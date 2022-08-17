台積電3奈米9月如期量產，將在2023年貢獻營收；勁敵三星分身乏術，手機、半導體和記憶體陷停滯衰退
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台積電3奈米製程仍如期量產，將在2022年9月量產且良率良好，又在高效能運算（HPC）市場快速發展下，預計3奈米產品於2023年貢獻營收，業內人士強調未來誰和台積電合作，誰就可以利用先進製程取得市場領先。
事實證明，誰和全球晶圓代工龍頭——台積電（TSMC）合作，誰就可以佔據市場。近日台積電宣布3奈米（N3）時程不變，將在2023年貢獻營收，此外3奈米（N3N）研發成果亦優於預期，對照最大勁敵三星（Samsung）卻不斷手機、晶圓代工和記憶體市佔率上屢傳壞消息。
台積電3奈米時程不變，將在2023年貢獻營收
台積電3奈米製程仍如期量產。日前，台積電總裁魏哲家在法說會上表示，2022年9月量產且良率良好，又在高效能運算（HPC）市場快速發展下，預計3奈米產品於2023年貢獻營收。
此外，台積電宣布，優化3奈米研發成果也優於預期，無論是效能、功耗和良率上有相當好成果。據台積電表示，未來將進一步出貨於5G手機、設備等產品，而蘋果、英特爾是主要客戶。
HPC重要零組件功率半導體（Power Device）前景也相當光明。據工研院研究指出，隨新型的寬能隙材料製程成熟，至2023年全球市場將成長為新台幣4818億元，隨著5G技術改善不排除市場將再擴大。
目前台灣功率晶片製造商偏重在DC/DC領域（轉換電壓的裝置），主要產品包含線性隱壓器、PWMIC（電源管理IC）和功率MOSEFT（金屬氧化物半導體場效電晶體），而IoT應用需求擴大後，將產生更多不同的應用。此些基礎下，台積電仍在未來產業上佔有相當優勢。
台積電專注技術，品牌廠最好的夥伴
台積電在5G手機、設備市場已經是領導者。據工研院統計，疫情前不論單純代工晶片的業者，全球廠商以營收排名是：英特爾（Intel）、三星、台積電、SK海力士、美光（Micron）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、德州儀器（TI）、輝達（Nvidia）、意法半導體（ST）、索尼（Sony）、英飛凌（Infineon）等。
超豐半導體工程師Tony受訪時表示，前3名是英特爾、三星和台積電，他們在半導體領域是勁敵，但不同的是台積電除了具有「勁敵」身份外，同時是品牌廠商最好的「夥伴」，例如台積電和美光的合作。
而英特爾和三星是IDM模式，也就是一個公司從半導體設計、製造到銷售全部包辦，簡言之就是完整的產業「垂直整合」；台積電則是Fabless模式，這是專注半導體內部設計，則把IC製造過程剝離出去的商業型態，追求更進步的半導體製造工藝，在此前提下，能夠有效地降低設計和銷售的成本。
意味著英特爾、三星下游因景氣不佳，正為半導體銷售苦惱，同時台積電正將所有資源挹注研發新一代製程。
Tony說台積電的策略也相當明顯就是廣交善緣。例如：台積電在2020年CES會展上，宣布和無線通訊領導商博通（同為Fabless模式）合作，推進了系統單晶片支援先進高效能系統的重要階段，如今已開花結果佔據重要的HPC市場。
前有懸崖，後有猛虎：三星在手機、晶圓代工和記憶體衰退
台積電技術、市占皆有突破，但是對照勁敵三星，左手正和英特爾競爭品牌筆電市場，右手面臨蘋果爭訟，同時迎戰iPhone蠶食手機市場，此外還得應對中國品牌業者的追趕。在如此分身乏術下，他們當時預計10年投入1157億美元改善晶圓製造，和衝刺非記憶體半導體的代工業務。
相形之下，台積電今年資本支出就達到440億美元，簡直是小巫見大巫。
除了晶圓代工研發金額不足而落後外，其擅長的記憶體市場也發生變化。記憶體大廠美光，正透過台積電的先進技術開發出前瞻性產品，例如美光鎖定3D Xpoint，這是一種非揮發性記憶體和主流的NAND Flash相比，其讀寫速度相差上千倍。
這幾年，美光透過台、日兩地產線分工合作發揮奇效，台灣負責生產生產高效能運算的16Gb DDR4記憶體，營運重心移到了資料中心，逐步透過台積電協助擴大DRAM市占率，而台灣也成為美光研發和生產重鎮。
Tony直言三星正從品牌市場、晶圓代工以及強項DRAM顯露敗象，這都顯示誰和台積電合作誰就可以利用先進製程取得市場領先。
去（2021）年台積電董事長說：「美光記憶體現在技術已經領先全球，生產也在台灣，我要提醒，大家不要忘記同業合作的可能性。」這意味著，三星正面臨近年來最大經營危機，這也能理解為何麼三星集團副會長服刑7個月之後，韓國政府為其「開後門」，突然假釋出獄最重要的原因。
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核稿編輯：翁世航
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
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BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
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註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商