英文自我介紹常被疏忽的NG細節，這樣的說法哪裡有問題？
我們想讓你知道的是
職場上難免會需要認識新同事，或是和不熟的同事寒暄（Small Talk）幾句，一個簡單輕鬆的自我介紹，往往是開啟話題的好方法。這篇文章將透過一個超NG的英文自我介紹範例，教你如何一步步優化成一篇質感滿分的英文自我介紹。
NG英文自我介紹範例：
Hi! I’m Elvin. I’m the new PR and we will work together on the XYZ project over the next few weeks. I worked at ABC Company for one year before I quitted. I don’t like the toxic environment there and I don’t like my manager who sometimes judges an employee based on his or her sex. So, I made the decision to leave the company.
Outside of work, I enjoy swimming. Ever since my wife passed away from cancer, I found swimming the best way to relieve stress and cheer up. Anyway, it’s a pleasure to meet you. I am excited to be part of the team.
嗨！我是Elvin。我是新來的PR，接下來的幾週我們會合作XYZ計畫。我之前在ABC公司工作了一年。我不喜歡前公司嚴苛的工作環境，也不喜歡我的經理，因為他有時會根據性別來評斷員工的表現。因此，我做了離職的決定。
工作之餘，我喜歡游泳。自從我太太因癌症去世後，我發現游泳是抒壓和打起精神的最佳辦法。總而言之，非常高興認識你。我很興奮能夠成為團隊的一員！
看出哪裡NG了嗎？接下來將針對這篇NG的英文自我介紹做修改，一起來看看如何完善這篇自我介紹吧！
一、介紹職稱時，「我是PR」的英文是「I’m PR.」嗎?
在工作上的自我介紹總是需要提到自己隸屬哪個部門、職位。雖然我們中文常常說「我是PR 」、「我是HR」，但英文絕對不可說「I’m PR / HR.」。 PR （Public Relations，公關） 及HR （Human Resource，人資）指的是「工作本身」或者是「部門單位」，指的都是「事物」，並不是指「人」。
若想表達「我是 PR」，有兩種說法：
1. 說出部門：使用介係詞 in （+ 部門）
I work in PR (department).
我在公關部門工作。
2. 說出職位：使用 I’m… 或者是 I work as a… 的句型。
I’m an PR manager/ assistant.
我是公關經理／助理。
I work as an PR agent / specialist.
我是公關經紀人／專員。
二、「leave the company」此說法要小心用！
「leave the company」意思是「離職」，而不是「下班」！「下班」的英文是「leave the office」，一字之差，意思卻是天差地遠。
舉例：
I’ll call you as soon as I leave the office.
我下班後會馬上打給你。
I’ll call you as soon as I leave the company.
我離職後會馬上打給你。
三、不確定性別， he or she/ his or her之外還可以怎麼說？
英文裡的代名詞會因為對象的性別不同，而有不同的說法，因此當我們想稱呼一個同時有男有女的族群時，經常使用he or she來表達這個概念，但其實不需要想的那麼複雜，以上面NG自我介紹為例：
I don’t like my manager who sometimes judges an employee based on his or her sex.
這句話其實文法並無錯誤，只是稍嫌冗長，可以用兩步驟改善：
1. 將單數改為複數
I don’t like my manager who sometimes judges employees based on their sex.
我不喜歡我的經理，因為他有時會根據員工的性別評斷他們的表現。
2. 確定代名詞their有存在的必要
I don’t like my manager who sometimes judges employees based on sex.
我不喜歡我的經理，因為他有時會根據性別評斷員工的表現。
（刪除 their 後，連中文都更精簡了！）
四、表達「將要做」時，「will + V」、「be going to + V」、「will be + Ving」差別是？
1. will + V：當下做的決定，即將去做的事。
I will ride a bike tomorrow.
我明天要騎腳踏車。
→ 說話的當下才決定明天要騎腳踏車，且不確定明天何時會騎。
2. be going to + V：早就計畫好，未來會做的事。
I am going to ride a bike.
我明天要騎腳踏車。
→ 說話之前就已經決定好明天要騎腳踏車，時間也已經決定好。
3. will be Ving：未來「某段時間」進行的事，常於談話中使用。
I will be riding a bike at 4 p.m. tomorrow.
明天下午四點時，我會在騎腳踏車。
→ 指出明確的時間，以及明天將會進行騎腳踏車這件事。
以上三者都是未來式，在英文口語中不太會特別區分，非母語人士可能也聽不太出差別。然而，三者表達的意思其實不太相同，若能區分，也許能驚豔母語人士！以文中Elvin說的話為例：
We will work together on the XYZ project over the next few weeks.
聽起來可能帶有不確定性，改成使用will be + Ving的形式能避免此誤會，還能增加口說的道地感：
We will be working together on the XYZ project over the next few weeks.
五、說完一段話，記得禮貌做結尾。
不管在什麼情況和場合，說完一段話都要記得禮貌地做個結尾。像是作完簡報後，我們會說「Thank you (for your attention).」，書信的最後，我們會說「Sincerely / Regards.」。
同樣地，在聊天時，特別是在與初次見面的人聊天、自我介紹的場合，以「Nice to meet you. / It’s my pleasure to meet you.」做結尾，能夠更加讓對方感覺到說話者的親切有禮喔。
本文經CLN 商用英文專欄授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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