中共圍台「志不在台」：裴洛西訪台後的台海局勢，更接近823砲戰翻版
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裴洛西訪台效應還在繼續發酵，在一個近乎冷戰的氣氛中，第四次台海危機正在靜靜地呈現出來，緩慢但是深刻地改變著西太平洋的地緣政治。
文：凱波（中國政治評論人）
裴洛西（Nancy Pelosi）訪台效應還在繼續發酵，在一個近乎冷戰的氣氛中，第四次台海危機正在靜靜地呈現出來，緩慢但是深刻地改變著西太平洋的地緣政治。
這種氣氛和改變，從導彈試射環節看來，固然與上一次台海危機的劇本相似，但是少了大規模登陸演習之後，第四次台海危機似乎更接近第二次，也就是1958年823金門砲戰的情形。
那次行動，拋開兩岸的具體策略和應對不談，在冷戰史的意義上可謂深遠，卻為普通民眾所不察：一方面金門兩岸砲戰和對峙如錨一般，將兩岸正式帶入全球冷戰的敵對關係，直到1979年。
另一方面，卻是毛澤東趁蘇聯赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）訪華離開之際展開行動，且未與正忙與美國緩和的赫魯雪夫知會，卻給國際社會留下「炮擊金門得到蘇聯背書」的印象，不僅破壞了中蘇互信，毛也從此進一步為所欲為，包括向亞非拉輸出革命與蘇聯競爭國際共運領導權，然後犯下連續錯誤。
823砲戰作為兩岸政權的對抗前沿，因此堪稱中蘇分裂和毛主義冒險的雙重起點，也是全球冷戰史當中的一個重要節點。
中國版「門羅主義」
與此對比，當下的危機態勢更像823砲戰的重演：與毛當年志不在金門、而在爭奪國際領導權類似，習此番特別軍事行動，也是志不在台，而在中美關係。在不考慮國際社會對烏克蘭戰爭反應的情形下，北京幾乎按照與俄羅斯協同一般的劇本，利用裴洛西訪台時機的國內民族主義高漲，對台採取圍而不打的「特別軍事行動」，既向美展示了隨時可能封鎖台灣的能力，又避開與美的直接對抗，企圖獲得與美共治全球的G2地位。
這就是中國版的門羅主義。在最近一次習拜電話峰會的新聞稿中，北京明確表明了這一企圖。7月28日峰會當晚的新華社通稿，否認了中美間的戰略競爭關係，反而強調，「面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用……這是中美兩個大國職責所在。」
若再考量稍早中國外交部宣佈台灣海峽為內海、對台封鎖演習當天公示其南海「九段線」向台灣以東海域延伸的「十段線」，那麼，這個中國版門羅主義的指向與這幾天圍島行動便高度吻合，意在宣示其霸權範圍，即強制性的統一或者強制性推行「一國兩制」的可行性，以此取代一個「中國原則」下對台海兩岸現狀的承認，也就是冷戰背景下美國治下的和平原則（Pax Americana）。
這當然是對現有國際秩序甚至「一個中國」原則的破壞，所擾動的不止是台灣的民主與民生，而是冷戰以及冷戰後的和平與亞太秩序。所謂茲事體大。然而時代變了，在烏克蘭戰爭之後一切都已經改變，如此中國版門羅主義斷難得到包括美國在內的國際社會的承認。
或許因此，當台灣本土民眾不覺得有什麼直接威脅、馬照跑舞照跳的政治氣氛，與中國的民族主義狂熱形成鮮明對照，卻形同宣佈不設防一般，很容易得到國際社會的同情和保護，也正在將台灣變成未來中國與亞太諸國形成新冷戰對峙的新前沿。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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