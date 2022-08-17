蘇格蘭《生理用品免費法案》讓月經不再貧窮，還有哪些國家仍徵「月經稅」？

今（2022）年8月15日，《生理用品免費法案》在蘇格蘭正式上路。 《CNN》報導， 該項法案於2020年11月在蘇格蘭議會一致通過，包含棉條、衛生棉等用品都能夠在學校等公家機關索取。

這項法條不僅讓蘇格蘭成為全世界第一個全境免費提供月經用品的國家，也象徵著全球消除月經貧困運動的里程碑。

蘇格蘭創先例，要求公家機關免費提供生理用品

根據蘇格蘭政府聲明，在15日所通過的《生理用品免費法案》（Period Products [Free Provision] [Scotland] Act 2021），便旨在要求地方當局和教育提供者提供免費的經期用品。

該法案建立在2020年10月生效的《校園生理產品蘇格蘭條例》（ Period Products in Schools ［Scotland］ Regulations）的基礎上，規定 地方當局有責任確保這些產品能免費提供。

此外，在2022至2023年，蘇格蘭政府也預計對此投入340萬英鎊。

至於這項法案的緣起，根據《彭博社》14日的報導，這項法案最初由蘇格蘭工黨議員莫妮卡・藍儂（Monica Lennon）所提出。

對此，藍儂自豪地表示，這項法案對於倡導月經尊嚴（period dignity）的運動者來說，是一個重要里程碑，顯示了進步和大膽的政治選擇可以帶來不同。

致力於消除月經貧窮，蘇格蘭政府旨在讓經期用品容易取得

藍儂作為這項法律的最初倡議者，自2016年以來，便致力於消除月經貧窮（period poverty）。

根據《BBC》報導，所謂月經貧窮是指 低收入戶者買不起或無法獲得合適的經期產品。 對於一些低收入戶的女性來說，在月經週期平均持續約5天，而衛生棉條和衛生棉每月的費用卻可能高達8英鎊的情況下，這筆費用是難以負擔的。

在接受《TIME》採訪時藍儂便表示，在2016年針對這項議題進行研究時，她很震驚地發現蘇格蘭女性在經期間，會將衛生紙或抹布當作生理用品使用，更會因為買不起而曠課或曠職。藍儂補充，在某些案例中，家暴受害者通常更會被伴侶控制使用該產品。

因此，她試圖以一種「有尊嚴的方式」來解決這個議題，旨在讓生理用品像衛生紙一樣容易獲得。

蘇格蘭政府早在2017年便採取相關措施，至今已投入超過2700萬英鎊

除了這項法條之外，為了消除月經貧窮，其實蘇格蘭當局早就已經展開了許多措施。根據《CNN》報導，在 2018 年，蘇格蘭政府便宣布投入520萬英鎊，讓全國學校的學生將能夠免費獲得生理產品。

2019年，政府為了在圖書館和娛樂中心免費提供產品，又再撥款了400萬英鎊，而本次正式上路的 《生理用品免費法案》 ，便屬於這系列計畫的其中一環。根據蘇格蘭政府聲明， 自2017年以來，蘇格蘭政府已經為此投入了超過2700萬英鎊。

對此，蘇格蘭社會正義部長舒娜・羅比遜（Shona Robison）便表示，提供免費的生理產品是實現平等和尊嚴的根本，且旨在消除獲得這些產品時在財務上面的阻礙。

羅比遜強調，自2018年以來，蘇格蘭便採取了開創性的行動，為所有學校、學院和大學的學生提供免費生理產品。她強調，「我們為成為世界上第1個採取這種行動的地區而感到自豪。」

蘇格蘭創免費供應先例，還有哪些國家的經期用品免稅減稅？

根據《BBC》報導，由於 歐盟法律將經期產品視為非必需品，因此自2001年以來，歐盟便將生理產品視為非必需品，要求成員國對其徵收5％的增值稅（VAT）； 然而在英國退出歐盟後，2021年1月英國便取消了衛生棉條稅（tampon tax）。

此外，其他國家也已經降低或取消向生理用品徵稅。包括美國的12個州，以及加拿大、澳洲、印度、哥倫比亞、馬來西亞等國。

不過，根據《TIME》報導，俄烏戰爭所帶來的經濟通膨，以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間所帶來的供應鏈問題，使得大家對於免費生理用品的需求已經提升。

報導指出，英國慈善機構「Freedom4Girls」的創始人蒂娜・萊斯利（Tina Leslie）便表示，該組織每年向食物銀行發送數千種的免費經期產品，但該組織發現，人們對這些產品的需求增加了23％。

英國慈善機構「Bloody Good Period」也表示，今年5到6月份對免費經期商品的需求，相較去（2021）年同期也增加了150％。

對此，藍儂認為，因此在如此困難的經濟時期，政府的行動才變得更加必要。

她強調，追隨蘇格蘭的腳步並不需要付出昂貴的代價，蘇格蘭當地城鎮在法律頒布前就嘗試了免費生理用品，並發現這是個受歡迎的和低成本的措施。

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核稿編輯：羅元祺