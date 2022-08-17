台積電3奈米9月如期量產，將在2023年貢獻營收；勁敵三星分身乏術，手機、半導體和記憶體陷停滯衰退

事實證明，誰和全球晶圓代工龍頭——台積電（TSMC）合作，誰就可以佔據市場。近日台積電宣布3奈米（N3）時程不變，將在2023年貢獻營收，此外3奈米（N3N）研發成果亦優於預期，對照最大勁敵三星（Samsung）卻不斷手機、晶圓代工和記憶體市佔率上屢傳壞消息。

台積電3奈米時程不變，將在2023年貢獻營收

台積電3奈米製程仍如期量產。日前，台積電總裁魏哲家在法說會上表示，2022年9月量產且良率良好，又在高效能運算（HPC）市場快速發展下，預計3奈米產品於2023年貢獻營收。

此外，台積電宣布，優化3奈米研發成果也優於預期，無論是效能、功耗和良率上有相當好成果。據台積電表示，未來將進一步出貨於5G手機、設備等產品，而蘋果、英特爾是主要客戶。

HPC重要零組件功率半導體（Power Device）前景也相當光明。據工研院研究指出，隨新型的寬能隙材料製程成熟，至2023年全球市場將成長為新台幣4818億元，隨著5G技術改善不排除市場將再擴大。

目前台灣功率晶片製造商偏重在DC/DC領域（轉換電壓的裝置），主要產品包含線性隱壓器、PWMIC（電源管理IC）和功率MOSEFT（金屬氧化物半導體場效電晶體），而IoT應用需求擴大後，將產生更多不同的應用。此些基礎下，台積電仍在未來產業上佔有相當優勢。

台積電專注技術，品牌廠最好的夥伴

台積電在5G手機、設備市場已經是領導者。據工研院統計，疫情前不論單純代工晶片的業者，全球廠商以營收排名是：英特爾（Intel）、三星、台積電、SK海力士、美光（Micron）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、德州儀器（TI）、輝達（Nvidia）、意法半導體（ST）、索尼（Sony）、英飛凌（Infineon）等。

超豐半導體工程師Tony受訪時表示，前3名是英特爾、三星和台積電，他們在半導體領域是勁敵，但不同的是台積電除了具有「勁敵」身份外，同時是品牌廠商最好的「夥伴」，例如台積電和美光的合作。

而英特爾和三星是IDM模式，也就是一個公司從半導體設計、製造到銷售全部包辦，簡言之就是完整的產業「垂直整合」；台積電則是Fabless模式，這是專注半導體內部設計，則把IC製造過程剝離出去的商業型態，追求更進步的半導體製造工藝，在此前提下，能夠有效地降低設計和銷售的成本。

意味著英特爾、三星下游因景氣不佳，正為半導體銷售苦惱，同時台積電正將所有資源挹注研發新一代製程。

Tony說台積電的策略也相當明顯就是廣交善緣。例如：台積電在2020年CES會展上，宣布和無線通訊領導商博通（同為Fabless模式）合作，推進了系統單晶片支援先進高效能系統的重要階段，如今已開花結果佔據重要的HPC市場。

前有懸崖，後有猛虎：三星在手機、晶圓代工和記憶體衰退

台積電技術、市占皆有突破，但是對照勁敵三星，左手正和英特爾競爭品牌筆電市場，右手面臨蘋果爭訟，同時迎戰iPhone蠶食手機市場，此外還得應對中國品牌業者的追趕。在如此分身乏術下，他們當時預計10年投入1157億美元改善晶圓製造，和衝刺非記憶體半導體的代工業務。

相形之下，台積電今年資本支出就達到440億美元，簡直是小巫見大巫。

除了晶圓代工研發金額不足而落後外，其擅長的記憶體市場也發生變化。記憶體大廠美光，正透過台積電的先進技術開發出前瞻性產品，例如美光鎖定3D Xpoint，這是一種非揮發性記憶體和主流的NAND Flash相比，其讀寫速度相差上千倍。

這幾年，美光透過台、日兩地產線分工合作發揮奇效，台灣負責生產生產高效能運算的16Gb DDR4記憶體，營運重心移到了資料中心，逐步透過台積電協助擴大DRAM市占率，而台灣也成為美光研發和生產重鎮。

Tony直言三星正從品牌市場、晶圓代工以及強項DRAM顯露敗象，這都顯示誰和台積電合作誰就可以利用先進製程取得市場領先。

去（2021）年台積電董事長說：「美光記憶體現在技術已經領先全球，生產也在台灣，我要提醒，大家不要忘記同業合作的可能性。」這意味著，三星正面臨近年來最大經營危機，這也能理解為何麼三星集團副會長服刑7個月之後，韓國政府為其「開後門」，突然假釋出獄最重要的原因。

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核稿編輯：翁世航