英文自我介紹常被疏忽的NG細節，這樣的說法哪裡有問題？

NG英文自我介紹範例：

Hi! I’m Elvin. I’m the new PR and we will work together on the XYZ project over the next few weeks. I worked at ABC Company for one year before I quitted. I don’t like the toxic environment there and I don’t like my manager who sometimes judges an employee based on his or her sex. So, I made the decision to leave the company. Outside of work, I enjoy swimming. Ever since my wife passed away from cancer, I found swimming the best way to relieve stress and cheer up. Anyway, it’s a pleasure to meet you. I am excited to be part of the team.

嗨！我是Elvin。我是新來的PR，接下來的幾週我們會合作XYZ計畫。我之前在ABC公司工作了一年。我不喜歡前公司嚴苛的工作環境，也不喜歡我的經理，因為他有時會根據性別來評斷員工的表現。因此，我做了離職的決定。 工作之餘，我喜歡游泳。自從我太太因癌症去世後，我發現游泳是抒壓和打起精神的最佳辦法。總而言之，非常高興認識你。我很興奮能夠成為團隊的一員！

看出哪裡NG了嗎？接下來將針對這篇NG的英文自我介紹做修改，一起來看看如何完善這篇自我介紹吧！

一、介紹職稱時，「我是PR」的英文是「I’m PR.」嗎?

在工作上的自我介紹總是需要提到自己隸屬哪個部門、職位。雖然我們中文常常說「我是PR 」、「我是HR」，但英文絕對不可說「I’m PR / HR.」。 PR （Public Relations，公關） 及HR （Human Resource，人資）指的是「工作本身」或者是「部門單位」，指的都是「事物」，並不是指「人」。

若想表達「我是 PR」，有兩種說法：

1. 說出部門：使用介係詞 in （+ 部門）

I work in PR (department). 我在公關部門工作。

2. 說出職位：使用 I’m… 或者是 I work as a… 的句型。

I’m an PR manager/ assistant. 我是公關經理／助理。

I work as an PR agent / specialist. 我是公關經紀人／專員。

二、「leave the company」此說法要小心用！

「leave the company」意思是「離職」，而不是「下班」！「下班」的英文是「leave the office」，一字之差，意思卻是天差地遠。

舉例：

I’ll call you as soon as I leave the office.

我下班後會馬上打給你。

I’ll call you as soon as I leave the company.

我離職後會馬上打給你。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

三、不確定性別， he or she/ his or her之外還可以怎麼說？

英文裡的代名詞會因為對象的性別不同，而有不同的說法，因此當我們想稱呼一個同時有男有女的族群時，經常使用he or she來表達這個概念，但其實不需要想的那麼複雜，以上面NG自我介紹為例：

I don’t like my manager who sometimes judges an employee based on his or her sex.

這句話其實文法並無錯誤，只是稍嫌冗長，可以用兩步驟改善：

1. 將單數改為複數

I don’t like my manager who sometimes judges employees based on their sex. 我不喜歡我的經理，因為他有時會根據員工的性別評斷他們的表現。

2. 確定代名詞their有存在的必要

I don’t like my manager who sometimes judges employees based on sex. 我不喜歡我的經理，因為他有時會根據性別評斷員工的表現。

（刪除 their 後，連中文都更精簡了！）

四、表達「將要做」時，「will + V」、「be going to + V」、「will be + Ving」差別是？

1. will + V：當下做的決定，即將去做的事。

I will ride a bike tomorrow.

我明天要騎腳踏車。

→ 說話的當下才決定明天要騎腳踏車，且不確定明天何時會騎。

2. be going to + V：早就計畫好，未來會做的事。

I am going to ride a bike.

我明天要騎腳踏車。

→ 說話之前就已經決定好明天要騎腳踏車，時間也已經決定好。

3. will be Ving：未來「某段時間」進行的事，常於談話中使用。

I will be riding a bike at 4 p.m. tomorrow.

明天下午四點時，我會在騎腳踏車。

→ 指出明確的時間，以及明天將會進行騎腳踏車這件事。

以上三者都是未來式，在英文口語中不太會特別區分，非母語人士可能也聽不太出差別。然而，三者表達的意思其實不太相同，若能區分，也許能驚豔母語人士！以文中Elvin說的話為例：

We will work together on the XYZ project over the next few weeks.

聽起來可能帶有不確定性，改成使用will be + Ving的形式能避免此誤會，還能增加口說的道地感：

We will be working together on the XYZ project over the next few weeks.

五、說完一段話，記得禮貌做結尾。

不管在什麼情況和場合，說完一段話都要記得禮貌地做個結尾。像是作完簡報後，我們會說「Thank you (for your attention).」，書信的最後，我們會說「Sincerely / Regards.」。

同樣地，在聊天時，特別是在與初次見面的人聊天、自我介紹的場合，以「Nice to meet you. / It’s my pleasure to meet you.」做結尾，能夠更加讓對方感覺到說話者的親切有禮喔。

本文經CLN 商用英文專欄授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航