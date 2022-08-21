中共圍台「志不在台」：裴洛西訪台後的台海局勢，更接近823砲戰翻版

文：凱波（中國政治評論人）

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台效應還在繼續發酵，在一個近乎冷戰的氣氛中，第四次台海危機正在靜靜地呈現出來，緩慢但是深刻地改變著西太平洋的地緣政治。

這種氣氛和改變，從導彈試射環節看來，固然與上一次台海危機的劇本相似，但是少了大規模登陸演習之後，第四次台海危機似乎更接近第二次，也就是1958年823金門砲戰的情形。

那次行動，拋開兩岸的具體策略和應對不談，在冷戰史的意義上可謂深遠，卻為普通民眾所不察：一方面金門兩岸砲戰和對峙如錨一般，將兩岸正式帶入全球冷戰的敵對關係，直到1979年。

另一方面，卻是毛澤東趁蘇聯赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）訪華離開之際展開行動，且未與正忙與美國緩和的赫魯雪夫知會，卻給國際社會留下「炮擊金門得到蘇聯背書」的印象，不僅破壞了中蘇互信，毛也從此進一步為所欲為，包括向亞非拉輸出革命與蘇聯競爭國際共運領導權，然後犯下連續錯誤。

823砲戰作為兩岸政權的對抗前沿，因此堪稱中蘇分裂和毛主義冒險的雙重起點，也是全球冷戰史當中的一個重要節點。

中國版「門羅主義」

與此對比，當下的危機態勢更像823砲戰的重演：與毛當年志不在金門、而在爭奪國際領導權類似，習此番特別軍事行動，也是志不在台，而在中美關係。在不考慮國際社會對烏克蘭戰爭反應的情形下，北京幾乎按照與俄羅斯協同一般的劇本，利用裴洛西訪台時機的國內民族主義高漲，對台採取圍而不打的「特別軍事行動」，既向美展示了隨時可能封鎖台灣的能力，又避開與美的直接對抗，企圖獲得與美共治全球的G2地位。

這就是中國版的門羅主義。在最近一次習拜電話峰會的新聞稿中，北京明確表明了這一企圖。7月28日峰會當晚的新華社通稿，否認了中美間的戰略競爭關係，反而強調，「面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用……這是中美兩個大國職責所在。」

若再考量稍早中國外交部宣佈台灣海峽為內海、對台封鎖演習當天公示其南海「九段線」向台灣以東海域延伸的「十段線」，那麼，這個中國版門羅主義的指向與這幾天圍島行動便高度吻合，意在宣示其霸權範圍，即強制性的統一或者強制性推行「一國兩制」的可行性，以此取代一個「中國原則」下對台海兩岸現狀的承認，也就是冷戰背景下美國治下的和平原則（Pax Americana）。

這當然是對現有國際秩序甚至「一個中國」原則的破壞，所擾動的不止是台灣的民主與民生，而是冷戰以及冷戰後的和平與亞太秩序。所謂茲事體大。然而時代變了，在烏克蘭戰爭之後一切都已經改變，如此中國版門羅主義斷難得到包括美國在內的國際社會的承認。

或許因此，當台灣本土民眾不覺得有什麼直接威脅、馬照跑舞照跳的政治氣氛，與中國的民族主義狂熱形成鮮明對照，卻形同宣佈不設防一般，很容易得到國際社會的同情和保護，也正在將台灣變成未來中國與亞太諸國形成新冷戰對峙的新前沿。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航