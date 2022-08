交通延誤、登機廣播、公司公告，一次學會三大常見情境英文廣播用詞

場景一:交通工具延誤

出門旅遊時,最怕遇到大眾交通工具誤點的突發狀況,偶爾可能會遇到需要換乘其他班次的場景。那相關英文單字有哪些呢?以下針對火車、飛機延誤的狀況提供幾個常用的詞彙,幫助你遇到類似狀況時可以沉著應對。

火車與班機延誤公告裡,廣播開頭都會先問候聆聽的對象,然後說出這次廣播的目的,例如:This is an announcement for +目的,或者會使用廣播相關的動詞,如announce(公佈)、 inform(通知)等單字。

這類廣播常見的關鍵字包括:dealy(延誤)、 cancel(取消)、change(改變)等行程變動會用的動詞。廣播最後會交代無法按照原定時間到達的原因是什麼,常會搭配due to, beacuse of等詞來帶出原因,以下為大家簡單整理常見的單字片語及情境範例:

常見的火車、飛機延誤廣播單字片語

cancellation 取消班次

platform 月台

delay 延誤、誤點

due to / because of 由於

accouncement 廣播

train service to 前往某目的地的火車

Train Cancellation (火車班次取消)

May I have your attention, please? We are sorry to announce that the 8:30 AM EUROSTAR service to London at platform 5 has been canceled. This is due to adverse weather. We apologize for any inconvenience this may cause you. 各位乘客請注意,很遺憾地通知大家,早上八點半於五號月台前往倫敦的EUROSTAR班次,由於氣候惡劣已取消,對於給您帶來的不便,我們深表歉意

Train Delay (火車次延誤)

We are sorry to inform you that services are being subjected to delay because of engineering work. Every effort is being made to restore services to normal as quickly as possible. Please listen for further announcements. We apologize for the inconvenience this may cause you. 很遺憾地通知您,由於工程工作,服務可能會延遲。我們正盡一切努力使服務盡快恢復正常。請收聽進一步的公告。對於給您帶來的不便,我們深表歉意。

Flight Delay (班機延誤)

This is an announcement for passengers on flight 232 to Boise. The flight has been delayed due to bad weather conditions. The flight crew has arrived at the gate, but the ground crew is still deicing the wings of the aircraft. Our new departure time is 10:50 AM. 這是飛往博伊西 232 航班的公告。由於天氣惡劣,航班已延誤。飛行機組人員已經到達登機口,但地勤人員仍在為飛機機翼除冰。我們新的起飛時間改為 10:50 AM。

場景二:機場登機廣播

大部分機場登機的廣播內容多為與登機門資訊(gate information)相關、班機啟程地(departure)與目的地(destination)的相關資訊,或者因故得臨時修改航班資訊的緊急公告。

常見的機場登機廣播單字與片語

board(a plane)登機

passenger 乘客

economy class 經濟艙

business class 商務艙

first class 頭等艙

gate 登機門

boarding pass 登機證

proceed to 前往

fly / depart / leave from 從某地離開

leave / bound for 以某地為目的地

Pre-boarding Announcement (預備登機公告)

Good afternoon ladies and gentlemen, can I have your attention, please. CI Flight 582 for New York is now boarding at gate G-3. Boarding is for business class and special passengers at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately ten minutes time. Thank you. 各位乘客午安,請注意航班CI 582飛往紐約的乘客請至登機門G-3開始準備登機,我們現在邀請商務艙與有需要特別協助的旅客開始登機。請將您的登機證與護照準備好。經濟艙旅客將於十分鐘後開始登機,謝謝!

Final Boarding Call (最後登機公告)

This is the final boarding call for passengers Erin and Fred Collins booked on flight 372 A to Kansas City. Please proceed to gate 3 immediately. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately five minutes time. I repeat. This is the final boarding call for Erin and Fred Collins. Thank you. 這是飛往堪薩斯城的 372 A 航班乘客 Erin 和 Fred Collins 的最後登機廣播。請立即前往 3 號登機口。起飛前的最後檢查已完成,機長將命令於五分鐘後關閉飛機的艙門。再此重複,這是飛往堪薩斯城的 372 A 航班乘客 Erin 和 Fred Collins 的最後登機廣播,謝謝。

場景三:公司重要事項廣播

許多公司會透過公司集會的時候,統一公告關於行政規劃、員工活動、人事異動等資訊,以下範例提供給大家參考:

公司內部公告裡常見的關鍵字跟片語

employee 員工

join the team 加入團隊

welcome a new team member 歡迎新成員

training program 訓練課程

supervisor/manager 主管

Marketing/Sales/IT/HR department 行銷/銷售/資訊/人事部門

previous work experience 過往工作經驗

It is my pleasure to announce that Jane will be joining our team as a content marketing manager next Monday. Jane will work with the digital marketing department to work on driving new leads with excellent content and boosting SEO ranking. She has previously worked with Microsoft and Intel before joining our company. 我很榮幸要跟大家說Jane即將於下週一以內容行銷經理的身分加入我們。她會跟數位行銷部門一起合作,專注於透過優質內容增加新客戶數量與搜尋引擎排名。在她加入公司前,她曾任職於微軟跟英特爾。

I am pleased to announce that the company decided to provide a yearly training budget of 200 USD for every employee starting this August. If you plan to take any online courses or attend conferences that may improve your performance at work, you can send an application to your supervisor for approval. Please note the training budget will be transferred within a week after your application has been approved. 我很開心要跟大家說,從今年八月開始,公司將補助每位員工每年 200 美元的自我進修費用。如果你想自己報名線上課程或研討會,用來幫助自己在職場的表現,你可以向你的上級申請補助。請注意補助的費用會在申請通過後一週內核發。

廣播英文常見句型

以下幫大家重新複習以上介紹幾種廣播類型中常見的句型,以一般廣播常見的四種結構:開頭/公告事項/請求事項/結尾來為各位簡介:

開頭

Good morning/afternoon/evening, everyone!

Can I have your attention please?

Glad to see everyone at the meeting today.

公告事項

This is an announcement for Flight AS 123 bound for Berlin.

We’d like to inform you that Train no. 4567 set for Paris will be delayed for 10 minutes.

I just want you all to know that Sam will be our new CTO starting the third quarter of this year.

請求事項

Passengers traveling to Berlin on Flight AS 123 please proceed to Gate 3 for boarding.

We’d like to remind you to keep your mask on when entering the laboratory.

We’d like to ask all employees to follow the latest work protocol for safety concerns.

結尾

Thank you for your understanding/appreciation.

We apologize for the inconvenience this may cause you.

If you have any questions, please let me know.

今天的廣播英文介紹就到這邊先告一段落了,相信有了這篇詳細又實用的文章整理,以後遇到英文廣播大家一定都能得心應手的應付。掌握這些黃金句型,讓自己無論是面對班機延誤、公司各種廣播等不同類型的廣播時,都能精準理解判斷廣播中要傳達的內容。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航