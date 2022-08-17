本土增2萬4669例、33例死亡，指揮中心：快篩陽性需通報才能領保險金，北部疫情有升溫趨勢

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2萬4873例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4669例本土個案及204例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。

今日新增之本土病例，為1萬1199例男性、1萬3465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。發言人莊人祥表示，今日的病例數相較上週三增加了1004例（4.2％），以整週來看目前還是稍微持平。

指揮官王必勝說明，以這週來看，現在確診的數字還是持平，但有發現到北部已經開始在上升，未來預期從下週開始整體也會上升，北部可能上升會更多一點。

新增2例MIS-C個案都未接種疫苗，目前病況改善住在一般病房

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的33例死亡個案，年齡都在50多歲以上，幾乎都有慢性病史。兒少重症個案的部分新增2例MIS-C個案，2人都沒有接種過疫苗。1名1歲沒有慢性病史，7月29日確診過COVID-19，8月10日開始出現高燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐以及活力食慾下降，8月14日到急診檢查有結膜炎和喉嚨紅腫，診斷為MIS-C並安排住院。目前病況有改善，住在一般病房中。

另1名3歲男童沒有慢性病史，6月19日確診，8月11日開始有高燒、腹痛、紅眼、活力食慾下降等狀況，8月12日就醫時醫師就懷疑是MIS-C，轉介到急診安排住院檢查，發現有結膜炎、草莓舌跟喉嚨紅腫。目前男童病況改善，住在一般病房。

羅一鈞表示，MIS-C個案到今天累積共100例，其中62位是5歲以下、38位是6到12歲，只有19例打過1劑或以上的疫苗，其他81位都沒有接種過疫苗，因此，為了預防下一波疫情可能再造成更多染疫引起的重症跟MIS-C，羅一鈞呼籲家長要帶小朋友去接種疫苗。

莊人祥說明目前幼兒接種莫德納疫苗的狀況，6個月到4歲昨（16）日接種2328人次，累計接種3萬5909人次，接種覆蓋率在該年齡層是17.4％。昨日接種總人數有3萬3815人，覆蓋率第一劑92.2％、第二劑86.2％，追加劑71.8％。

快篩陽性需診斷通報確診，否則無法請領保險金

針對下一波即將到來的BA.5疫情，羅一鈞提醒民眾，如果民眾自行快篩陽性，目前還是適用經醫師診斷判定為確診，就可以通報和開藥的流程。

快篩陽性時，可以先到專網看全台各縣市提供遠距或實地診療就醫的院所名單，完成快篩陽性的預約和看診。只要在醫師的虛擬或是實際診間裡達成醫病共識，醫師就會完成確診通報程序，後續將收到自主回報疫調等等訊息。之所以要看診，主要是評估是否適合使用抗病毒藥物，有相關症狀也可以再開立一些症狀治療的藥物，後續便能領取或者使用免費送藥到府的服務。

Photo Credit:指揮中心

羅一鈞表示，如果在診間無法達成醫病共識，例如醫生覺得快篩結果很淡、不符合診斷條件，或者快篩執行的日期、時間有是否為本人的疑慮，可以安排後續PCR採檢確認。

羅一鈞提及，有民眾快篩陽性想要請領保險金，卻因為沒有經過「醫師確診」這個步驟完成通報程序，所以沒有在資料庫留下紀錄，就沒辦法提供診斷書或確診證明這些文件提供給保險公司。因此這一步還是很重要，快篩陽性之後要經過醫師診斷確診。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺