of this year.
請求事項
- Passengers traveling to Berlin on Flight AS 123 please proceed to Gate 3 for boarding.
- We’d like to remind you to keep your mask on when entering the laboratory.
- We’d like to ask all employees to follow the latest work protocol for safety concerns.
結尾
- Thank you for your understanding/appreciation.
- We apologize for the inconvenience this may cause you.
- If you have any questions, please let me know.
今天的廣播英文介紹就到這邊先告一段落了，相信有了這篇詳細又實用的文章整理，以後遇到英文廣播大家一定都能得心應手的應付。掌握這些黃金句型，讓自己無論是面對班機延誤、公司各種廣播等不同類型的廣播時，都能精準理解判斷廣播中要傳達的內容。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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