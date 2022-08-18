北京「反切香腸」製造台海新現狀，習近平再也不掩飾「急統」意圖
我們想讓你知道的是
如果說，過去外界對習的統一決心尚有疑慮的話，北京在時隔22年發布的第三份台灣問題白皮書告訴你，對這一點根本不用懷疑。問題只在於，什麼時候統一。
文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
裴洛西（Nancy Pelosi）訪台和中國圍台軍演已告一段落，兩者的後續效應將在國際關係和兩岸關係顯現。對北京而言，雖然未能阻止裴洛西訪台丟了面子，但隨後三天的圍台軍演不僅打破了過去兩岸在海峽中線的長期默契，解放軍的導彈也飛過台灣本島上空，軍艦進入台領海，製造了台海的新現狀。
一般認為，新現狀一旦形成，再要它退回從前幾乎不可能。
可以把北京借之製造的這種台海新現狀稱做中國版本的「切香腸」行為。北京動輒指責美國頻打台灣牌，不斷試探中國底線的行為為「切香腸」。之前有官方台灣研究專家建議，中國亦可學美國，反切香腸，讓台海形勢變得對中國有力。現在看來，北京聽近去了這個建議，這次軍演，以及採取的對台灣的經濟懲罰和其他措施，就是試圖改變現狀的「反切香腸」行為。
習近平要「急統」
事實上，習近平的野心比這大得多。他要的不但是一步步切香腸，壓縮台灣的生存空間，而是盡早統一台灣，有人稱之為「急統」。日前中國政府發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，就再也不掩飾這點。
此乃北京在時隔22年發布的第三份台灣問題白皮書。同前兩個白皮書的最大不同，就是北京從過去的著眼於防獨，到現在的著眼於促統。白皮書從歷史、中共的使命以及民族復興的必然要求三個層面，論述了中國為什麼必須統一台灣，如果說，過去外界對習的統一決心尚有疑慮的話，現在白皮書告訴你，對這一點根本不用懷疑。問題只在於，什麼時候統一。
之前北京規劃的政策目標是最晚在2049年，即中華人民共和國成立100年週年統一台灣，但習近平沒有耐心等到這一天，他的年齡可能也不允許。因此統一勢必會提前。包括美國的智庫、學者和五角大樓在內的多數專家和研究機構以及軍方人士認為，北京最有可能的統一時間是在2027年，統一方式是武力攻台。
不過，裴洛西訪台也讓一些學者認為，北京的武統時間可能還會提前到未來五年內，也就是習接下來的第三任期。原因一是北京越來越意識到，中國維持一中政策的成本太大，統一拖得越久，投入的成本會使中國越不堪重負；二是美國的變數，如果美國期中選舉民主黨失利，共和黨掌控的眾院極有可能效仿裴洛西，讓議長訪台，特別是拜登（Joe Biden）政府如果自覺總統大選也危險，更有可能在明後兩年不斷用台灣刺激中國，挑動北京神經，誘使習近平失去定力，屆時，台海戰爭很有可能在美中這種「刺激－反制」的互動模式中打響。
未來五年確實是一個危險期，尤其考慮美國對中國的經濟和科技圍堵更是如此。相信北京亦是體認到外部環境對它的日益險峻和台灣內部對它的日益拒止，所以白皮書雖然表示堅持和平統一的基本方針，「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」，但不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，而且明言針對的就是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，強調始終堅持做好以非和平方式及其他必要措施，應對外部勢力干涉和「台獨」重大事變的充分準備。
「和統」訊號是假象
在解放軍的圍台軍演後，外界原本預期北京解決台灣問題會轉向武統，白皮書主張和統基本方針不變的表述，讓很多觀察家特別是台灣的觀察家大感意外，認為北京的對台政策還是著眼於和統，今後會在兩岸融合上下功夫。這種解讀不能說錯，對任何一個政權來說，能夠和統當然不會輕言武統，不會輕易使用武力，不僅因為武統會死人，造成大面積的人道災難，而且武統勢必會引來國際社會的反對和制裁。和統能夠避免這些，而且使台灣得以回歸，這是何等合算的買賣。
然而，白皮書發出的和統訊號可能是一種假象，實際是「不得已情況下做出的非和平方式」即武統。重申和統只是北京在軍演後應對國際社會以及台灣的一種宣傳攻勢，讓外界不要形成一種中國只知炫耀武力，用武力脅迫台灣的好戰印象和定見。北京不希望國際社會尤其是西方在台灣問題上把自己和俄羅斯並列，好用武力來解決問題。
所以，用和統來回應國際社會對這次軍演的質疑，強調中國還是愛好和平的，但實際上，北京要真正釋出的訊息是以武促統，以武逼統，看不到這點將會是一個失誤。
「一國兩制」沒有市場
這是因為，北京非常清楚，它主張的和平統一、一國兩制在台灣根本不可能有市場，兩岸人心經過這次軍演只會愈來愈遠，不但台灣民眾對北京的統一說法嗤之以鼻，大陸民眾也不寄望於和統。倘若北京真像白皮書說的那樣追求和統，那新時代的統一事業就永遠不會實現。任何一個理性的人和理性的政府，都不會使力在這種虛無縹緲的、毫無成效的事情上，北京這樣宣示用中國古話說，只是明修棧道暗度陳倉，用和統來遮掩它實際要做的武統。
不妨做個假設，白皮書說，非和平方式將是中國不得已情況下做出的最後選擇，不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。那麼，就算是有外部勢力干預，倘若台灣民選政府——不管是民進黨還是國民黨當政，不宣佈台灣法理獨立，不和美國建交，不允許美軍駐台等，即沒有上面提到的這些所謂的重大事變發生，北京有什麼理由對台灣使用非和平方式，非和平方式不得，和統台灣又不接招，那它宣示的統一大業不就等於白說了嗎？
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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